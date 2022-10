Les Vitality Roses d’Angleterre débutent la série ougandaise avec une victoire déterminée à Nottingham | Nouvelles du netball

L’Angleterre a surmonté un deuxième quart-temps difficile pour remporter le premier match de la série contre l’Ouganda

Les Anglaises Vitality Roses ont ouvert leur série de trois tests contre les Ougandaises She Cranes avec une performance déterminée et une victoire 60-51 à Nottingham.

L’équipe de Jess Thirlby jouait pour la première fois depuis les Jeux du Commonwealth de cet été et un mauvais deuxième quart-temps signifiait qu’ils étaient menés par 28-25 à la mi-temps.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre a ensuite fait confiance à un certain nombre de débutants internationaux, dont Funmi Fadoju et Olivia Tchine, pour récupérer le match. Une seconde mi-temps délibérée en attaque et en défense a finalement éloigné le match des She Cranes.

Les deuxième et troisième tests auront lieu samedi et dimanche à la Copper Box Arena de Londres et seront diffusés en direct sur Sky Sports.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

