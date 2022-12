Les vitriers vendent Man United “une bonne chose”

Le manager Erik ten Hag a déclaré que la décision de la famille Glazer d’explorer une vente de Manchester United pourrait être une bonne chose et qu’il a été rassuré que tout changement de propriétaire n’aurait pas d’impact sur les “objectifs, buts et culture” du club.

Le mois dernier, les propriétaires américains de United ont commencé à examiner les options pour les 20 fois champions d’Angleterre, y compris un nouvel investissement ou une vente potentielle, 17 ans après avoir acheté le club.

Les fans du club réclament un changement de propriétaire et les Glazers ont été la cible de critiques intenses alors que l’équipe, qui compte un record de 13 titres de Premier League, a passé cinq ans sans remporter de trophée.

Ten Hag a déclaré qu’il n’avait pas parlé avec les propriétaires mais qu’il avait plutôt discuté des plans avec le PDG de United, Richard Arnold.

“D’après mes informations, ce ne seront que de bonnes choses car il y aura plus d’investissements possibles, ce qui est bien”, a déclaré Ten Hag aux journalistes lors du camp d’entraînement de United en Espagne.

“Nous avons parlé de la culture que nous voulons, nous avons parlé des objectifs, des buts et de la culture et il [Arnold] confirmé que cela ne changera pas, ce sera encore mieux parce que plus d’argent sera disponible pour ce projet.”

Ten Hag a déclaré que United avait besoin d’investissements juste pour suivre le rythme de la Premier League et qu’il était important que les fonds soient dépensés à bon escient.

“Newcastle arrive, même West Ham, peut-être pas maintenant dans le tableau mais ils ont d’énormes investissements… Vous pouvez rapidement compter sept ou huit clubs qui peuvent concourir dans cette ligue”, a-t-il déclaré.

“C’est aussi une question de stratégie, pas seulement d’argent. Mais il est clair que si vous n’avez pas les bons joueurs et des joueurs de qualité, vous ne réussirez pas et n’atteindrez pas les objectifs que vous vous êtes fixés.”