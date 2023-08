Les vitesses 5G de Verizon sont sur le point de devenir plus rapides, en avance sur le calendrier

Le réseau 5G de Verizon bénéficie d’une augmentation de vitesse notable. Lundi, l’opérateur de téléphonie mobile a annoncé qu’il avait obtenu l’accès au spectre en bande C qu’il avait acheté en 2021 quatre mois avant la date prévue.

Les précieuses ondes hertziennes, qui devaient auparavant être entièrement disponibles pour l’opérateur à la fin de l’année après être devenues partiellement disponibles en 2022, permettront à Verizon d’améliorer considérablement les vitesses qu’il offre aux appareils connectés à son réseau 5G à bande médiane. Une fois déployé et connecté à un téléphone ou à un appareil compatible souscrit à un forfait approprié, l’opérateur affirme que son réseau sera en mesure de fournir des vitesses de téléchargement supérieures à 2 gigabits par seconde.

Verizon a déclaré que cette vitesse est basée sur les zones où il dispose de 161 mégahertz de bande passante de spectre disponible, ce qui correspond à la quantité de bande passante qu’il vise à avoir disponible en moyenne à l’échelle nationale. Dans certaines régions où l’opérateur peut profiter de 200 MHz de bande passante, principalement dans les zones rurales, ces vitesses pourraient être encore plus élevées. De même, les vitesses pourraient potentiellement être un peu inférieures dans les zones où Verizon dispose de moins de 161 MHz, bien qu’il s’attende à disposer d’un « minimum de 140 MHz de spectre total aux États-Unis contigus ».

Un forfait sans fil compatible est toujours requis pour pouvoir utiliser le réseau en bande C, que Verizon appelle « 5G Ultra Wideband ». Il s’agit généralement des forfaits sans fil les plus chers de l’opérateur, tels que sa nouvelle offre Unlimited Plus, ou d’anciens forfaits tels que ses options illimitées Do More, Play More, Get More, Above ou Beyond.

Comme pour les appareils, une mise à jour logicielle est nécessaire pour pouvoir accéder à la connexion améliorée et plus rapide. Verizon indique que des mises à jour sont en cours pour que les produits existants puissent profiter de la mise à niveau du réseau, mais il n’a pas fourni de liste des produits qui recevront la mise à jour ni quand.

Des appareils aussi anciens que l’iPhone 12 d’Apple et le Samsung Galaxy S21 ont pris en charge le réseau en bande C de l’opérateur, Verizon incluant la prise en charge du spectre dans presque tous les principaux appareils qu’il a vendus au cours de l’année écoulée. Un porte-parole de l’opérateur a confirmé à Crumpe que certains téléphones ont déjà reçu la mise à jour et peuvent exploiter les vitesses plus rapides, bien qu’une liste complète des appareils pouvant être mis à jour ne soit toujours pas connue.

Dans son communiqué de presse annonçant la nouvelle l’opérateur affirme qu’une fois qu’un appareil aura reçu la mise à jour logicielle, « les clients commenceront à voir les effets de cette augmentation spectaculaire de la bande passante dans les prochains jours et semaines ».

L’opérateur a mis son réseau en bande C à la disposition de 222 millions de personnes dans tout le pays et s’est fixé pour objectif de couvrir 250 millions de personnes avec le réseau en 2024. Le spectre médian comme la bande C a longtemps été considéré comme un élément clé des ondes sans fil, grâce à sa capacité à couvrir de vastes zones tout en étant capable d’offrir des vitesses plus rapides que la 4G LTE et ce que l’on appelle la 5G à bande basse (ce que Verizon appelle « 5G Nationwide »).

En savoir plus: Comprendre les nombreux noms et types de 5G

Au-delà de la simple augmentation des vitesses des appareils actuels et futurs qui se connectent à son réseau, Verizon affirme qu’avec le spectre supplémentaire, il sera en mesure d’offrir l’Internet domestique et professionnel 5G dans 47 nouveaux marchés, ainsi que de couvrir davantage de foyers dans les zones où son 5G haut débit domestique est déjà disponible. Comme avec sa liste d’appareils compatibles, le transporteur n’a pas précisé quels marchés seraient ajoutés ni quand.

Auparavant utilisé par les sociétés de satellites, Verizon a dépensé près de 53 milliards de dollars sur le spectre de la bande C en 2021 dans le cadre d’une vente aux enchères de la Federal Communications Commission qui a totalisé un record de 81 milliards de dollars en offres. L’année dernière, il a annoncé qu’il avait conclu des accords avec des sociétés de satellites qui utilisaient le spectre pour accélérer le délai de réception d’une partie du spectre.

Les réseaux rivaux AT&T et T-Mobile avaient également acquis une partie du spectre en bande C dans le cadre de cette vente aux enchères de 2021, et AT&T a déjà déployé une partie de sa bande C pour son réseau 5G à bande médiane. Cependant, il n’est pas clair si l’un ou l’autre des opérateurs a également pu accéder au reste de son spectre respectif plus tôt que prévu ou s’il devra encore attendre plus tard cette année pour pouvoir étoffer ses réseaux 5G.

Dans le cadre des règles d’enchères, les titulaires historiques de la bande C doivent terminer la suppression du spectre d’ici le 5 décembre 2023.

CNET a contacté AT&T et T-Mobile pour obtenir des commentaires et mettra à jour s’ils répondent.