Les voisins de la carrière du comté de Kane craignent l’expansion des heures d’ouverture – Shaw Local

Au fur et à mesure que le parking se remplissait, les responsables du canton de Blackberry ont sorti plus de chaises pliantes pour accueillir la participation.

Ce serait une discussion sur une préoccupation plus grande que d’habitude pour la petite communauté du comté de Kane. Et pourtant, cela n’était que trop familier pour les résidents qui ont déclaré avoir toussé à travers des nuages ​​​​de poussière, avoir été réveillés tard dans la nuit par des machines lourdes vibrantes et avoir regardé les camions géants dévaler les pentes et souffler à travers les feux de circulation pendant des années.

La question dans l’esprit de tous les résidents était universelle : était-ce sur le point d’empirer encore ?

Le conseil du comté de Kane votera sur une proposition qui pourrait ouvrir la porte à des opérations minières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l’une ou l’ensemble des 12 carrières de la région. Chaque installation devra toujours demander un permis spécial pour travailler au-delà des limites d’heures d’ouverture de 6 h à 19 h dans les livres actuellement. La politique que le conseil du comté examinera mardi ouvrira la porte à cette possibilité pour la première fois.

Les membres du conseil du comté Dale Berman et Rick Williams ont rencontré des résidents qui vivent près de la mine de sable et de gravier existante qu’ils appellent l’exploitation LaFarge le long de la route 47 près d’Elburn. Les deux membres du conseil ont convenu que LaFarge est l’entité qui pousse à la modification du code du comté.

« LaFarge a adopté une position selon laquelle il existe une demande de gravier qu’ils ne peuvent pas suivre », a déclaré Williams au public.

Cela pourrait signifier étendre les opérations de trois ou quatre heures supplémentaires par jour, si le conseil du comté est d’accord.

« Il incomberait à LaFarge de montrer que tout ce qu’ils vont faire n’affectera pas négativement les gens », a déclaré Williams.

Les résidents présents à la réunion ont trouvé que c’était une notion impossible. Chaque personne présente dans la salle a parlé à tour de rôle aux membres du conseil d’administration d’une variété de problèmes de bruit, de poussière, de circulation et de sécurité qu’ils continuent d’avoir avec l’exploitation LaFarge existante. L’idée de tout ce qui pourrait exaspérer ces inquiétudes en a fait hurler certains.

« Si vous n’habitez pas en face de ce fichu truc, vous n’en avez aucune idée », a crié quelqu’un dans la foule.

Carol Green Clulow a déclaré que les résidents avaient rencontré d’anciens membres du conseil de comté en 2019 avec des inquiétudes concernant une expansion de l’empreinte LaFarge, qui a depuis été achevée. Il y avait alors des promesses de moins de bruit et de nuisances globales résultant des opérations. Au lieu de s’améliorer, tout a empiré.

« Je ne crois pas aux promesses qu’ils font, et le conseil d’administration ne devrait pas non plus », a déclaré Clulow.

Les responsables de LaFarge n’étaient pas présents à la réunion. Les responsables du comté ont déclaré qu’ils ne s’attendent pas à ce que LaFarge parle des changements de code en attente à moins que le conseil n’approuve le changement de code mardi, leur permettant de faire la demande de permis spécial.

Les résidents ont également déclaré qu’une grande raison de leur frustration est qu’il ne semble pas y avoir de moyen de tenir LaFarge responsable de ce que les résidents considèrent comme des opérations problématiques. Les résidents ont déclaré avoir essayé d’appeler la police à plusieurs reprises, mais cela peut prendre jusqu’à 40 minutes pour qu’un adjoint du shérif réponde. Et ce n’est qu’au cours des deux derniers mois que le comté a embauché deux agents chargés de l’application du code qui, selon Berman et Williams, devraient être les principaux contacts des résidents qui rencontrent des problèmes avec les opérations minières.

Williams a également suggéré qu’une amélioration des amendes attachées aux violations du code pourrait être de mise. Ou, si les violations sont persistantes et flagrantes, Williams a déclaré que le comté pourrait envisager une injonction légale pour arrêter les opérations dans l’installation.

Les résidents ont déclaré qu’ils nommeraient quelqu’un de leur groupe pour assister à la réunion de mardi et partager les préoccupations avec le plus grand conseil de comté de 24 membres avant le vote sur le changement de code.

