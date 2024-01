Les vitamines quotidiennes peuvent aider à améliorer les capacités cognitives

Partager sur Pinterest Les experts affirment qu’il existe de nombreuses façons dont les multivitamines quotidiennes peuvent contribuer à améliorer la santé cognitive. Marc Tran/Stocksy Dans une nouvelle étude, des chercheurs affirment que les multivitamines quotidiennes semblent ralentir le vieillissement cognitif et améliorer la mémoire chez les personnes âgées.

Les experts expliquent que les vitamines quotidiennes peuvent améliorer la santé globale et le microbiome intestinal d’une personne, ce qui peut conduire à de meilleures capacités cognitives.

Ils ajoutent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer quelles vitamines spécifiques sont les plus efficaces. Prendre quotidiennement une multivitamine semble améliorer à la fois la mémoire et la cognition globale chez les personnes âgées, selon une étude. étude publié aujourd’hui dans le Journal américain de nutrition clinique. La recherche, financée en partie par le fabricant d’aliments et de compléments alimentaires Mars Inc., a été dirigée par Chirag Vyasinstructeur au département de psychiatrie du Massachusetts General Hospital. Dans ce document, les chercheurs ont analysé les données de 573 personnes qui faisaient partie d’une étude plus vaste appelée COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) et ont également participé à une étude en clinique sur les liens possibles entre les suppléments multivitaminés et les bienfaits cognitifs. Les chercheurs ont rapporté que les personnes ayant pris des multivitamines ont constaté un léger bénéfice en matière de cognition globale sur une période de deux ans par rapport à un groupe témoin ayant reçu un placebo. Le groupe des vitamines a également constaté une amélioration significative de la mémoire épisodique, mais pas de la fonction exécutive et de l’attention, ont indiqué les chercheurs.

Vyas et ses collègues ont également mené une méta-analyse de trois études connexes tirées de COSMOS : la nouvelle étude en clinique et deux études antérieures utilisant des évaluations cognitives par téléphone et en ligne. L’analyse a montré des « preuves solides » de bénéfices à la fois pour la cognition globale et la mémoire épisodique, selon les auteurs de l’étude, qui ont estimé que l’utilisation quotidienne de multivitamines ralentissait le vieillissement cognitif global de l’équivalent de deux ans par rapport à un placebo. “Le déclin cognitif est l’un des principaux problèmes de santé pour la plupart des personnes âgées et un supplément quotidien de multivitamines pourrait constituer une approche attrayante et accessible pour ralentir le vieillissement cognitif”, a déclaré Vyas dans un communiqué de presse. “La méta-analyse de trois études distinctes sur la cognition fournit des preuves solides et cohérentes selon lesquelles la prise quotidienne d’une multivitamine contenant plus de 20 micronutriments essentiels aide à prévenir la perte de mémoire et à ralentir le vieillissement cognitif.”

« Avec ces trois études utilisant différentes approches pour évaluer la cognition dans COSMOS, chacune soutenant une multivitamine quotidienne, il est désormais essentiel de comprendre les mécanismes par lesquels une multivitamine quotidienne peut protéger contre la perte de mémoire et le déclin cognitif en mettant l’accent sur l’état nutritionnel et d’autres facteurs liés au vieillissement », a déclaré Howard Sesso, ScD, épidémiologiste associé au Brigham and Women’s Hospital du Massachusetts et co-responsable de l’étude plus large COSMOS. « Par exemple, le rôle modificateur de l’état nutritionnel de base sur la protection contre le déclin cognitif a été démontré pour l’intervention sur l’extrait de cacao COSMOS. Une multivitamine typique telle que celle testée dans COSMOS contient de nombreuses vitamines et minéraux essentiels qui pourraient expliquer ses bienfaits potentiels. Kelsey Costaune diététiste nutritionniste qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui que « l’amélioration de la mémoire liée à la consommation de multivitamines pourrait provenir de la résolution d’une carence nutritionnelle existante ». « Le manque de nutriments essentiels chez les personnes âgées peut augmenter leur risque de déclin cognitif, y compris la perte de mémoire. Les vitamines sont essentielles à diverses fonctions cognitives, notamment la création et la préservation de la mémoire », a-t-elle ajouté. Dr Jonathan Rasouliun neurochirurgien de l’hôpital universitaire de Staten Island à New York qui n’a pas participé à l’étude, a également constaté un lien entre les vitamines et la santé cognitive. « En général, nous savons qu’il existe un lien entre la nutrition et la santé cognitive ; tous deux liés à la santé des bactéries intestinales », a-t-il déclaré. Actualités médicales aujourd’hui. « En théorie, une alimentation saine conduit à de meilleures bactéries intestinales, ce qui conduit à une meilleure santé cognitive. L’inverse est probablement vrai pour les personnes ayant une mauvaise alimentation. Bien que nous ayons besoin de recherches supplémentaires pour prouver définitivement ce lien, le vieil adage « vous êtes ce que vous mangez » est un conseil puissant. En termes de processus cérébraux, « les vitamines jouent un rôle crucial dans le soutien de la santé cognitive grâce à leur implication dans diverses voies biologiques », a déclaré Vyas. Actualités médicales aujourd’hui. “Certains des processus essentiels incluent le maintien des membranes neuronales, la régulation de la libération des neurotransmetteurs et la protection contre le stress oxydatif.”

Cependant, a déclaré Vyas, les chercheurs n’ont pas été en mesure d’identifier quelles vitamines spécifiques contenues dans les suppléments quotidiens avaient un effet positif sur la santé du cerveau, ce qui indique que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Dr Yuko Haraa déclaré le directeur du vieillissement et de la prévention de la maladie d’Alzheimer à la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, qui n’a pas participé à l’étude. Actualités médicales aujourd’hui que des études antérieures ont montré que l’adhésion à un régime alimentaire de type méditerranéen est associée à une meilleure mémoire, à des volumes plus importants de régions cérébrales importantes pour les fonctions de mémoire (par exemple, l’hippocampe) et à des niveaux plus faibles de marqueurs biologiques de la maladie d’Alzheimer. “En général, les essais cliniques portant sur des vitamines individuelles, comme les vitamines C et E, n’ont pas réussi à ralentir le déclin cognitif ni à améliorer la fonction cognitive”, a déclaré Hara. “Les vitamines qui jouent le plus grand rôle dans la santé cognitive peuvent être différentes selon les personnes et peuvent dépendre des vitamines dont vous souffrez d’une carence. Pour de nombreuses personnes, un supplément de vitamines alors qu’elles ont déjà des niveaux adéquats dans leur alimentation ne sera probablement pas bénéfique et peut être nocif lorsqu’il est pris en excès. “Il existe désormais des études positives, à grande échelle et à long terme, qui montrent qu’une supplémentation en multivitamines et minéraux pour les personnes âgées peut ralentir le vieillissement cognitif”, a ajouté Claire Sexton, DPhil, directeur principal des programmes scientifiques et de sensibilisation de l’Association Alzheimer qui n’a pas été impliqué dans l’étude. “Bien qu’il existe de multiples voies biologiques pouvant relier la supplémentation en multivitamines à la cognition, cette étude ne fournit pas de données supplémentaires sur ces mécanismes.”