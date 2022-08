Les VMA deviennent politiques alors que Lizzo supplie les fans de voter et de “modifier les lois qui nous oppriment”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lizzo a fait une déclaration politique aux MTV VMA dimanche soir lorsqu’elle a supplié les fans de voter et de “modifier les lois qui nous oppriment” en acceptant le prix Video for Good.

La chanteuse “Good as Hell” est montée sur scène au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, où elle a admis qu’elle n’était pas sûre de ce que l’homme de la lune célébrait, mais elle était reconnaissante envers ses fans de s’être présentés et d’avoir voté pour qu’elle gagne le trophée.

“Cela signifie tout pour faire un changement dans ce pays”, a-t-elle déclaré en corrélant à quel point il était important de voter pour les prix MTV comme pour tout le reste, y compris les élections.

Lizzo était ravie d’être sur scène et s’est assurée que ses partisans soient reconnus. “Je veux dire merci beaucoup de m’avoir soutenu et aimé”, a-t-elle déclaré.

La musicienne de “Truth Hurts” a refusé de répondre à une récente interview accordée par un comédien qui parlait de son corps, et a plutôt dit à la foule : “Ils se disent, Lizzo, pourquoi ne répondez-vous pas ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Parce que c’est gagner ! C’est gagner !”

Plus tôt dans la soirée, elle a interprété quelques-uns de ses tubes de son quatrième album studio, “Special”.

Le catalogue a mis trois ans à se préparer après l’incroyable succès de “Cuz I Love You”, avec plusieurs singles de platine enregistrés par la Recording Industry Association of America.