Les vitriers mettent Man United en vente : que se passe-t-il ensuite ?

Manchester United est à vendre. La famille Glazer, propriétaire de United depuis 2005, a annoncé qu’elle explorait des “alternatives stratégiques pour améliorer la croissance du club”, mais supprimez les lignes soigneusement superposées de la déclaration et un mot saute aux yeux: vente.

Depuis qu’il a mis en colère les supporters de United en empruntant massivement contre le club – qui n’avait alors aucune dette, mais le le dernier état financier a révélé une dette nette de 514,9 millions de livres sterling – pour financer son rachat il y a 17 ans, la famille américaine, également propriétaire de la franchise Tampa Bay Buccaneers NFL, a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était propriétaire à long terme sans intention de vendre.

Mais moins d’un mois après la mise à disposition de Liverpool par leurs propriétaires américains, Fenway Sports Group (FSG) pour 4,4 milliards de livres sterling, United est désormais également sur le marché et vaudra probablement au moins le double. Cela signifie que les deux clubs les plus grands et les plus performants de la Premier League ont désormais un avenir incertain.

Alors, quelle est l’histoire derrière la décision des Glazers d’inviter des offres pour United, et que se passe-t-il ensuite ?

Pourquoi les Glazers vendent-ils Man United maintenant?

Il y a de nombreux facteurs. Il n’y a pas une raison particulièrement centrale, mais la réunion de différents volets qui ont tous eu un impact sur la capacité des Glazers à diriger un club aussi grand que United.

C’est avant tout une question d’argent. Les Glazers ont besoin d’au moins 200 millions de livres sterling pour moderniser Old Trafford, qui est le plus grand stade de la Premier League, mais ses installations ont pris du retard par rapport à celles de Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal et Liverpool.

Ils ont également dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour de nouvelles signatures cet été, malgré le ralentissement des revenus commerciaux en raison d’un manque de succès – il n’y a pas eu de trophée depuis la victoire de la Ligue Europa en 2017 – et de l’impact de la pandémie de COVID-19.

United a annoncé une perte nette de 115,5 millions de livres sterling pour la saison dernière, de sorte que les murs se rapprochaient des Glazers. Ils ne peuvent tout simplement pas reconstruire Old Trafford, recruter les meilleurs joueurs et réduire leur dette par eux-mêmes. Et avec les taux d’intérêt en forte hausse dans le monde en ce moment, l’emprunt est devenu une option beaucoup plus coûteuse. Ainsi, la nécessité d’attirer un riche investisseur pour aider avec tout ce qui précède, ou simplement de vendre, est claire.

Avram et Joel Glazer ont rarement été vus lors des matchs de Manchester United. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

La campagne anti-Glazer vocale et visible menée par les partisans de United est un autre facteur. Alors que les Glazers ont largement masqué les protestations tout au long de leur carrière de propriétaires, les groupes de fans pensent que leurs campagnes font de United un véhicule moins attrayant pour les sponsors potentiels – dont les Glazers dépendent pour générer les revenus du club.

Et un autre élément clé de la décision est la vente de Chelsea. Tout à coup, les clubs de football d’élite ont une référence pour mesurer leur propre valeur et les Glazers savent que United pourrait valoir jusqu’à quatre fois le prix de vente éventuel de Chelsea de 2,5 milliards de livres sterling.

Man United est-il vraiment à vendre ?

Toutes les options sont sur la table. Des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers accordaient une grande importance aux félicitations qui accompagnent la possession de ce célèbre club, donc le scénario idéal serait d’attirer un investisseur ou un partenaire qui résoudrait leurs problèmes financiers et les laisserait continuer à profiter de leur propriété de le club.

Mais comme l’a dit à ESPN un expert financier impliqué dans la propriété du football, “ces licornes n’existent pas”.

Tout simplement, si quelqu’un a l’argent pour investir dans United, il voudra avoir son mot à dire sur la façon dont il est géré et les Glazers ne peuvent pas s’attendre à un renflouement et à la liberté de continuer malgré tout.

L’enrôlement de la banque américaine Raine Group est un indicateur clé des véritables motivations des Glazers. Raine a été embauché par Roman Abramovich pour trouver un acheteur pour Chelsea plus tôt cette année et il a traité plus de 200 entrées (manifestations d’intérêt).

Plusieurs particuliers fortunés et fonds de capital-investissement ont fait partie de la liste restreinte finale pour acheter Chelsea, mais ont raté un consortium dirigé par le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly.

