Les visiteurs de Shanghai Disney Resort ont dit de rester à la maison après qu’un seul cas de COVID ait entraîné le verrouillage du parc à thème | Nouvelles du monde

Des ordonnances de séjour à domicile et des avis de test obligatoires ont été délivrés à plusieurs résidents de Shanghai alors que les autorités se précipitent pour retrouver les contacts liés à une femme séropositive au COVID dont la visite au complexe Disney de la ville a provoqué son verrouillage temporaire.

Le Shanghai Disney Resort est devenu lundi le dernier grand lieu à fermer ses portes en raison du strict zéro-COVID politique, enfermant tous les visiteurs et ne leur permettant de partir que quelques heures plus tard, après avoir été testés négatifs pour le virus.

Plusieurs familles ont déclaré mardi que des responsables leur avaient dit qu’elles devaient rester à la maison si elles avaient visité l’attraction depuis jeudi – et passer des tests COVID-19 pendant les trois prochains jours.

Une habitante de la ville a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’elle avait été informée que sa famille pourrait devoir se mettre en quarantaine centrale.

Les autorités ont déclaré que le complexe Disney avait été fermé après qu’une femme de 31 ans, qui avait visité le parc entre autres ces derniers jours, ait été testée positive pour le virus.

Image:

Des foules à l’intérieur du Shanghai Disney Resort pendant le verrouillage temporaire de lundi



La dernière répression survient alors que ChineLes infections à coronavirus ont atteint 2 719 par jour.

Le pays COVID-19[feminine] le nombre de cas est resté faible par rapport aux normes mondiales, et certains pensent que les restrictions strictes liées à la pandémie freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

La politique rigide de zéro-COVID a vu des millions de résidents confinés chez eux, soumis à des programmes de tests de masse et endurant des fermetures soudaines – dans des zones où des résultats positifs coronavirus cas ou leurs contacts étroits ont été détectés.

En août, les autorités ont tenté d’empêcher les acheteurs de quitter un magasin Ikea dans le district de Xuhui à Shanghai après qu’il a été découvert qu’un client avait été en contact étroit avec une personne testée positive au COVID.

La ville n’est pas étrangère à la position dure du coronavirus – elle a enduré une confinement de deux mois plus tôt cette année.

Politique zéro-COVID source de frustration



Pendant ce temps, dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, le fabricant d’iPhone d’Apple, Foxconn, a annoncé une forte augmentation des primes pour endiguer l’exode des travailleurs frustrés par la lutte contre les coronavirus.

Des vidéos semblant montrer des travailleurs quittant l’usine avec des bagages seraient devenues virales sur les réseaux sociaux chinois.

La décision de Foxconn est intervenue alors que les autorités ont levé de manière inattendue les restrictions partielles imposées aux près de 13 millions d’habitants de Zhengzhou, alors même que les nouveaux cas transmis localement ont plus que doublé lundi par rapport à la veille.

“Pendant plus de 10 jours, nous avons persévéré et combattu ensemble, luttant contre la maladie, avançant et reculant ensemble, et travaillant dur ensemble, et enfin nous inaugurons une restauration à grande échelle de la vie et de la production normales à Zhengzhou”, a indiqué le compteur de la ville. -le groupe de travail sur les épidémies a écrit dans une lettre en ligne aux résidents.