Les VMA nous ont montré une « usine industrielle » : Katy Perry

Pendant un certain temps, certains Millennials et Zoomers extrêmement connectés ont utilisé le terme « usine industrielle » pour décrire à peu près n’importe quel artiste qui explose. Chappell Roan a été critiqué après L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest est devenu un mastodonte six mois après sa sortie. Sabrina Carpenter a été cataloguée comme une plante lorsque son sixième album – sixième ! – l’a propulsée au rang de superstar. Si l’industrie a fait pencher la balance en faveur de ces artistes, cela a pris son temps.

Les deux stars ont brillé aux MTV Video Music Awards, avec le set hors du commun de Carpenter et la tenue de Jeanne d’Arc de Roan qui semblait presque divinement inspirée. Mais les VMA nous ont aussi montré à quoi ressemble l’industrie musicale quand elle fait tout ce qu’elle peut pour mettre en valeur une star qui ne le mérite pas. Dans ce cas, la médiocrité en question est Katy Perry.

Perry a connu un lancement compliqué de son album de retour, entre les chansons épouvantables, l’implication gênante du Dr Luke et les allégations de profanation de merveilles naturelles. Ce n’est jamais une bonne chose de dire : « Peut-être que les VMA aideront sa carrière », mais Perry espère sûrement que les VMA aideront sa carrière. Et elle a été honorée lors de la cérémonie de 2024 avec deux prix peu opportuns : un Michael Jackson Video Vanguard Award, la version MTV d’un prix pour l’ensemble de sa carrière, et le VMA Most Iconic Performance Award, qui était une connerie.

Dans la catégorie Performance iconique, Perry a gagné pour sa reprise endormie de « Roar » en 2013. Elle a de beaux décors et costumes, mais ce n’était pas une performance particulièrement énergique, même selon les standards tranquilles de Perry. Sa victoire est survenue malgré le fait qu’elle était dans une catégorie très relevée face à Lady Gaga en 2009, Eminem en 2000, une jeune Taylor Swift, et pas une, mais deux Performances de Madonna : 1984, et le baiser épique avec Britney Spears et Christina Aguilera en 2003.

MTV a récompensé la pire performance de la catégorie, et je doute que quiconque, à part les plus fervents fans de Perry, ne soit en désaccord. Ils ont peut-être fait cela parce que Perry était la seule nominée prête à se produire hier soir, ou parce que sa maison de disques lui avait fait des promesses ou des menaces, ou parce que la seule personne qu’ils ont autorisée à voter était Orlando Bloom. Mais ce n’était pas à cause des mérites.

De toutes les injustices du monde, un prix décerné à la mauvaise personne est assez mineur. Mais la prochaine fois que vous entendrez quelqu’un dire « industrie du mal », souvenez-vous des VMA 2024 (ou pas, je ne suis pas flic). Car les personnes les plus puissantes de la musique soutiennent vraiment certains artistes. S’ils ne peuvent pas améliorer sa prochaine chanson, ils peuvent au moins rendre les VMA un peu pires.