Mais à partir de ce processus, Raine a maintenant une liste d’acheteurs potentiels extrêmement riches pour United sur la numérotation abrégée et les Glazers le savent. Ils auront vu l’intérêt pour Chelsea et réalisé qu’ils pourraient vendre United rapidement et faire un profit énorme.

Bien que le coût final de leur rachat en 2005 ait été de 790 millions de livres sterling, les Glazers n’ont investi que 270 millions de livres sterling de leur propre argent – ​​les 520 millions de livres restants ont été mis à profit contre la puissance financière de United – donc une vente de plusieurs milliards de livres les verra repartir avec un vaste retour sur leurs dépenses initiales.

En quoi est-ce différent de la situation de Liverpool ?

Une grande partie du travail pour les nouveaux propriétaires a déjà été fait. Sous FSG, Liverpool a remporté de grands succès, notamment en remportant la Ligue des champions et la Premier League, avec un recrutement intelligent, des décisions financières astucieuses et des investissements continus en dehors du terrain avec un nouveau terrain d’entraînement et une refonte d’Anfield.

FSG a transformé Liverpool en une machine à succès après avoir acheté le club pour 300 millions de livres sterling en 2010, mais malgré la transformation de la fortune de Liverpool, le défi de suivre le rythme des clubs publics tels que Manchester City, Paris Saint-Germain et Newcastle United devient trop difficile. et FSG veut maintenant sortir avant que la trajectoire ascendante ne commence à se stabiliser et à diminuer potentiellement la valeur du club d’environ 4 milliards de livres sterling.

Les fans de Manchester United protestent depuis des années contre la propriété des Glazers. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Sous les Glazers, United a fait le voyage inverse à Liverpool sous FSG. Là où la FSG a hérité d’un gâchis, un club incapable de recréer son passé glorieux, les Glazers ont acheté un mastodonte du football et du commerce qui était le leader mondial sur et en dehors du terrain.

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en tant que manager en 2013, le succès sur le terrain s’est tari et les Glazers n’ont montré aucune des décisions stratégiques intelligentes qui ont défini la propriété de Liverpool par FSG. Ces dernières années, les Glazers ont gaspillé des sommes colossales en signatures et en salaires dans le but de faire à nouveau réussir United et ils ont atteint le point où ils ne peuvent plus chasser leurs pertes.

FSG vend Liverpool après en avoir fait une réussite, mais à un moment où il sait qu’il sera plus difficile de maintenir ce succès.

Les Glazers, quant à eux, sont à court d’options et tout nouveau propriétaire de United devrait reconstruire un empire en ruine.

Combien vaut vraiment Man United?

United est l’une des trois plus grandes marques du football mondial, aux côtés du Real Madrid et de Barcelone. En termes de fanbase mondiale, d’histoire et de puissance commerciale, ces trois équipes se distinguent des autres.

United est la version footballistique des Cowboys de Dallas ou des Lakers de Los Angeles – tout en glamour et en gloire (ou du moins ils l’étaient auparavant).

S’adressant à ESPN plus tôt ce mois-ci, Chris Mann, responsable des fusions et acquisitions pour Sportsology, groupe consultatif mondial sur le sport basé à New York et à Londres, a parlé de la “valeur de rareté” des clubs de football d’élite pour les investisseurs potentiels, de sorte que la perspective de posséder United sera générer un énorme intérêt et, à son tour, faire grimper la valorisation du club.

Les ventes récentes de deux équipes sportives légendaires plus tôt cette année offrent un bon guide de la valeur de United. Chelsea a été vendu pour 2,5 milliards de livres sterling (le groupe de Boehly a promis 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires d’investissement en cours), tandis que la franchise Denver Broncos NFL a changé de mains dans le cadre d’un accord totalisant 3,95 milliards de livres sterling.

Chelsea et les Broncos sont de grandes marques bien connues, mais les Broncos ne sont pas les Cowboys de Dallas et Chelsea n’est pas Manchester United. Ce serait comme comparer une Chevrolet à une Ferrari.

Des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool attirerait probablement une valorisation de 4 milliards de livres sterling, mais United pourrait atteindre 8 milliards de livres sterling. Pourquoi? En raison de la capacité des nouveaux propriétaires potentiels à générer d’énormes flux de revenus grâce à la puissance mondiale beaucoup plus grande de United.

