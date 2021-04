Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il était convaincu que la famille Glazer s’était engagée à « faire avancer le club dans la bonne direction ».

Les retombées de la Super League européenne bâclée cette semaine ont vu le vice-président exécutif Ed Woodward annoncer sa démission et ont conduit à de nouveaux appels à la vente de la famille Glazer.

Solskjaer s’est dit « heureux » que United se soit retiré de la Super League européenne, mais a refusé de transmettre ses frustrations aux propriétaires lors de sa conférence de presse hebdomadaire vendredi.

« Je suis si heureux que tous les propriétaires aient dit que c’était une erreur », a déclaré Solskjaer.

«J’ai toujours eu de bonnes relations de travail avec les propriétaires. Ils écoutent mes opinions et nous travaillons pour faire avancer Man United. Il est important que nous voulions tous être meilleurs et nous améliorer et c’est là que mon travail consiste à améliorer les performances de l’équipe. »

Une semaine mouvementée à United a également vu un groupe de supporters se présenter à la base d’entraînement du club de Carrington pour faire part de leurs préoccupations à Solskjaer, Michael Carrick, Darren Fletcher et Nemanja Matic.

« J’écouterai toujours les fans et c’était la seule bonne chose à faire de les écouter et de leur parler », a déclaré Solskjaer.

« Ce fut une discussion pacifique. Il est important que nous nous respections et que nous nous respections mutuellement. J’ai dit ce que je pense que l’équipe va faire à l’avenir et c’était 10 bonnes minutes et j’étais heureux. Nous ne nous sommes pas serrés la main, a donné un coup de poing et puis nous nous sommes séparés. «





La Super League européenne aurait vu 12 clubs fondateurs, dont United, se garantir une place dans la compétition chaque année avec seulement cinq places disponibles pour les qualifiés.

Les fans et les joueurs ont depuis exprimé leur mécontentement à l’égard des plans menant au retrait des six clubs de Premier League impliqués, ce que Solskjaer a déclaré être la bonne chose à faire.

« Je suis très heureux que les fans aient exprimé leur opinion et que nous les ayons écoutés », a-t-il déclaré.

« D’une manière étrange, cela a rapproché la pyramide du football et la communauté et je pense que c’est important et je suis très heureux.

«Je suis moi-même un partisan, et il y aura un jour où je reviendrai regarder Man United et je veux regarder une équipe de Man United avec la peur de l’échec.

« Je n’ai pas aimé le concept de toute façon, il doit être basé sur le mérite sportif, je veux gagner le droit de jouer en Europe. »