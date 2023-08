Les voisins au cœur brisé de Madalina Cojocari disent qu’ils ne perdront pas espoir en rendant de doux hommages à la fille disparue de 12 ans, rue de la ligne

Les VOISINS et les entreprises proches de la maison d’une jeune fille de 12 ans disparue en Caroline du Nord espèrent toujours qu’elle sera retrouvée.

Madalina Cojocari a été vue pour la dernière fois en train de descendre du bus scolaire dans son quartier de Cornelius, en Caroline du Nord – situé à environ 20 miles au nord de Charlotte – le 21 novembre 2022.

La maison de la fille disparue à Cornelius, Caroline du Nord Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun

Des rubans jaunes bordent les rues du quartier de Madalina Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun

La police a déclaré que la dernière observation confirmée d’elle était en train de descendre de son autobus scolaire dans son quartier le 21 novembre 2022 1 crédit

La mère et le beau-père de Madalina – avec qui elle vivait – ont attendu des semaines pour signaler sa disparition aux autorités et ont soutenu qu’ils n’avaient aucune idée de l’endroit où elle se trouvait, conformément aux mandats de perquisition non scellés.

Son beau-père a été libéré de prison sous caution vendredi, et sa mère est toujours détenue sous caution de 200 000 $ dans une prison de Charlotte.

Tous deux ont été accusés de ne pas avoir signalé la disparition d’un enfant, mais n’ont été accusés d’aucun lien avec sa disparition.

RUBANS POUR MADALINA

Vendredi, des dizaines de maisons de son quartier avaient encore des rubans jaunes attachés aux boîtes aux lettres.

Certains des rubans jaunes commencent à s’estomper après avoir été affichés au cours des neuf derniers mois, cependant, de nombreuses maisons ont continué à les laisser en place pour soutenir la fille disparue.

À l’entrée principale du quartier de Victoria Bay, il y a un dépliant juvénile manquant avec les photographies de Madalina plantées dans le sol.

C’est la première chose que vous voyez lorsque vous conduisez dans le quartier de banlieue bien entretenu.

La police enquête sur la disparition de Madalina depuis neuf mois – et a déclaré qu’elle espérait toujours la ramener à la maison.

LE SOUTIEN DU VOISIN MONTRE

Vendredi, quelques heures avant que le beau-père de Madalina, Palmiter, ne soit libéré de prison moyennant une caution de 25 000 dollars, plusieurs voisins ont déclaré au US Sun qu’ils n’avaient pas oublié le garçon de 12 ans disparu.

Un voisin, qui habite à plusieurs rues d’elle, a confirmé au US Sun que les rubans jaunes étaient affichés dans le quartier pour elle.

La femme a déclaré au US Sun qu’elle suivait l’affaire depuis le début.

« Je ne veux tout simplement pas l’enlever », a déclaré la femme à propos du ruban jaune attaché à sa boîte aux lettres.

« Rien de tout cela n’a de sens… J’espère qu’ils (la police) en savent plus qu’ils ne l’ont dit », a-t-elle ajouté. « Nous sommes tous encore en train de suivre tout cela. »

Un autre voisin, Greg Zook – qui promenait son chien à quelques pas de la maison de Madalina – a déclaré : « C’est une histoire triste. Tragique. »

Zook a un fils proche de l’âge de Madalina, bien que le jeune garçon n’ait pas été à l’école avec elle.

« Nous l’avons vue (Madalina) dans les environs », a-t-il déclaré. « C’est un bon quartier… C’est terriblement triste. »

En référence aux plaidoyers de non-culpabilité jeudi de la mère de Madalina, Diana Cojocari, et du beau-père, Christopher Palmiter, Zook a déclaré: « Je ne comprends pas.

Il a ajouté: « C’est juste fou, n’est-ce pas? »

TROUVE-LA

Plusieurs entreprises de la région de la ville où vit Madalina ont également des dépliants juvéniles manquants avec la photo de Madalina.

La station-service Cashions – qui a deux emplacements à quelques kilomètres de la maison de Madalina – en fait partie.

Un endroit a la photo de Madalina collée sur une vitre dans une zone très fréquentée du magasin près de la caisse enregistreuse.

Un autre a un dépliant collé sur la porte d’entrée, de sorte que tous ceux qui entrent et sortent de la station-service le verront.

OÙ EST-ELLE

L’histoire de la fille disparue a attiré l’attention des médias nationaux, ce qui a entraîné la création de plusieurs groupes Find Madalina à son sujet.

Certains groupes comptent plusieurs milliers de membres.

Dans un groupe public, Madalina Cojocari North Carolina TCR, Stephanie St Clair a déclaré que son fils était descendu du bus scolaire avec Madalina le 21 novembre 2022 – le jour de sa dernière observation confirmée, par la police.

« Mon fils marchait derrière elle depuis l’arrêt de bus le dernier jour où elle a été vue et l’a regardée entrer chez elle, alors il a également fourni plusieurs déclarations aux LEO. Il est incroyablement contrarié par cela », a déclaré St Clair dans le groupe.

