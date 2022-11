Les vitriers cherchent à payer un record du monde

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, recherchent un prix record mondial pour une franchise sportive s’ils veulent vendre le club, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Glazers ont publié mardi un communiqué indiquant qu’ils envisageaient des “alternatives stratégiques”, notamment un investissement extérieur ou une vente.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une prise de contrôle complète est le résultat le plus probable, bien que la famille Glazer n’accepte qu’une offre qui ferait de United le club de sport le plus cher de tous les temps.

Chelsea a rapporté 2,5 milliards de livres sterling (3,02 milliards de dollars) et les Broncos de Denver 3,85 milliards de livres sterling (4,65 milliards de dollars) lorsqu’ils ont tous deux été vendus plus tôt cette année.

La dernière évaluation de Forbes place United à 3,8 milliards de livres sterling (4,59 milliards de dollars), mais des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers pensaient pouvoir attirer des offres dépassant 6 milliards de livres sterling (7,25 milliards de dollars).

Des sources proches du processus ont déclaré à ESPN que la déclaration publiée mardi était délibérément vague pour ne pas affaiblir la position de négociation des Glazers.

Des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers chercheraient à obtenir un record du monde afin de vendre Manchester United. Mike Egerton – EMPICS / Contributeur

Alors que le coprésident Joel Glazer est toujours fortement impliqué dans la gestion quotidienne du club, d’autres frères et sœurs Glazer ont des “différences de stratégie” et pensent que c’est le bon moment pour vendre.

Le co-président Avram Glazer a déclaré mercredi à Sky News: “Comme nous l’avons annoncé, le conseil d’administration a suivi un processus et il a été décidé qu’il examinerait différentes alternatives stratégiques et c’est ce que nous faisons.

“Nous sommes passés par un processus, nous allons examiner toutes les différentes alternatives stratégiques et nous verrons où cela nous mène.”

Des sources ont déclaré à ESPN que The Raine Group, nommé “conseiller financier exclusif” des Glazers après avoir géré la vente de Chelsea au copropriétaire des LA Dodgers Todd Boehly et son consortium, n’a pas fixé de date limite pour recevoir des offres pour United et il y a une attente que bon nombre des mêmes parties qui ont participé au processus d’achat de Chelsea manifesteront leur intérêt.

Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, un fan d’enfance de United qui a fait une offre d’achat de Chelsea avant la vente à Boehly, n’a pas encore commenté les spéculations selon lesquelles il pourrait être parmi les soumissionnaires.