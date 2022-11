Les visiteurs du parc national américain lèchent des crapauds et les autorités leur ont demandé de ne pas le faire, voici pourquoi

“Veuillez vous abstenir de lécher”, le US National Park Service avertit les gens de ne pas lécher l’un des plus grands crapauds d’Amérique. La raison derrière cela est à cause d’une toxine sécrétée par ses glandes qui peut provoquer une expérience hallucinogène. Le National Park Service (NPS) s’est rendu sur Facebook pour partager un article partageant des détails sur le crapaud du désert de Sonora, également connu sous le nom de crapaud du fleuve Colorado, et les exhortant également à s’abstenir de le lécher.

Le NPS a partagé une photo en noir et blanc du crapaud du désert de Sonora qui regarde droit dans la caméra. Cette image a été cliquée au monument national Organ Pipe Cactus, en Arizona. Parallèlement à la photographie, l’agence a également écrit: “Le crapaud du désert de Sonora (Bufo alvarius), également connu sous le nom de crapaud du fleuve Colorado, est l’un des plus grands crapauds trouvés en Amérique du Nord, mesurant près de 7 pouces (18 cm)”.

La légende disait en outre : « Quel son fait-il ? Son cri a été décrit comme un “toot faible et grave, qui dure moins d’une seconde”. Était-ce le crapaud ou quelque chose vous a-t-il surpris ? » NPS a ajouté: «Ces crapauds ont des glandes parotoïdes proéminentes qui sécrètent une toxine puissante. Cela peut vous rendre malade si vous manipulez la grenouille ou si vous mettez le poison dans la bouche. Comme nous le disons avec la plupart des choses que vous rencontrez dans un parc national, qu’il s’agisse d’une limace de banane, d’un champignon inconnu ou d’un gros crapaud aux yeux brillants en pleine nuit, veuillez vous abstenir de lécher. Merci. Siffler”.

Consultez le message ci-dessous :

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été impressionnés par la publication et ont partagé leur point de vue à ce sujet. L’un des utilisateurs a écrit : « J’ai suivi parce que j’aime les parcs nationaux, mais je reste pour vous. Toi, l’auteur des articles sur les parcs nationaux les plus hilarants que j’aie jamais vus. Laissez-les venir. En fait, j’apprends quelque chose à chaque fois ». Un autre utilisateur a écrit : « Non seulement j’apprends toujours quelque chose de vos messages, mais ils me font aussi cracher tout ce que je bois en ce moment. Merci, Service des parcs nationaux. Je ne lécherai pas les crapauds ». Un troisième utilisateur a écrit: «Je suis ribbité par cette photo et ce post amusant et éducatif allié aux crapauds. Je me verrai dehors ».

Selon le National Poison Control Center, le léchage de crapaud est apparemment devenu une méthode pour se défoncer dans de nombreux endroits du monde. Il était populaire dans les années 1980. Mais dernièrement, fumer leurs sécrétions est beaucoup plus populaire. Le léchage de grenouilles est traditionnellement considéré comme potentiellement mortel. L’engouement actuel consiste soit à conserver les toxines du crapaud pour une utilisation ultérieure, soit à lui lécher le dos pour se défoncer.

