Les voies de service au volant de restauration rapide s’accélèrent alors que moins de conducteurs font la queue

Chick-fil-A a eu l’expérience moyenne de service au volant la plus lente en 2022, mais la satisfaction client la plus élevée.

Les services au volant de restauration rapide se multiplient car de moins en moins de clients choisissent de commander leurs repas et milkshakes assis dans leur voiture, selon une étude annuelle d’Intouch Insight publiée lundi.

Le temps total moyen passé dans une voie de service au volant a diminué de 29 secondes cette année. Les temps d’attente pour commander ont été plus courts de 25 secondes, le nombre moyen de voitures en attente pour passer commande étant passé de 2,76 à 1,27.

L’étude Intouch Insight était basée sur des visites dans près de 1 500 établissements Arby’s, Burger King, Carl’s Jr., Chick-fil-A, Dunkin’, Hardee’s, KFC, McDonald’s, Taco Bell et Wendy’s. Les clients mystères ont commandé dans les allées du service au volant à plusieurs reprises, de juin à juillet.

Taco Bell, KFC et Carl’s Jr. ont réalisé les temps globaux les plus rapides pour leurs voies de service au volant. Mais Chick-fil-A, McDonalds et Wendy’s a battu les trois chaînes lorsque leurs temps totaux moyens les plus longs ont été divisés par le nombre de voitures en file d’attente. En d’autres termes, Carl’s Jr et Miam les marques Taco Bell et KFC n’étaient plus rapides que parce que leurs voies de service au volant n’étaient pas aussi populaires.

Mais dans l’ensemble, la demande de voies de service au volant a diminué depuis le début de la pandémie. À cette époque, les clients sont passés de la commande à l’intérieur à la commande depuis leur voiture. La tendance s’est poursuivie alors même que les fast-foods ont rouvert leurs salles à manger.

Mais la montée en popularité a mis la pression sur les travailleurs pour qu’ils assemblent les commandes rapidement et avec précision, et les chaînes de restauration rapide ont dû trouver des solutions comme le retrait en bordure de rue des commandes mobiles pour résoudre le problème. Malgré ces efforts, les temps totaux de passage au volant de cette année sont toujours en retard de 15 secondes par rapport à 2019.

De nombreux convives se sont désormais tournés vers la commande en ligne ou via des kiosques de commande en libre-service dans les restaurants.

Même si les visites au volant se stabilisent, les entreprises de restauration comme McDonald’s et Chick-fil-A s’efforcent toujours d’accélérer le service et de réduire les erreurs. Certains testent des logiciels d’intelligence artificielle pour prendre des commandes ou construisent de nouveaux emplacements avec jusqu’à quatre voies de service au volant.

Les clients mystères d’Intouch Insight ont visité deux restaurants spéciaux cette année : un restaurant test McDonald’s à l’extérieur de Fort Worth avec une voie de commande anticipée et une voie de service au volant, ainsi qu’un emplacement Taco Bell à Brooklyn Park, Minnesota, avec un service au volant traditionnel. une voie et trois voies supplémentaires réservées aux chauffeurs-livreurs et aux clients ayant commandé à l’avance.

Les temps de service des deux sites ont dépassé d’environ une minute ceux de leurs marques plus larges. Le restaurant Taco Bell a également surperformé en termes de précision des commandes avec un score de 88 %, contre 85 % pour la chaîne. Mais le site de test de McDonald’s n’a pas atteint un score de précision de 80 %, bien en dessous du taux de 88 % de la chaîne.