FEU DE BOIS DANS LA COUR

St Clair a également déclaré qu’elle s’était rendue au domicile de Diana le jour où un grand feu de joie aurait été vu dans l’arrière-cour de la famille incendiant des coussins et des meubles de canapé, avant que sa disparition ne soit signalée à la police.

« En ce qui concerne l’incendie, je suis allé à la maison ce jour-là et Diana m’a dit que tout allait bien. À l’époque, j’avais peur qu’il n’y ait pas de surveillance et que nos maisons brûlent, alors je n’y ai plus pensé jusqu’à ce que j’en parle avec les LEO. , » elle a écrit.

« Un autre voisin a appelé les pompiers », a-t-elle ajouté.

St Clair a déclaré qu’elle avait acheté de nombreuses pancartes en l’honneur de la fille disparue.

« J’ai acheté beaucoup de panneaux et ils étaient disponibles pour tout le monde. En tant que quartier, nous avons décidé de faire afficher les panneaux dans des zones en dehors de notre quartier car nous savons tous très bien ce qui s’est passé. J’en ai vu un à Denver et j’en connais quelques-uns. sont en SC », a-t-elle déclaré.

« Un autre voisin a imprimé beaucoup de dépliants et nous les avons tous distribués aussi loin que possible.

« Beaucoup de maisons ont des rubans jaunes. J’avais un panneau rose vif sur ma porte jusqu’à la semaine dernière. Je l’ai enlevé parce qu’il commençait à s’effondrer. »

Elle a également écrit: « Il ne se passe pas un jour sans que je recherche des mises à jour dans les actualités. »

Des dizaines de personnes ont posté dans divers groupes Find Madalina à la recherche de mises à jour sur l’affaire après l’audience des parents jeudi.

« S’il vous plaît, trouvez ce petit ! Je prie pour que quelque chose arrive bientôt », a écrit une personne dans le groupe Facebook Où est Madalina Cojocari.

« Où est Madalina? Justice pour Madalina », a déclaré une autre personne.

« Je prie pour toi Madi », a écrit une autre personne du groupe Find Madalina Cojocari.

« Je suis son cas depuis le premier jour et je n’arrête pas de penser à elle en priant pour qu’elle soit retrouvée et sauvée. Je ne perds pas espoir ! » dit une autre personne.

DERNIÈRE OBSERVATION

Diana a affirmé que la dernière fois qu’elle avait vu Madalina, c’était le 23 novembre 2023 après l’avoir mise au lit, conformément aux mandats de perquisition non scellés obtenus par The US Sun.

Lorsqu’elle est allée dans la chambre de Madalina pour la surveiller le lendemain, elle était partie, a affirmé Diana.

Elle n’a pas appelé les autorités le jour où elle a remarqué pour la première fois que Madalina était partie – ou pendant plusieurs semaines après avoir remarqué qu’elle avait disparu.

Ce n’est que lorsque la mère et le beau-père ont été contactés par un agent des ressources scolaires de l’école de Madalina au sujet des absences que les parents ont été invités à signaler sa disparition, selon le procureur lors de l’audience de Palmiter jeudi.

Lors de l’audience de plaidoyer de Palmiter jeudi, le procureur a déclaré au juge qu’il était risible de penser que Palmiter n’avait pas réalisé que Madalina avait disparu depuis plusieurs semaines.

Palmiter a déclaré à la police qu’il n’avait pas vu Madalina pendant environ une semaine avant la date du 23 novembre à laquelle Diana a affirmé l’avoir vue pour la dernière fois.

Le couple a été accusé de ne pas avoir signalé la disparition d’un enfant et le FBI continue d’aider le département de police de Cornelius à essayer de la retrouver.

Toute personne pouvant aider la police à localiser Madalina Cojocari est priée d’appeler le département de police de Cornelius au 704-892-7773.

Vous pouvez également contacter votre bureau local du FBI, l’ambassade ou le consulat américain le plus proche, ou soumettre un conseil en ligne sur tips.fbi.gov.

Dans un article précédent, le département de police de Cornelius a déclaré au US Sun : « Nous voulons encourager le public à continuer à partager sa photo. Nous recherchons toute personne susceptible d’avoir des informations sur l’endroit où se trouve Madalina pour nous appeler au 704-892-7773 .

« Il est toujours très important pour nous que son nom soit partagé afin que nous puissions la retrouver et la ramener à la maison », a déclaré un porte-parole.

Une pancarte de personne disparue avec les photos de Madalina est toujours visible à l’entrée principale de son quartier neuf mois après sa disparition de sa maison en Caroline du Nord Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun

Un ruban jaune affiché sur une boîte aux lettres dans le quartier de Madalina Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun

La police la recherche toujours activement (Madalina Cojocari – Photo) 1 crédit

L’arrière-cour de la maison de Madalina Cojocari dans la baie Victoria Crédit : Dispatch NYC pour The US Sun