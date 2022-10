Les vitriers ne veulent pas vendre Man United

La famille Glazer ne veut pas vendre Manchester United, selon l’acheteur potentiel Sir Jim Ratcliffe.

Ratcliffe, qui a fait une offre pour acheter Chelsea cet été, a manifesté son intérêt pour l’acquisition de United mais a déclaré mardi que le club n’était pas à vendre.

Le chef de la société chimique INEOS et l’homme le plus riche de Grande-Bretagne avec une valeur déclarée de 9,8 milliards de livres sterling, Ratcliffe a déclaré qu’il était toujours sur le marché pour un club de football “de premier plan”, mais a ajouté qu’il n’attendrait pas “que Manchester United soit disponible. “

“Manchester United appartient à la famille Glazer, que j’ai rencontrée”, a déclaré Ratcliffe, un fan de longue date de United qui a grandi à Manchester, au Financial Times lors d’un événement mardi.

“J’ai rencontré Joël [Glazer] et Avram [Glazer] et ce sont les gens les plus gentils, je dois dire.

“Ce sont de vrais gentlemen, des gens vraiment sympas, et ils ne veulent pas le vendre. Il appartient aux six enfants du père et ils ne veulent pas le vendre.

“S’il avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement essayé de suivre Chelsea, mais nous ne pouvons pas rester assis à espérer qu’un jour Manchester United deviendra disponible.”

Les Glazers ont fait face à une profonde opposition de supporters à leur propriété à Old Trafford depuis leur prise de contrôle par effet de levier en 2005, y compris des protestations régulières lors des matches. Environ 10 000 fans ont rejoint une manifestation avant la victoire 2-1 contre Liverpool en août.

United n’a pas remporté le titre de Premier League depuis 2013 et n’a remporté aucun trophée depuis la levée de la Ligue Europa en 2017. Ils ont terminé sixièmes la saison dernière, manquant une place en Ligue des champions.

“La réponse concernant la performance de Manchester United est simple”, a ajouté Ratcliffe, qui possède déjà le club français de Nice et le club suisse de Lausanne.

“La plus grande corrélation dans le succès dans le football est l’argent, sans aucun doute. Ce n’est pas la seule corrélation car vous avez des valeurs aberrantes comme Brighton. Mais si vous avez les revenus les plus élevés, vous pouvez vous permettre les meilleurs joueurs et jouer le meilleur football.

“Manchester United était l’un de ces trois meilleurs clubs avec Barcelone et le Real Madrid. Quelques autres ont rejoint ce club avec le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Liverpool est un peu plus proche.

“Mais Manchester United ne joue pas dans cette ligue de ces autres équipes pour le moment et ne l’a pas fait depuis plusieurs années depuis que Sir Alex Ferguson a démissionné. [in 2013].

“Donc, ils ne tirent pas sur tous les cylindres, c’est mon point sur la performance.”