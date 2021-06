Les vœux d’anniversaire de mariage à distance de Rubina Dilaik-Abhinav Shukla sont tous romantiques

C’était le troisième anniversaire de mariage de Rubina Dilaik et Abhinav Shukla le 21 juin. Cependant, cette année, c’était une célébration à distance pour le couple car Abhinav est actuellement au Cap pour le tournage de » Khatron Ke Khiladi 11 « . L’acteur de ‘Geet’ a souhaité à Rubina de la manière la plus mignonne en partageant sa photo stylée sur sa page Instagram. Il a écrit une légende affectueuse pour sa femme aimante et tout est romantique.

Abhinav a déclaré : « Hé Poser… J’adorerais te photographier ! Puis-je ? Joyeux anniversaire, mon amour ! À bien d’autres voyages, voyages, randonnées, photographies, vidéos et aventures ! serré quand je suis suspendu aux falaises! »

Alors que Rubina a partagé une vidéo franche d’Abhinav avec la chanson ‘Mast Magan’ en toile de fond. Elle a écrit : « Tu es ma force, tu es ma faiblesse ! Tu es ma lumière, tu es mes ténèbres… tu es la tempête, tu es le calme… Je me sens bénie de grandir chaque jour avec toi et de profiter de notre folie … je t’aime Ma munchkin @ashukla09. »

Rubina a également publié des photos de son appel vidéo avec Abhinav et elle est devenue émue par sa légende. L’acteur de ‘Shakti’ a écrit : « Main yahaaan, tu wahaaan. »

Rubina et Abhinav ont participé ensemble à « Bigg Boss 14 » où elle est devenue la gagnante. Cette année, lorsque Dilaik a été testé positif pour le coronavirus, Shukla n’a pas pu la rencontrer car il a dû se rendre au tournage de « Khatron Ke Khiladi » au Cap.