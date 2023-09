Les Vitality Roses au nouveau look remportent une victoire spectaculaire 55-54 lors du premier test avec la Nouvelle-Zélande à Christchurch | Nouvelles du netball

Une équipe anglaise au visage frais, composée de quatre débutants, a tenu bon pour une victoire spectaculaire 55-54 lors du match d’ouverture du Trophée Taini Jamison à Christchurch.

Avec 56 sélections parmi l’équipe, les Vitality Roses n’ont pas été impressionnées par le numéro deux mondial et ont réalisé un brillant deuxième quart-temps avant de résister à une pression tardive pour prendre une avance de 1-0 dans la série.

Il s’agit de la troisième victoire consécutive des Vitality Roses en Nouvelle-Zélande depuis leur dernière victoire en série en 2021.

La tireuse Sasha Glasgow a marqué 38 buts sur 41 tentatives lors de ses débuts en Angleterre et a été nommée Joueuse du match pour sa performance exceptionnelle sous le poteau.

Elle McDonald a lancé le match avec la première passe centrale et c’est la co-capitaine Sophie Drakeford-Lewis qui a inscrit le premier but des Roses.

Elle a enchaîné quelques minutes plus tard avec une autre passe centrale, trouvant sa coéquipière alors que l’Angleterre réduisait l’avantage des hôtes à deux grâce à un bon jeu patient. Juste avant le buzzer, Glasgow a visé à distance et a inscrit son cinquième but du quart pour porter le score à 13-12 en faveur des Silver Ferns.

Vicki Oyesola est sortie du fond du terrain pour faire un superbe pourboire sur la ligne de touche alors que les Roses partaient à la recherche du niveleur.

La Nouvelle-Zélande a répondu et a profité de quelques passes mal placées pour rétablir son avance de quatre buts. Mais les Vitality Roses ont gardé leur sang-froid et sont restées en contact.

Un problème de communication entre Maddy Gordon et Wilson sous le poteau a offert à l’Angleterre un chiffre d’affaires clé qui leur a permis de reprendre l’avantage pour la première fois depuis les deux premières minutes.

Dans l’ascendant, l’Angleterre a continué à mettre la pression sur l’équipe locale et à la fin du deuxième quart-temps, elle avait remporté le quart-temps 17-10 et avait avancé de six buts au tableau d’affichage.

Karin Burger a remis le public sur pied à la fin du troisième quart-temps en effectuant une interception volante à travers la ligne transversale. Les Silver Ferns ont commencé à réduire l’avantage des Roses et ont porté le score à 37-43 avant la pause finale.

Dans les 15 dernières minutes, les hôtes ont commencé rapidement, plaçant l’Angleterre directement sur sa passe centrale en quelques secondes et à trois points de l’avance.

La Nouvelle-Zélande a continué à faire pression mais certaines passes capricieuses ont été punies par l’Angleterre. Les Silver Ferns se sont battues mais l’Angleterre a conservé le ballon pendant les 30 dernières secondes pour remporter une victoire spectaculaire 55-54.

Le deuxième Test entre les Vitality Roses et les New Zealand Silver Ferns aura lieu le mercredi 27 septembre à 7h, en direct sur Sky Sports Main Event, Mix et YouTube. Vous pouvez revoir le premier match ici.