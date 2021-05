Les voisins de Josh Duggar critiquent sa libération «  ridicule  » de prison pour pornographie juvénile car il est un «  danger  » et «  malade  »

Les anciens voisins de JOSH Duggar auraient qualifié sa sortie de prison de ridicule.

Ils ont critiqué le père de six enfants, accusé de possession de pornographie juvénile, le qualifiant de «danger» et de «malade».

Les anciens voisins de Josh Duggar auraient qualifié sa libération de prison de ridicule[/caption]

Ils ont critiqué le père de six enfants, qui a été accusé de possession de pornographie juvénile comme un « danger » et « malade »[/caption]

Un ancien voisin de Jim Bob et Michelle Duggar, qui souhaitaient rester anonymes, a déclaré Fox News de Josh arrestation: «Ils ne sont absolument pas un choc pour moi et honnêtement, cela me met en colère parce que si les parents avaient déjà fait quelque chose à ce sujet, qui sait combien d’enfants auraient été sauvés.

Le voisin a poursuivi: «Tous ceux à qui j’ai parlé se sentent dégoûtés par cela mais pourtant ils ne sont pas surpris

Un autre résident du comté de Washington a partagé: «En tant que grande majorité de résidents ici, il me dégoûte.

«Vous ne pouvez pas être surpris quand une mouffette vous fait vraiment sentir mauvais.

Josh et Anna ont six enfants ensemble[/caption]

Il a plaidé non coupable à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un de possession de pornographie juvénile.[/caption]

Le premier voisin a continué de Josh peine de prison potentielle: «C’est ridicule qu’il ait été libéré de prison. Il est définitivement un danger et il n’aurait pas dû être libéré.

«Les agresseurs d’enfants, je pense, méritent la peine capitale. Je pense qu’il devrait aller en prison pour le reste de sa vie. Il est malade. Les gens comme lui ne changent pas.

L’autre source a partagé: «Il est toujours bon de faire sortir un agresseur d’enfants présumé de la rue et le plus longtemps sera le mieux.»

«S’il y a plusieurs accusations, je pense que le seul réconfort qui pourrait être pour chaque victime s’il y en a plus d’une, c’est que chaque peine de 20 ans ne soit pas exécutée simultanément. Obtenez la vérité et la justice pour chaque victime.

«Il devrait être considéré comme un délinquant habituel et bénéficier d’une condamnation plus sévère.»

Un avocat de Josh n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun de Jim Bob et Michelle: « La famille sait que cela arrive depuis des semaines et Josh se prépare »[/caption]

Josh et Anna ont récemment annoncé qu’ils attendaient leur septième enfant[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Soleil du patriarche Jim Bob, son épouse Michelle, et leurs 19 enfants: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines, et Josh s’est préparé.

«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui se tient aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait.

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.

«La famille s’exprimera sous peu et espère que cela, à bien des égards, les rapprochera et encore plus de Dieu.»





Josh, 33 ans, était arrêté plus tôt ce mois-ci et a comparu vendredi pour des allégations selon lesquelles il a téléchargé du matériel décrivant les abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans.

Il plaidé non coupable à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un de possession de pornographie juvénile.

Il encourt 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ s’il est reconnu coupable.