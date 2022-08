Les visiteurs de Sandwich Fair ont identifié leurs attractions préférées, y compris plusieurs que de nombreux nouveaux visiteurs peuvent ignorer, dans un récent sondage en ligne du Shaw Local News Network.

La foire est un événement annuel depuis 1888, ce qui en fait l’une des plus anciennes de l’État de l’Illinois. Cette année, la 134e édition de la foire se déroulera du mercredi 7 septembre au dimanche 11 septembre au 15730 Pratt Road à Sandwich.

Dans l’enquête, les visiteurs de la foire ont été invités à identifier ce qu’ils considéraient comme les attractions « à ne pas manquer » et les « joyaux cachés » de la foire.

L’attraction de la foire qui figurait en tête des listes d’attractions sous-estimées des visiteurs de la foire était la scène Ag Land. De nombreux spectateurs ont déclaré que la musique et les divertissements gratuits offerts sur la scène étaient leur « joyau caché » à la foire.

De toutes les attractions équitables signalées, aucune n’est peut-être aussi unique que le jeu de la souris.

Plusieurs visiteurs ont déclaré que le jeu de la souris était leur attraction préférée ou un événement « à ne pas manquer », mais ont signalé que le stand de l’attraction peut facilement passer inaperçu si vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Dans un stand à quatre côtés, les visiteurs de la foire se rassemblent de chaque côté pour jouer au jeu de la souris. Une grande roue plate avec des trous numérotés sur le pourtour tourne au centre du stand comme une roue de roulette. Une souris vivante est libérée sur le rouet qui court vers l’un des trous et tombe dans une boîte identique à celle d’où elle a été libérée.

Les amateurs de foire peuvent parier un quart sur un ensemble de numéros et si la souris se heurte à un trou avec leur numéro, ils gagnent un prix en peluche.

Karen Richmond, membre du Sandwich Early Day Engine Club qui fréquente la foire depuis plus de 20 ans, a déclaré qu’elle ne manquait jamais de tenter sa chance au jeu de la souris.

“Ce seront parfois des gens mur à mur qui essaieront d’entrer et de parier leurs quartiers sur une petite souris”, a déclaré Richmond.

Brandie Fanning se rend à la foire depuis plus d’une décennie et a déclaré que ses enfants gardaient leurs quartiers toute l’année pour le jeu de la souris.

“C’est un peu déroutant si vous ne l’avez jamais vu par vous-même”, a déclaré Fanning. “Je n’ai jamais rien vu de tel en dehors de la Sandwich Fair.”

Fanning a déclaré que le jeu de la souris est le jeu préféré de sa famille, et l’une des meilleures choses à propos du jeu est qu’il ne coûte qu’un quart afin qu’ils puissent jouer longtemps et ne pas dépenser une fortune.

Fanning a également déclaré qu’elle appréciait que le stand du jeu appartienne à la famille. Elle a dit que le jeu était à la foire depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne et que les propriétaires se souvenaient toujours de sa famille.

Le petit-déjeuner offert par l’église catholique St. Paul the Apostle de Sandwich est également fréquemment mentionné parmi les attractions négligées dans l’enquête.

Mary Hodson, 72 ans, a déclaré qu’elle assistait à la foire depuis qu’elle était bébé. Elle vit maintenant en Champagne, mais viendra à Sandwich uniquement pour la foire de cette année.

Hodson a déclaré que St. Paul’s était au même endroit sur le parc des expositions depuis 60 ans, servant des œufs sur commande, des crêpes, des biscuits et de la sauce et plus encore toute la journée. Elle a dit que les recettes n’avaient pas changé depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne.

Hodson a déclaré que St. Paul’s s’est installé sur le terrain le dimanche avant le début de la foire, servant le petit-déjeuner du public et des employés de la foire toute la semaine.

Les heures d’ouverture de la foire seront de 8 h à 23 h du mercredi au vendredi, de 8 h à 12 h le samedi et de 8 h à 19 h le dimanche.

Pour des informations générales sur la foire, y compris les horaires, les prix, les événements et les promotions, consultez l’aperçu de la foire du sandwich.