Même si United est une entreprise défaillante sur le terrain depuis 10 ans, ils restent une marque de sport de catégorie “A” et les sponsors continuent de vouloir payer des fortunes pour être associés à eux. United est la plus grande maison sur la route la plus prestigieuse de la ville et, lorsqu’elle sera disponible, quelqu’un paiera ce qu’il faut pour l’acheter.

Qu’obtiendrait un nouvel acheteur ?

Le soi-disant plus grand club de football du monde, la possibilité de gagner énormément d’argent, la perspective de la gloire qui accompagne la victoire en Premier League et en Ligue des champions – et un travail de reconstruction sur et en dehors du terrain qui pourrait coûter la moitié un milliard de livres.

Cependant, si vous avez les fonds nécessaires pour acheter United, le coût des ajustements qui seront nécessaires pour tout remettre à niveau ne sera peut-être pas trop un problème.

Old Trafford a désespérément besoin d’une refonte. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Le premier travail consistera à restaurer Old Trafford à sa position précédente en tant que meilleur stade de la Premier League. Le toit de la tribune principale fuit lorsqu’il pleut et c’est la métaphore parfaite de l’état du stade après 17 ans de négligence de Glazer. Il en coûtera au moins 200 millions de livres sterling pour moderniser les installations et probablement plus si les nouveaux propriétaires ont des plans plus ambitieux que les Glazers, qui doivent simplement effectuer les travaux de réparation qu’ils ont négligés pendant tant d’années.

Un nouveau terrain d’entraînement, ou un terrain modernisé, ramènera également tout nouveau propriétaire à hauteur de millions.

Et il y aura également une lourde facture lorsqu’il s’agira de rendre l’équipe du manager Erik ten Hag suffisamment profonde et assez bonne pour concourir pour les titres que United a remportés une fois avec une régularité infaillible.

Ainsi, bien que posséder United apportera un prestige incontestable à tout nouveau propriétaire, ce ne sera pas sans problèmes initiaux et la nécessité de dépenser beaucoup plus que les frais d’acquisition.

Qui pourrait acheter Man United ?

Le champ des nouveaux propriétaires potentiels en Premier League a fortement diminué ces derniers mois.

Les oligarques russes sont absents, en raison des sanctions imposées par les gouvernements occidentaux à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, tandis que la vague d’investissements chinois dans les grands clubs européens s’est arrêtée depuis la pandémie et les limitations de son gouvernement.

Les fonds souverains, comme ceux derrière Manchester City (Abu Dhabi), le Paris Saint-Germain (Qatar) et Newcastle (Arabie saoudite) ne peuvent pas détenir plus d’un club dans la même compétition (Premier League ou Ligue des champions), ce qui aura un impact sur la liste.

Mais comme l’a montré le processus de vente de Chelsea, il ne manque pas d’individus et de groupes riches aux États-Unis et c’est l’endroit le plus probable d’où émergeront les prochains propriétaires de United.

L’homme le plus riche de Grande-Bretagne, Jim Ratcliffe, a déjà rendu public son intérêt pour l’achat de United, mais a déclaré plus tôt cette saison que les Glazers avaient clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas vendre.

Avec une fortune personnelle de plus de 5 milliards de livres sterling, le fan d’enfance de United, qui a échoué dans sa tentative d’acheter Chelsea plus tôt cette année, est considéré comme le choix des supporters en raison de ses liens avec le club. Mais Ratcliffe, propriétaire de l’équipe française de Nice, pourrait être surenchérie par des rivaux plus riches.

Le propriétaire des Cubs de Chicago, Tom Ricketts, et sa famille étaient en lice pour acheter Chelsea. John J. Kim/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

Un autre soumissionnaire majeur pour Chelsea était la famille Ricketts, propriétaire des Cubs de Chicago. Il s’est associé à Ken Griffin, l’actionnaire majoritaire du groupe de fonds spéculatifs Citadel, dont la fortune personnelle dépasserait 20 milliards de livres sterling.

Ares Managements, une société d’investissement basée à Los Angeles, a récemment annoncé son ambition d’ajouter un club de football européen à son portefeuille.

En 2021, 15 clubs des cinq grandes ligues européennes – Angleterre, Espagne, Allemagne, France et Italie – ont été repris ou investis et les deux tiers des personnes impliquées étaient des individus ou des groupes américains.

Ainsi, alors qu’un individu ou un fonds souverain incroyablement riche pourrait encore émerger en tant qu’acheteur de United, potentiellement de l’Inde, de Dubaï ou des anciennes républiques soviétiques riches en pétrole du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan, l’argent intelligent réside dans le rachat des propriétaires américains de United par un autre groupe américain.