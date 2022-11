Les Vitality Roses d’Angleterre doivent faire preuve de maturité sur le terrain contre l’Australie lors du troisième test, déclare Jess Thirlby | Nouvelles du netball

L’Angleterre cherchera à terminer la série de trois tests Down Under sur une bonne note

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jess Thirlby, veut que son équipe montre sa maturité sur le terrain lorsqu’elle affrontera l’Australie lors du test final jeudi, en direct sur Sky Sports.

Les Roses entrent dans le match après une défaite 56-48 lors du deuxième test, ce qui a ajouté à leur défaite par un seul but lors du premier match.

À Sydney, l’Angleterre a perdu le troisième quart 14-10 et avec l’intensité défensive caractéristique de l’Australie, l’équipe de Thirlby a eu du mal à sortir de son troisième but défensif.

“C’est une question de moments pour nous, nous devons gagner un peu de maturité lorsque nous prenons possession du ballon et nous devons trouver un chemin à travers le terrain”, a noté Thirlby. “Nous étions trop collants dans ce tiers central, donc un vrai crédit aux Diamonds.

“Ce qui était décevant, c’est que nous n’étions pas vraiment entrés (dans le match) et ensuite remontés”, a poursuivi l’entraîneur-chef.

“Lors du premier test, nous avons pris pied et je pense que vous voyez une équipe Diamonds différente lorsque vous les dominez au début. Nous avons raté un tour dans cette première mi-temps.”

Les minutes et les matchs contre les Diamants australiens sont toujours une partie essentielle d’un cycle de Coupe du monde, l’équipe présente un défi unique et sera toujours là dans les phases à élimination directe des grandes compétitions.

Les joueuses de Netball Super League des Roses n’affrontent pas des équipes comme l’Australie tous les jours et Thirlby comprend que l’expérience pratique est la meilleure voie à suivre pour ses joueuses.

“Nous apprenons. Nous voulions venir ici et nous assurer que nous sommes dans les matchs”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons définitivement participé aux deux matchs contre le n ° 1 mondial, ce qui est vraiment agréable avec le groupe que nous avons et tant d’entre eux sortent du banc et vivent ce que c’est.

Vitality Roses d’Angleterre – Série Australie mercredi 26 octobre Australie 55-54 Angleterre dimanche 30 octobre Australie 56-48 Angleterre jeudi 3 novembre Australie contre Angleterre En direct sur Sky Sports Arena à partir de 8h

“Même dans ce dernier quart-temps (du deuxième test), nous avons eu suffisamment de roulement pour peut-être nous remettre dans le match et nous avons vraiment gaspillé à l’arrière pour trouver le ballon”, a poursuivi Thirlby.

“Les chiffres d’affaires étaient également beaucoup plus difficiles à obtenir et nous savions que les Diamonds feraient le ménage et seraient excellents en possession. Nous venons juste d’être découverts.”

Lorsque Thirlby annoncera son équipe de départ et de match jeudi, les fans seront impatients de voir si Jo Harten en fait partie.

Harten a été avec l’équipe d’Angleterre tout au long de cette série mais n’a pas joué. Il a été annoncé avant le deuxième test qu’elle continuait à “appliquer sa stratégie individuelle de retour au jeu”.

Beth Cobden a été libérée plus tôt en raison d’une blessure, tandis que Liv Tchine et Alice Harvey n’ont pas encore fait partie d’une équipe le jour du match.

L’Australie pourrait décider de se tourner vers Donnell Wallam dès le départ, après les débuts sensationnels de Wallam sur le banc lors du premier test et Maddy Proud ne figurera pas en raison de la commotion cérébrale qu’elle a subie sur le court de Sydney.