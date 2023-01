Les vitriers pourraient rester à Man United en tant que propriétaires majoritaires

Les Glazers pourraient finir par rester avec Manchester United en tant que propriétaires majoritaires malgré la mise en vente du club. David Blitzer et Joshua Harris seraient intéressés par une participation minoritaire dans le club. Courrier quotidien rapporte que les Américains envisagent de faire une offre prochainement. Cela garderait les Glazers en tant que propriétaires majoritaires.

Le duo américain est déjà copropriétaire du club PL

Biltzer et Harris sont actuellement copropriétaires de Crystal Palace. Cela signifie que le duo devrait vendre ses actions dans le club du sud de Londres avant de déménager à United. Les Américains avaient précédemment acheté environ 18% des parts de Palace chacun fin 2015. Six ans plus tard, John Textor a rejoint le club avec une participation de 40%.

La paire avait précédemment raté l’occasion d’acheter Chelsea l’été dernier. Maintenant, Blitzer et Harris pourraient se concentrer sur United. Un consortium dirigé par Todd Boehly a devancé deux hommes d’affaires américains avec un accord de 5,4 milliards de dollars pour acheter les Blues.

Les Glazers ont clairement accueilli d’autres investisseurs chez United. Reste cependant à savoir s’ils préfèrent une vente complète ou un investissement partiel. Vendre une participation minoritaire dans le club aiderait à lever des fonds, tout en gardant la famille en charge des géants de la Premier League.

D’autres intéressés à prendre le relais en tant que propriétaires majoritaires unis de Glazers

Le milliardaire Sir Jim Ratcliffe a également exprimé son intérêt pour l’achat de United. L’homme d’affaires britannique est actuellement PDG de la société chimique INEOS. Ratcliffe souhaiterait cependant très probablement un achat complet du club. Bien que de nombreux fans des Red Devils saluent l’intérêt du milliardaire pour l’équipe, Greenpeace supplie les Glazers de ne pas vendre à Ratcliffe.

Le groupe environnemental affirme qu’INEOS est terrible pour la planète. “Accepter cette offre serait un terrible but contre son camp pour Manchester United”, a déclaré un porte-parole de Greenpeace. Miroiter. “Le géant de la pétrochimie INEOS n’est que la dernière entreprise de combustibles fossiles à essayer d’utiliser un sport populaire pour détourner l’attention de ses activités qui détruisent le climat.”

«Avec des intérêts dans le pétrole et le gaz, les plastiques et les produits agrochimiques, INEOS a un tour du chapeau en matière de dommages environnementaux à son actif. Ils sont en tête de liste pour la production de plastique au Royaume-Uni et sont l’une des voix les plus fortes en faveur de la fracturation hydraulique.

Les Glazers demandent actuellement plus de 6 milliards de dollars pour une vente complète du club. Cela a évidemment détourné certains investisseurs. Les négociations pourraient finir par faire baisser le prix d’achat ; cependant, une vente partielle pourrait également être envisagée.

PHOTO : IMAGO / PA Images