Les visiteurs juifs sont bannis du mont du Temple le jour de Jérusalem alors que les tensions montent en flèche suite aux expulsions palestiniennes et ont entravé le pèlerinage musulman

La Journée de Jérusalem marque la reprise du contrôle de la vieille ville par Israël à la fin de la guerre des Six jours de 1967, rendant la fête impopulaire parmi la population arabe d’Israël. Les Palestiniens marqueront la Journée de la Nakba plus tard cette semaine en mémoire de «La catastrophe» – la fondation d’Israël en 1948, qui a été suivie d’un déplacement massif de la population locale, avec des centaines de milliers de personnes expulsées ou en fuite.

Pire encore, le jour de Jérusalem de cette année coïncide à la fois avec la fin du mois sacré musulman du Ramadan – lorsque des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent pour prier sur le Haram esh-Sharif (le nom musulman du mont du Temple), y compris dans le troisième. lieu le plus saint de l’islam, la mosquée Al-Aqsa – et avec des expulsions forcées planifiées à Jérusalem-Est occupée par Israël, qui ont provoqué des manifestations et des émeutes palestiniennes.

Plusieurs centaines de personnes auraient été blessées lors d’affrontements avec la police au cours des derniers jours, et la colère a montré peu de signes de diminution. En plus d’exprimer leur indignation face aux expulsions, les manifestants musulmans ont été mécontents de ce que les forces de sécurité israéliennes empêchent certains pèlerins d’atteindre les lieux saints, comme « méfiant » Des visiteurs palestiniens ont été emmenés dans des dizaines de bus à destination de Jérusalem arrêtés sur l’autoroute au cours du week-end.

À la lumière de la tension et de la violence, les responsables de la sécurité israéliens ont choisi de restreindre l’accès au mont du Temple aux Juifs lundi, avec une déclaration disant que «La police israélienne continuera à autoriser la liberté de culte mais ne permettra pas les émeutes.

La décision a déclenché une réaction de colère de la part de la droite israélienne, le président du parti Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, déplorant que «La violence et l’intimidation ont gagné», et même blâmer les autorités et le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour des politiques représentant «Mal aux Juifs».

Pour compliquer encore les choses, les projets de la droite d’organiser le défilé de drapeau coutumier célébrant la «Réunification» de la ville – un événement de masse qui se déroule généralement dans le quartier musulman de la vieille ville. La marche provocante, passant par la porte de Damas et associée au harcèlement des Arabes, serait la dernière chose sur la liste de souhaits de la police, la région étant déjà un point chaud de violence.

Les nationalistes israéliens ont refusé de modifier l’itinéraire prévu du défilé, selon les rapports de dimanche, et à partir de lundi matin, on ne sait toujours pas si le cortège se terminera par encore plus de violence pour Jérusalem.

Aujourd’hui @Jerusalem_Post éditorial: Ne laissez pas le défilé du drapeau de la fête de Jérusalem – repris par des extrémistes d’extrême droite – entrer dans la vieille ville par la porte de Damas. Le temps est d’être intelligent, pas juste. https://t.co/7gpzM49Rve – Yaakov Katz (@yaakovkatz) 10 mai 2021

