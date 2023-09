Les voisins de la maison où papa, 54 ans, et sa fille, 20 ans, entretenaient une « relation » « entendaient souvent des cris » avant que trois bébés ne soient retrouvés morts

Les VOISINS d’une maison des horreurs où un père et sa fille auraient eu des relations sexuelles et où trois bébés auraient été retrouvés morts affirment avoir souvent entendu des cris.

Piotr Gierasik, 54 ans, et Paulina Gierasik, 20 ans, risquent la prison à vie pour meurtre et inceste à la suite de l’horrible découverte effectuée à leur domicile en Pologne.

7 Piotr, 54 ans, et Paulina, 20 ans, risquent la prison à vie pour meurtre et inceste après la découverte des corps de trois bébés chez eux en Pologne. Crédit : Flash info

7 Les habitants ont déclaré qu’ils « avaient toujours soupçonné que quelque chose n’allait pas », et un voisin a affirmé avoir entendu les cris d’une fille venant de la maison. Crédit : Flash info

7 Les corps en décomposition de trois nouveau-nés ont été retrouvés enveloppés dans des sacs en plastique dans le sous-sol de la maison de Gierasik par des travailleurs sociaux Crédit : EPA

Les habitants de Czerniki, dans le nord de la Pologne, ont déclaré avoir « toujours soupçonné que quelque chose n’allait pas » avec la famille.

Un voisin a déclaré : « Nous l’entendions souvent crier après les enfants. Ses violences verbales étaient choquantes.

« Parfois, nous entendions une des filles crier. »

Les corps en décomposition de trois nouveau-nés ont été retrouvés enveloppés dans des sacs en plastique dans le sous-sol de la maison de Gierasik par des travailleurs sociaux.

Les deux premiers corps ont été découverts vendredi et un troisième a été retrouvé samedi dans un « état de décomposition avancé ».

Les travailleurs sociaux ont été prévenus par des habitants de plus en plus préoccupés par le duo père-fille.

Mariusz Duszyński, du bureau du procureur du district de Gdańsk, a déclaré : « La femme a été inculpée de deux chefs de meurtre et d’une relation incestueuse avec son père.

« L’homme a été inculpé de trois chefs de meurtre, d’inceste avec sa fille de 20 ans et d’avoir des relations incestueuses avec une autre fille. »

Selon les procureurs, deux des bébés assassinés étaient issus de la « relation consensuelle » entre Piotr et Paulina.

Le troisième enfant serait issu d’une relation que le père avait eu avec une autre fille après l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles.

Les procureurs ont ajouté qu’ils soupçonnaient Piotr du meurtre du troisième nouveau-né.

Un habitant local a déclaré au journal polonais que Super-Express que Piotr élevait seul « dix ou douze » enfants suite au décès de sa femme.

D’autres ont dit Fait que même si l’homme perturbé avait « l’air calme », il « avait le diable sous la peau ».

Le voisin qui a rapporté des « cris » venant de l’intérieur de la maison des horreurs a déclaré que « tout le village savait que quelque chose comme ça se passait ».

« C’est un petit village, donc tout le monde était au courant de ces choses.

« Il [the father] a une telle personnalité que tout le monde dans ce village avait peur de lui. C’est pourquoi cette affaire n’a pas été entendue pendant si longtemps.»

Mais le père et la fille dépravés semblaient cacher aux autres voisins la véritable réalité de ce qui se passait à l’intérieur de leur maison.

L’un des habitants du petit village du nord de la Pologne a déclaré au Super Express que « Piotr avait fait bonne impression ».

« La cour est négligée, mais il a installé de nouvelles fenêtres dans la maison.

« Il n’y avait aucun signe qu’il buvait. Il emmenait les enfants se promener ou aller en forêt pour cueillir des champignons.

« Juste des gens ordinaires. Qui aurait pensé que de telles abominations existaient chez eux », ont-ils ajouté.

Le père et la fille – qui seraient en couple depuis quatre ans – ont été découverts lorsque les collègues de Paulina ont remarqué que quelque chose n’allait pas.

Les habitants ont deviné qu’elle était enceinte, et les soupçons ont grandi lorsqu’elle est revenue d’une semaine d’arrêt de travail « beaucoup plus faible et constamment fatiguée ».

La jeune femme de 20 ans aurait commencé à porter des vêtements amples et à mettre des mouchoirs dans son soutien-gorge pour absorber les fuites de lait maternel.

L’un des collègues de Paulina a déclaré : « Lorsqu’elle est rentrée tôt de ses vacances, le changement était visible. Elle était beaucoup plus mince, plus faible et constamment fatiguée.

« Lorsque nous avons posé des questions sur l’enfant, elle a feint la surprise et a nié. »

Les habitants du petit village sont devenus plus méfiants lorsque les deux hommes ont marché main dans la main dans la ville et qu’elle a commencé à l’appeler Piotr au lieu de papa.

Un autre habitant a déclaré au journal Fakt qu’ils « vivaient comme un couple » et que Paulina admirait son père « comme s’il était Dieu ».

Il fut alors révélé que le dépravé Piotr avait même rasé la tête de sa fille pour que d’autres hommes ne la regardent pas dans la rue.

L’un des collègues de travail de Paulina aurait également alerté les services sociaux après avoir vu un SMS « inquiétant » que la jeune femme de 20 ans avait envoyé à son père.

Les autorités locales attendent les résultats des autopsies des restes des trois nourrissons et la police continue de fouiller la propriété pour voir si d’autres corps y sont cachés.

L’enquête est en cours.

7 Les travailleurs sociaux avaient été prévenus par les habitants et les collègues de Paulina, de plus en plus préoccupés par le duo père-fille. Crédit : EPA

7 Les habitants du petit village sont devenus méfiants lorsque les deux hommes ont marché main dans la main en ville et qu’elle a commencé à l’appeler Piotr au lieu de papa. Crédit : Flash info

7 Les autorités locales attendent les résultats des autopsies des restes des trois enfants et la police continue de fouiller la propriété pour voir si d’autres corps y sont cachés. Crédit : EPA