Les visiteurs des cavernes du Grand Canyon secourus avec des cordes et des harnais

PEACH SPRINGS, Arizona (AP) – Les sauveteurs ont utilisé des cordes et des harnais pour hisser cinq personnes en lieu sûr après qu’un ascenseur d’une attraction touristique nationale soit tombé en panne à 21 étages sous terre.

Un mari et sa femme, un couple avec deux jeunes enfants et au moins deux personnes dans la soixantaine avaient fait une visite de 30 minutes des cavernes du Grand Canyon dimanche et se préparaient à retourner au-dessus du sol lorsqu’ils ont découvert que l’ascenseur ne fonctionnait pas, Coconino Les responsables du shérif du comté ont déclaré dans un communiqué de presse.

Un homme du groupe a pu sortir et avertir les autorités après avoir gravi l’escalier de secours jusqu’à la surface, selon le communiqué. Les autorités ont déterminé que les cinq autres membres du groupe pouvaient passer la nuit dans la suite d’hôtel située au fond de la caverne pendant que le personnel de réparation travaillait sur l’ascenseur.

Avertis lundi matin que la réparation avait échoué, l’unité de recherche et de sauvetage du shérif et l’équipe de sauvetage technique du service d’incendie de Flagstaff ont mis en place un système de sauvetage par corde dans la cage d’ascenseur. En utilisant les escaliers de secours, ils ont marché jusqu’en bas, ont attaché chacun des touristes dans un harnais et les ont soulevés un par un dans le puits.

Le sauvetage a été achevé lundi à 18 heures et aucun blessé n’a été signalé, a indiqué le bureau du shérif.

“Je ne saurais trop vous remercier car ils ont tout fait de manière si professionnelle et si sûre”, a déclaré Sherry Jimenez à la chaîne de télévision ABC15 de Phoenix après avoir été secourue.

Les cavernes du Grand Canyon sont une attraction touristique à 19 kilomètres à l’est de Peach Springs. Les visiteurs peuvent visiter une ancienne grotte et séjourner dans un hôtel souterrain, selon le site Web de l’attraction.

The Associated Press