Les Vitality Roses d’Angleterre cherchent la prochaine étape du deuxième test contre les diamants australiens | Nouvelles du netball

L’Angleterre affrontera l’Australie lors du deuxième test dimanche, en direct sur Sky Sports

Les Vitality Roses d’Angleterre cherchent à faire un autre pas en avant lors de leur deuxième test contre les Diamonds australiens dimanche matin, en direct sur Sky Sports.

L’équipe de Jess Thirlby a perdu de justesse le premier test mercredi 55-54 après que l’incroyable tir de Donnell Wallam ait remporté la victoire avec seulement quelques secondes au compteur.

L’Angleterre s’était battue jusque-là, menant d’un but à la mi-temps et ayant conservé un avantage de cinq buts en première mi-temps. Cependant, les Diamonds ont bien terminé les quarts et un dernier pourboire de Kate Moloney, suivi des compétences extraordinaires de Wallam, a arraché la victoire.

“C’est difficile d’y réfléchir parce que ça pique, car nous nous sommes rapprochés”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre Thirlby.

“Je suis incroyablement fier que nous soyons dans ce match. Nous sommes venus [here], nous voulons vraiment être compétitifs et compétitifs, et nous assurer que nos stratégies sont suffisamment solides pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Je pense que nous nous sommes rendu un compte équitable.”

L'entraîneur-chef des England Roses, Jess Thirlby, a partagé ses réflexions sur une défaite serrée lors du premier test

L’Angleterre et l’Australie se préparent toutes les deux pour la Coupe du monde de netball de l’année prochaine en Afrique du Sud et entrent dans cette série de tests sur le dos de l’histoire récente ensemble aux Jeux du Commonwealth.

A cette occasion à Birmingham, les Diamonds ont brisé le cœur des supporters anglais en éliminant les Roses en demi-finale. Les Diamonds ont gagné par neuf buts, avant de continuer et de remporter le titre des Jeux du Commonwealth.

À Birmingham, un troisième quart-temps éprouvant a enlevé la compétition à l’Angleterre et cette fois à Newcastle, en Australie, les Roses n’ont jamais laissé les Diamonds hors de leur vue, ce dont Thirlby était ravi.

“C’était génial d’être parfois en tête”, a déclaré l’entraîneur-chef. “Les Diamonds sont revenus sur nous, mais nous avons réagi et nous n’avons jamais laissé le match nous échapper. Je pense que c’est un grand pas en avant pour nous.

“Bien que ça fasse mal d’en descendre un, c’était un super match pour le spectateur ou le neutre… ce que je ne suis pas !! Donc, ça fait un peu mal, mais je suis vraiment fier et il y a eu d’excellentes contributions de un certain nombre de nos joueurs.”

Funmi Fadoju excellente pour l'Angleterre lors de sa première apparition contre les Diamonds australiens

Un joueur qui a eu un impact significatif sur la production de l’Angleterre était Funmi Fadoju, alors que le joueur de 20 ans affrontait les Diamonds pour la première fois.

La défenseure du London Pulse est l’un des talents les plus excitants d’Angleterre et dès qu’elle est entrée sur le terrain, Fadoju a eu un impact et a gagné une quantité importante de boules de roulement par elle-même.

“C’était un match difficile, nous y sommes allés avec tout ce que nous avions et toutes les filles ont si bien joué”, a déclaré Fadoju. “Félicitations à l’Australie, ils nous l’ont vraiment donné, mais nous avons beaucoup d’expérience à prendre pour le prochain match.

“J’ai pu si bien travailler avec Fran (Williams) et j’ai juste pensé que j’irais là-bas et que je verrais ce que je pouvais faire. C’était très amusant.

“Bien sûr, nous voulons gagner mais aussi en même temps, nous voulons voir sur quoi nous pouvons nous appuyer en termes de partenariats.”

Vitality Roses d’Angleterre – Série Australie mercredi 26 octobre Australie 55-54 Angleterre dimanche 30 octobre Australie contre Angleterre En direct sur Sky Sports Mix à partir de 8h jeudi 3 novembre Australie contre Angleterre En direct sur Sky Sports Mix à partir de 8h

Fadoju est plus récent dans la configuration anglaise qu’un certain nombre d’autres défenseurs en tournée, notamment Layla Guscoth et Geva Mentor, qui a fait ses débuts en Angleterre en 2000.

“Quand je les ai rencontrés pour la première fois, j’avais tellement peur !! Mais maintenant, vous vous rendez compte que ce sont aussi des gens normaux et incroyables sur et en dehors du terrain”, a déclaré Fadoju. “Je suis ami avec eux et ils m’ont tellement appris. J’étais tellement content qu’ils m’encouragent.”

L’Angleterre et l’Australie se rendront ensuite devant le tribunal de Sydney pour le deuxième test et le feront après que l’équipe masculine d’Angleterre – England Thorns – aura affronté les hommes australiens.

Beth Cobden et Jo Harten n’étaient pas disponibles pour la sélection lors du premier test, tandis qu’Eleanor Cardwell a remporté sa 50e sélection pour les Roses.

Thirlby a une équipe de 16 joueurs parmi laquelle choisir, qui est réduite le jour du match à 12 joueurs. Le test final aura lieu le jeudi 3 novembre à Brisbane et sera également diffusé en direct sur Sky Sports Mix.