Les Palaos sont le premier pays au monde à modifier ses politiques d’immigration afin qu’elles profitent au climat.

Les visiteurs sont désormais tenus de signer un gage à leur arrivée, qui leur demande d’agir de manière «écologiquement et culturellement responsable».

Située dans la région de Micronésie dans le Pacifique occidental, Palau est considérée comme l’une des principales destinations du tourisme marin au monde avec sa beauté naturelle exceptionnelle et ses mers immaculées.

Cet engagement est l’une des nombreuses incitations à faire de Palau la première destination touristique neutre en carbone au monde.

Un quart (25%) de la masse continentale des Palaos se trouve à moins de dix mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui rend le pays extrêmement vulnérable à l’élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique.

En 2019, plus de 89000 visiteurs internationaux est allé à Palau. Le tourisme est l’une des principales sources de revenus et d’emplois des îles, mais c’est aussi un facteur clé du changement climatique. Le seul moyen pour les visiteurs internationaux de se rendre aux Palaos est par avion, et pendant leur séjour, ils consomment principalement de la nourriture importée. Ces deux activités nécessitent une utilisation intensive de combustibles fossiles et enlèvent des revenus à la communauté locale.

le Bureau du tourisme de Palau s’est associé avec Voyage durable international et Nourriture lente pour mettre en œuvre des pratiques plus durables dans le pays, telles que l’approvisionnement local en nourriture.

Promouvoir les produits locaux

Une campagne pour célébrer le patrimoine gastronomique du pays sera lancée pour encourager les hôtels et les entreprises touristiques à servir des ingrédients et des plats locaux.

Cette initiative aidera non seulement à réduire l’empreinte carbone, mais en investissant dans les producteurs nationaux, davantage d’opportunités économiques seront créées pour la communauté locale.

Sans oublier – les clients peuvent profiter d’une expérience plus authentique de la culture des Palaos.

«La croissance rapide d’une industrie touristique non durable basée sur des systèmes alimentaires défectueux a été un facteur clé de la crise climatique et de la destruction des écosystèmes», déclare Paolo di Croce, secrétaire général de Slow Food International, une organisation qui travaille avec les communautés pour promouvoir une alimentation durable. systèmes.

«Ce projet représente l’antithèse, une solution qui s’efforce de renforcer et de restaurer la valeur des systèmes alimentaires locaux, de réduire les dommages culturels et environnementaux causés par les importations de denrées alimentaires et d’améliorer les moyens de subsistance des producteurs alimentaires à Palau et au-delà», ajoute di Croce.

Application de gestion du carbone pour les touristes

Les autorités développent également une application de gestion du carbone unique en son genre.

La nouvelle plateforme en ligne permettra aux visiteurs de calculer et de compenser l’empreinte carbone de leur voyage, y compris à la fois leurs déplacements et leurs activités à Palau.

Les contributions compensatoires de l’application seront investies dans des initiatives de carbone bleu, telles que la restauration des mangroves, ou des activités de production durable dans la région qui contribuent à réduire les émissions de CO2.

On estime que les touristes compensant leur carbone via cette plateforme pourraient générer plus de 819 400 € par an pour les initiatives de réduction de carbone.

Ouvrir la voie à la durabilité

Palau espère devenir un exemple pour d’autres destinations touristiques dans la lutte contre le changement climatique.

Ces dernières années, le pays a pris une série de mesures pour protéger l’environnement et promouvoir un tourisme responsable.

Cela comprend la création de l’un des plus grands sanctuaires marins au monde, l’interdiction des plastiques à usage unique et de la mousse de polystyrène pour les voyagistes et la protection de son environnement marin grâce à l’adoption de la norme nationale la plus stricte en matière de crème solaire.

«Si la crise actuelle du COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est que nous devons renforcer la résilience de notre nation face aux menaces extérieures – dont la plus importante est le changement climatique», déclare Kevin Mesebeluu, directeur du Bureau du tourisme des Palaos.

«Les Palaos ont la chance de posséder certaines des ressources naturelles les plus vierges du monde, héritées de la culture et de la tradition, et placées dans notre confiance pour la génération future. Nous devons œuvrer pour les protéger activement, tout en investissant également dans notre population.

«Les Palaos considèrent le tourisme durable comme la seule voie à suivre dans la nouvelle ère du voyage, et nous pensons que notre destination peut et doit être neutre en carbone.»