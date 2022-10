Les voies de service au volant de Wendy ont du mal, tandis que Chick-fil-A a le service le plus rapide, selon un rapport

Wendy’s est souvent crédité d’avoir été le pionnier des commandes au volant, mais la précision du service au volant de la chaîne de hamburgers et les scores de satisfaction de la clientèle ont pris du retard par rapport à ses rivaux cette année, selon une nouvelle étude.

L’étude publiée mardi intervient après que les voies de service au volant sont devenues encore plus un moteur de vente essentiel pour le secteur de la restauration rapide au début de la pandémie, lorsque de nombreux restaurants ont fermé leurs salles à manger et que les clients se sont sentis plus en sécurité à l’intérieur de leur voiture.

Le passage à la commande au volant a mis la pression sur les chaînes de restauration rapide, qui s’efforcent toujours de ramener le service à des vitesses pré-pandémiques. Cette année, le temps total moyen passé dans la voie du service au volant était de 6 minutes et 13 secondes, selon Intouch Insight. étude annuelle du service au volant. C’est environ 10 secondes plus rapide que l’année dernière, mais toujours environ 45 secondes plus lent que la moyenne de 2019.

La performance à la traîne de Wendy’s survient même si le fondateur Dave Thomas a contribué à populariser les fenêtres du service au volant en construisant une fenêtre de ramassage dans le cadre du deuxième restaurant de la chaîne en 1970. Le concept est depuis devenu un incontournable de l’industrie de la restauration rapide, avec le service au volant commandes représentant environ les deux tiers des ventes. De nombreuses chaînes comme Taco Bell et Burger King construisent des restaurants avec deux ou même trois voies de service au volant, et McDonald’s et Panera Bread font partie des entreprises qui testent l’automatisation des commandes au volant.

L’étude Intouch Insight était basée sur des visites dans plus de 1 500 emplacements d’Arby’s, Burger King, Carl’s Jr., Chick-fil-A, Dunkin’, Hardee’s, KFC, McDonald’s, Taco Bell et Wendy’s. Les clients mystères ont commandé dans les voies de service au volant à différentes périodes de juin à juillet.

Wendy’s avait les scores de précision des commandes et de satisfaction client les plus bas des chaînes interrogées, avec seulement 79 % des commandes au volant correctement exécutées. McDonald’s et Arby’s avaient les meilleurs taux de précision avec 89 % de commandes correctes. Wendy’s a obtenu un score de satisfaction client de 82 %, tandis que Carl’s Jr. et Chick-fil-A se sont partagé la première place avec 95 % de satisfaction.

Les scores de satisfaction client relativement faibles de Wendy contribuent probablement à ses performances récentes, a écrit David Palmer, analyste d’Evercore ISI, dans une note de recherche. Au deuxième trimestre, la chaîne de hamburgers a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables aux États-Unis de 2,3 %, en deçà des attentes.

Un représentant de Wendy’s n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire de CNBC.

Pour la troisième année consécutive, Chick-fil-A a réalisé le meilleur temps en tenant compte du nombre de voitures en ligne, tandis que McDonald’s a pris la deuxième place. Mais Chick-fil-A avait également les files d’attente les plus longues, avec une moyenne de 4,74 voitures en attente de leurs commandes. Cela signifiait qu’il avait le temps total moyen le plus long passé dans la voie de service au volant malgré son service relativement rapide. Taco Bell de Yum Brands est passé de la cinquième à la troisième place cette année, tandis que Wendy’s a glissé à la sixième place, selon une analyse CNBC des données.

La vitesse de service au volant de Wendy s’est le plus détériorée parmi les chaînes étudiées. Il avait un temps de service moyen de 4 minutes et 35 secondes, soit 20 % de plus qu’en 2019, selon une analyse indépendante de Palmer d’Evercore. D’autres chaînes ont presque maintenu leur vitesse de service d’avant la pandémie. Par exemple, le temps de service de 5 minutes et 25 secondes de Chick-fil-A, le plus performant, n’était que de 1% plus lent malgré une augmentation des ventes par restaurant de 27% dans le même temps, a écrit Palmer dans une note de recherche.

Chick-fil-A a également pris la première place pour d’autres mesures. Ses employés ont été classés comme les plus amicaux, et il est à égalité avec Taco Bell comme la chaîne avec la meilleure qualité de nourriture, ce qui signifie que la nourriture a goûté comme prévu.

Les voies de service au volant de Chick-fil-A et sa réputation de service à la clientèle ont contribué à alimenter la croissance des ventes de la chaîne de poulet ces dernières années, malgré la controverse sur les dons aux groupes anti-LGBTQ. En 2018, elle est devenue la troisième plus grande chaîne de restaurants aux États-Unis en termes de ventes, derrière McDonald’s et Starbucks. La chaîne privée a déclaré des ventes à l’échelle du système de 16,67 milliards de dollars pour 2021, selon les documents d’information sur les franchises.