Les voisins de la Russie construisent une série de bunkers

Les voisins baltes de la Russie renforcent leurs défenses frontalières en construisant une série de bunkers le long de leurs frontières russes et biélorusses.

Le ministère estonien de la Défense a déclaré vendredi dans un communiqué que l’Estonie et les autres pays baltes, à savoir la Lettonie et la Lituanie, commenceraient bientôt à « construire des installations défensives anti-mobilité aux frontières avec la Russie et la Biélorussie ».

Hanno Pevkur, Arvydas Anusauskas et Andris Sprūds, respectivement ministres de la Défense d’Estonie, de Lituanie et de Lettonie, ont signé vendredi à Riga un accord pour la construction de bunkers “dans les années à venir”.

Cette décision intervient alors que les tensions s’intensifient entre l’OTAN, la Russie et la Biélorussie dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine. Les trois pays baltes sont membres de l’OTAN, tandis que la Biélorussie entretient des liens étroits avec la Russie et a récemment menacé l’alliance stratégique.

Des clôtures sont photographiées le long de la frontière internationale entre la Lituanie et l’enclave russe de Kaliningrad, près de Vistytis, en Lituanie, le 22 octobre 2022. Les chefs militaires de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie ont signé vendredi un accord pour construire une série de bunkers à leurs frontières avec la Russie. et la Biélorussie.

“La construction d’installations défensives anti-mobilité est un projet soigneusement étudié et réfléchi, dont la nécessité découle de la situation sécuritaire actuelle”, a déclaré Pevkur.

“La guerre menée par la Russie en Ukraine a montré qu’outre l’équipement, les munitions et la main-d’œuvre, des installations défensives physiques à la frontière sont également nécessaires pour défendre l’Estonie dès le premier mètre”, a-t-il ajouté.

Pevkur a poursuivi en affirmant que les installations étaient destinées à prévenir un conflit et permettraient à l’armée d’être “préparée plus rapidement à divers développements” si “le moindre risque apparaissait”.

Semaine d’actualités vendredi, par courrier électronique, a contacté le ministère russe de la Défense et l’ambassade de Biélorussie à Washington, DC pour commentaires.

Le ministère estonien de la Défense a déclaré que les installations consisteraient en “un réseau de bunkers, de points d’appui et de lignes de distribution”, mais “sans explosifs, sans fils coupants ou autres obstacles” en temps de paix.

Le ministère a également indiqué que les pays baltes avaient signé une “lettre d’intention” pour exploiter conjointement les systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine “en temps de paix et de guerre” et pour mener la “police aérienne de l’OTAN” en Lettonie.

Un croquis de ce qui semble être une série de bunkers souterrains rectangulaires a été inclus à côté de l’annonce.

Cette image du ministère estonien de la Défense montre une série de bunkers qui devraient bientôt être construits aux frontières russe et biélorusse avec les États baltes.

Le coût du projet est estimé à environ 60 millions d’euros, soit environ 65,3 millions de dollars, avec une composante estonienne composée d’environ 600 bunkers, selon la radiodiffusion publique estonienne.

L’armée estonienne a déclaré que le projet s’inspirait du sommet de l’OTAN de 2022 à Madrid, en Espagne, au cours duquel les dirigeants de l’OTAN « ont souligné que les Alliés doivent être prêts à défendre le territoire dès le premier mètre et que de nouveaux plans de défense régionale doivent être élaborés ».

Bien que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré qu’il n’avait « aucune raison » de « se battre avec les pays de l’OTAN », les relations de Moscou avec l’alliance, et avec les États baltes en particulier, sont extrêmement fragiles depuis l’invasion de l’Ukraine.

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) a déclaré plus tôt cette semaine que la récente rhétorique de Poutine sur les voisins baltes de la Russie visait à « créer les conditions de l’information » pour de « futures escalades » qui pourraient affaiblir l’OTAN.

La Biélorussie a annoncé en début de semaine avoir adopté une nouvelle doctrine militaire autorisant l’utilisation d’armes nucléaires fournies par la Russie. Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, a averti vendredi l’OTAN que les Biélorusses étaient “prêts à protéger leur pays par toutes les forces et tous les moyens”.