Les vitriers pourraient avoir du mal à obtenir le prix demandé lors de la vente de Man United

Des informations ont fait surface plus tôt dans la semaine selon lesquelles la famille Glazer serait à la recherche de nouveaux investisseurs à Manchester United. Cela pourrait potentiellement être une vente complète du club au plus offrant. Cependant, il est difficile de déterminer combien les Glazers pourraient tirer de l’accord.

Avram et Joel Glazer ont précédemment publié une déclaration sur la vente potentielle en mettant l’accent sur la base de fans de United. “La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de followers”, ont déclaré les Glazers.

“Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l’histoire de succès du club, le conseil d’administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques”, poursuit le communiqué. “Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les importantes opportunités de croissance disponibles pour le club aujourd’hui et à l’avenir.”

Les vitriers visent des frais de vente record pour Man United

Depuis la déclaration, il a été rapporté que la famille cherchait environ 7,25 milliards de dollars pour vendre United. Cela écraserait les frais que Todd Boehly et ses partenaires ont payés pour Chelsea plus tôt cette année. L’homme d’affaires américain aurait dépensé environ 3 milliards de dollars lorsqu’il a acheté Chelsea à Roman Abramovich.

Bien que United coûtera presque certainement plus cher que Chelsea, les Glazers obtiendront 7 milliards de dollars pourraient être difficiles. Les actions de United ont atteint 21,50 dollars vendredi, ce qui porte une valeur totale d’environ 3,5 milliards de dollars. Ce chiffre passerait à environ 4 milliards de dollars si les dettes étaient incluses.

Jim O’Neill, ancien économiste en chef de Goldman Sachs, affirme qu’une valorisation entre ces chiffres semblerait à peu près correcte. “Je ne vois pas pourquoi United vaut bien plus de 3,6 milliards de dollars compte tenu de tout ce que nous savons – y compris l’argent nécessaire pour reconstruire”, a déclaré O’Neill au Financial Times. L’homme d’affaires a également déjà tenté d’acheter l’équipe.

La base de fans n’est pas synonyme de revenus élevés

Il n’y a aucun doute sur la marque United. Ils ont actuellement l’une des plus grandes bases de fans au monde. Il a été affirmé que seuls Barcelone et le Real Madrid en Espagne avaient plus de fans dans le monde. Néanmoins, convertir une quantité massive de fans en revenus n’est pas toujours facile.

Les revenus annuels de United sont en baisse depuis la campagne 2018/19. Le club a également actuellement un sponsor maillot qui souhaite renégocier les termes du contrat. Old Trafford a également besoin d’être rénové. Ces problèmes, ainsi que la nécessité évidente d’investir des fonds importants dans de nouveaux joueurs, pourraient faire reculer les acheteurs potentiels face au prix élevé annoncé par le club.

Il y aura cependant de nombreux prétendants alignés pour se renseigner sur l’achat de United. C’est clairement une opportunité unique dans une vie. Néanmoins, il semble que les Glazers devront peut-être se contenter de moins d’argent que prévu dans une vente Man United.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire