Les vœux de la fête de l’indépendance pour l’Inde flottent depuis l’espace

Avant le 75e jour de l’indépendance de l’Inde, des vœux arrivent de l’espace. L’astronaute de l’ESA Samantha Cristoforetti a envoyé ses vœux depuis la Station spatiale internationale à l’Inde avant l’occasion. “Pendant des décennies, les agences internationales ont coopéré avec l’ISRO sur de nombreuses missions spatiales et scientifiques et cette coopération se poursuit aujourd’hui, alors que l’ISRO travaille au développement de la prochaine mission scientifique de la Terre NISAR qui nous aidera à suivre les catastrophes et à mieux comprendre notre changement climatique », a-t-elle dit en partie.

La vidéo a été partagée par Taranjit Singh Sandhu, ambassadeur de l’Inde aux États-Unis, à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Vikram Sarabhai, le père du programme spatial indien. “Le ciel n’est pas la limite! Meilleurs vœux de #space ISS @Space_Station alors que l’#Inde célèbre #75YearsofIndependence… Appréciez @AstroSamantha pour le message chaleureux. Un vrai 🌎 p’ship @NASA @isro @esa… Ravi de partager à l’occasion de l’anniversaire de naissance de #VikramSarabhai , père de [Indian] programme spatial », a écrit Sandhu sur Twitter.

Les souhaits affluent depuis l’ISS❤️ https://t.co/W4p3qo0uWB – Dr Richa Singh (@OpinionatedDrRi) 13 août 2022

L’ISRO a achevé le développement d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) capable de produire des images à très haute résolution pour une mission conjointe d’observation de la Terre par satellite avec l’agence spatiale américaine NASA. NASA-ISRO SAR (NISAR) est une collaboration conjointe pour un SAR à double fréquence en bandes L et S pour l’observation de la Terre.

“NISAR sera la première mission satellite à utiliser deux fréquences radar différentes (bande L et bande S) pour mesurer les changements de la surface de notre planète de moins d’un centimètre de diamètre”, selon la NASA (National Aeronautics and Space Administration). La NASA et l’ISRO (Indian Space Research Organisation), dont le siège est à Bengaluru, ont signé un partenariat le 30 septembre 2014 pour collaborer et lancer NISAR.

(Avec les entrées de PTI)

