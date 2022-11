Les voisins d’Aaron Carter “ont entendu des cris effrayants lorsque le corps a été retrouvé alors que des amis craignaient qu’il ne rechute dans une bataille de drogue paralysante”

AARON Carter a été retrouvé “insensible” dans une baignoire par un membre du personnel après sa mort de ce que des amis soupçonnent d’être une surdose de drogue, ont déclaré en exclusivité des sources au US Sun.

Des voisins ont déclaré avoir entendu l’employé d’Aaron crier “il est mort, il est mort” lorsqu’elle a découvert le chanteur tragique et star de télé-réalité, 34 ans, chez lui à Lancaster, en Californie, samedi matin.

Aaron a été retrouvé “insensible” dans une baignoire par un membre du personnel, ont déclaré des sources au Sun Crédit : Getty

Des scènes chaotiques se sont déroulées au domicile californien d’Aaron ce matin Crédit : Katy Forrester pour The US Sun

Son inconsolable partenaire marche / arrêt Melanie Martin a été vue en train de pleurer à l’extérieur Crédit : Katy Forrester pour The US Sun

Sa partenaire marche / arrêt choquée, Melanie Martin, 30 ans, a ensuite été aperçue sur les lieux, semblant désemparée alors qu’elle était assise à l’extérieur de la maison.

Des détectives des homicides ont été dépêchés, une procédure standard pour les décès dans de telles circonstances.

Un ami a déclaré au US Sun qu’ils pensaient qu’Aaron ne s’était pas suicidé et qu’il prévoyait d’aller en studio pour enregistrer de la nouvelle musique la semaine prochaine.

La nouvelle dévastatrice survient quelques semaines seulement après que Carter a déclaré en exclusivité au US Sun dans sa dernière interview qu’il s’était inscrit en cure de désintoxication dans le but de récupérer son fils Prince.

La mère de Melanie a obtenu la garde du bébé de 10 mois en vertu d’une ordonnance du tribunal, a affirmé Aaron dans l’interview.

En septembre, Aaron s’est inscrit à un programme ambulatoire d’un mois au centre de réadaptation Lionrock de Los Angeles.

Mais des amis proches pensent qu’il a peut-être fait une rechute après avoir été confronté à des problèmes de dépendance paralysants pendant plus d’une décennie.

Certains membres de son entourage l’avaient supplié d’aller en cure de désintoxication au cours des quinze derniers jours en raison de préoccupations concernant son comportement erratique.

Des sources ont déclaré que Carter avait fumé de la marijuana tard dans la nuit et qu’il “semblait parfois hors de propos et défoncé” lorsqu’il parlait à des amis.

Après la tragédie, la mère d’Aaron, Jane, se serait envolée pour la Californie depuis son domicile en Floride.

Son frère Nick, qui est actuellement en tournée en Europe avec les Backstreet Boys, serait “dévasté”, d’autant plus qu’Aaron tentait de guérir leur rupture de longue date depuis des mois.

Un porte-parole d’Aaron a déclaré au US Sun : “C’est avec grand regret que je confirme qu’Aaron Carter a été retrouvé sans réponse ce matin à son domicile de Palmdale, en Californie.

“La famille a été informée et s’envolera pour Los Angeles.

“Aaron a travaillé très dur vers la fin de sa vie en convalescence, pour être un bon père et faire amende honorable avec sa famille.

“Malheureusement, sans installations de récupération appropriées disponibles dans notre pays et sans frontières ouvertes, c’est pourquoi nous avons une épidémie.”

SCÈNE “CHAOTIQUE”

Un témoin oculaire sur les lieux samedi après-midi a déclaré que c’était le “chaos” avec des voitures de police et de nouvelles camionnettes, ainsi que des voisins qui se tenaient dans la rue.

On pouvait voir Melanie essuyer des larmes et serrer dans ses bras des amis et des membres de la famille alors qu’elle regardait de côté.

Tony Cheval, un photojournaliste local, a déclaré au US Sun : « J’ai [a] scanner de la police pour le travail et a entendu l’appel qu’il y avait un homme qui ne répondait pas dans la baignoire.

«Ma femme est infirmière et nous nous sommes dirigés vers nous et avons frappé à la porte, elle avait son DEA avec elle.

« Une femme a répondu à la porte et criait ‘il est mort, il est mort’ mais ne nous a pas laissé entrer parce qu’elle avait déjà appelé les flics.

“J’ai parlé à Melanie par la suite et elle a dit que c’était sa femme de chambre, et m’a demandé pourquoi elle ne nous laisserait pas entrer.

“Melanie est venue en voiture du comté d’Orange, elle était bouleversée.”

‘ÉPERDU’

Un ami proche a déclaré au US Sun qu’ils pensaient qu’il ne s’était pas suicidé.

Aaron avait prévu des sessions en studio avec des artistes la semaine prochaine à Los Angeles pour créer de nouveaux morceaux pour un album.

Il avait assuré à l’ami qu’il était “excité” de présenter de la nouvelle musique et de travailler avec des artistes, qui se rendaient à Los Angeles spécifiquement pour un duo.

Aaron a parlé à l’un de ses gestionnaires vers 18 heures vendredi soir pour passer en revue ses plans d’enregistrement pour la semaine prochaine.

DÉTAILS TRAGIQUES

L’ami a déclaré: “Aaron ne s’est pas suicidé. Il prévoyait de travailler sur la musique la semaine prochaine avec des artistes de l’extérieur de la ville.

« Il enfermait [the] studio, planifiant la logistique du voyage, et semblait très excité.

“Toute suggestion selon laquelle il était suicidaire la nuit dernière lorsqu’il était en contact avec ses amis et son équipe est fausse.

“Entendre la nouvelle ce matin a été absolument dévastateur.

“Aaron avait bon cœur et était un artiste vraiment talentueux.

“Il tenait à montrer au monde qu’il était un père formidable et à continuer sa carrière musicale.”

La source a ajouté: “Aaron a toujours été catégorique sur le fait qu’il prenait des médicaments et des pilules prescrits par les médecins.

“Il jurerait aveuglément qu’il n’a pas pris de stupéfiants comme la cocaïne.”

Aaron est apparu avec Melanie dans sa toute dernière interview avec The US Sun le 13 septembre.

Dans cette dernière conversation exclusive avec The US Sun, Aaron a nié avoir une pilule sur ordonnance et une dépendance aux opioïdes malgré des vidéos qui semblaient le montrer exigeant du Xanax.

Les fans craignaient pour le bien-être mental et physique de l’icône des années 1990 après qu’il soit apparu sous l’influence de drogues dans des flux en direct dérangeants sur les réseaux sociaux.

L’artiste tatoué, qui avait survécu à 100 crises d’épilepsie, a dépensé 200 000 $ jusqu’à présent cette année en soins pour faire du couple une “famille pleinement fonctionnelle”.

Aaron a déclaré: “Je n’ai pas eu de rechutes ou quelque chose comme ça, c’est juste que les déclencheurs sont importants en ce moment pour moi [and] Je veux que mon fils revienne.