Les visiteurs sont invités à aimer la région Sea-to-Sky, mais @dontloveittodeath

Les communautés de Sea-to-Sky exhortent les résidents de la Colombie-Britannique à prendre soin des paysages naturels qu’ils aiment par le biais d’une nouvelle campagne « Don’t Love It to Death ».

Après avoir observé une augmentation exponentielle des déchets, des conflits avec la faune et de la dégradation de l’environnement causés par le comportement humain et l’utilisation illégale des terres dans toute la région de Sea-to-Sky, le Sea-to-Sky Destination Management Council lance une campagne de marketing conseillant aux résidents et aux visiteurs de faites preuve de prudence et minimisez leur impact social et environnemental.

À partir de ce mois-ci, ceux qui voyagent dans le corridor Sea-to-Sky, qui s’étend de North Vancouver et de l’île Bowen au nord jusqu’à Lillooet, verront des panneaux dans les centres d’accueil, les parcs, les départs de sentiers et les plages, leur rappelant d’être conscients de leur impact.

«Nous avons tous le devoir de protéger notre environnement naturel et notre patrimoine culturel pour les générations futures», a déclaré la directrice exécutive de Tourism Squamish, Lesley Weeks, dans un communiqué de presse. “En fin de compte, nous voulons inculquer une éthique de responsabilité et de respect aux habitants, aux amateurs de plein air et au public voyageur afin que chacun puisse profiter des nombreuses opportunités que cette région majestueuse a à offrir.”

La campagne, développée par l’agence de marketing de Whistler Origin, comprendra des documents imprimés fournis aux entreprises locales, des affiches, des vidéos et un programme de médias sociaux, @dontloveittodeath. La page Web de la campagne comprend des ressources pratiques sur la façon dont les gens peuvent réduire leur empreinte en profitant du plein air et des biens communautaires de manière responsable, durable et légale.

Le corridor Sea-to-Sky ressent la pression d’une croissance soutenue et d’une présence croissante des visiteurs. Le trafic a augmenté de cinq pour cent chaque année depuis 2006.

Les déchets excessifs figuraient en tête de la liste des neuf «points douloureux» identifiés par environ 600 dirigeants communautaires et résidents de Sea-to-Sky qui ont répondu à deux sondages et participé à 12 séances de commentaires des intervenants.

Les autres préoccupations comprennent les déchets humains, les intrusions et les dommages aux sites culturels autochtones, ainsi qu’une augmentation des appels de recherche et de sauvetage.

En mars, Divers for Cleaner Lakes and Oceans a enlevé 516 kilos de déchets au large de Bowen Island en une seule journée. North Shore Rescue a reçu 226 appels à l’aide en 2021, battant le précédent record annuel de 151 établi en 2020. Les incidents liés aux ours ont également augmenté en raison des tentatives d’accès à la nourriture sur les sites de loisirs.

Mary-Ann Booth, mairesse de West Vancouver, a déclaré que c’est la proximité de la beauté naturelle de cette région qui fait de la région du corridor Sea-to-Sky un lieu de vie et de visite si étonnant et que les utilisateurs doivent jouer leur rôle pour l’entretenir.

“Cela peut être aussi simple que d’emporter vos déchets avec vous lorsque vous voyez des poubelles déborder, de sorte que cela n’attire pas la faune et ne les conditionne pas à entrer dans la zone”, a-t-elle déclaré. « En réfléchissant aux valeurs et aux enseignements autochtones de la vie avec une approche « laissez-le meilleur que vous ne l’avez trouvé », nous montrons notre respect pour les terres partagées, la faune et les générations futures.

