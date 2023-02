Les visiteurs peuvent voir de près les célèbres mosaïques du baptistère de Florence

Commentez cette histoire Commentaire

FLORENCE, Italie – Les visiteurs de l’un des monuments les plus emblématiques de Florence – le baptistère de San Giovanni, en face du Duomo de la ville – ont une chance unique de voir de près ses mosaïques de plafond grâce à une approche innovante d’un plan effort de restauration. Plutôt que de limiter l’accès du public pendant les six années de nettoyage de la voûte, les responsables ont construit une plate-forme d’échafaudage pour les restaurateurs d’art qui permettra également à un petit nombre de visiteurs de voir les mosaïques du plafond à hauteur des yeux.

“Nous devions transformer cette occasion en une opportunité de le rendre encore plus accessible et utilisable par le public grâce à des itinéraires spéciaux qui mettraient les visiteurs en contact direct avec les mosaïques”, a déclaré Samuele Caciagli, l’architecte en charge du chantier de restauration.

Dans une interview avec l’Associated Press, Caciagli a qualifié la nouvelle visite d’échafaudage de la voûte du baptistère “une opportunité unique qui ne se répétera probablement pas dans les décennies à venir”.

La plate-forme d’échafaudage pousse comme un champignon du sol du baptistère et atteint une hauteur de 32 mètres (105 pieds) du sol. Les visites doivent commencer le 24 février et doivent être réservées à l’avance.

Le baptistère de forme octogonale est l’un des monuments les plus visibles de Florence. Son extérieur présente un motif géométrique alterné de marbre blanc de Carrare et de marbre vert de Prato et trois grandes portes en bronze représentant des scènes bibliques.

À l’intérieur, cependant, se trouvent des scènes de mosaïque spectaculaires du Jugement dernier et de Jean-Baptiste datant du XIIIe siècle et créées à l’aide de quelque 10 millions de pièces de pierre et de verre sur 1 000 mètres carrés de dôme et de mur.

Le projet de restauration de six ans est le premier depuis plus d’un siècle. Il s’agit dans un premier temps de mener des études sur l’état actuel des mosaïques pour déterminer ce qu’il convient de faire. Le travail prévu comprend la résolution de tout dégât d’eau sur le mortier, l’élimination de décennies de crasse et la remise en place des pierres pour les empêcher de se détacher.

« (Cette première phase) est un peu comme le diagnostic d’un patient : toute une série d’investigations diagnostiques sont menées pour comprendre quelles pathologies de dégradation sont présentes sur le matériau mosaïque mais aussi sur l’ensemble du paquet d’attache qui retient ce matériau mosaïque à la structure derrière elle », a déclaré Beatrice Agostini, responsable des travaux de restauration.

Le baptistère de San Giovanni et ses mosaïques ont subi des restaurations antérieures au cours des siècles, dont beaucoup sont inefficaces ou même endommagent la structure. Au cours d’un effort raté en 1819, une section entière de mosaïques s’est détachée. Les dégâts d’eau persistants causés par les fuites du toit n’ont été résolus qu’en 2014-2015.

Roberto Nardi, directeur du Centre de conservation archéologique, la société privée qui gère la restauration, a déclaré que les travaux prévus n’introduiraient aucun matériau étranger aux types originaux de pierre et de mortier utilisés il y a des siècles.

“C’est un mélange de science, de technologie, d’expérience et de tradition”, a-t-il déclaré.