Les voisins arabes d’Israël prédisent peu de changements dans les relations.

Mais peu dans le monde arabe s’attendent à ce que tout cela change maintenant que M. Netanyahu est remplacé à la tête du gouvernement israélien.

Le nouveau Premier ministre, Naftali Bennet, est au moins aussi hostile à l’idée d’un État palestinien que M. Netanyahu. Et rien n’indique qu’aucune des parties aux accords avec les quatre États arabes, qui ont commencé avec les accords dits d’Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et qui ont été suivis d’accords similaires avec le Soudan et le Maroc, envisage de lancer les sortir.

« Les accords d’Abraham ne sont pas un accord de Netanyahu », a déclaré Abdulkhaleq Abdulla, politologue aux Émirats arabes unis. « Ils ne sont même pas un accord avec Israël. Il s’agit d’un accord mené par les Émirats arabes unis et ils survivront à Netanyahu ou à tout Premier ministre israélien. »

« Les accords d’Abraham sont là pour rester », a-t-il poursuivi, « et c’est bon pour les Émirats arabes unis, bon pour Israël et bon pour l’Amérique ».

Le départ de M. Netanyahu pourrait en fait rendre l’accord plus facile à préserver, a déclaré M. Abdulla, puisque le Premier ministre de longue date était largement considéré comme arrogant et prétentieux.