Les visiteurs de la foire brûlés par la vague de chaleur au cœur du pays se réfugient sous des brumisateurs alors que certaines écoles ferment tôt

FALCON HEIGHTS, Minnesota — Les visiteurs de la foire d’État du Minnesota ont cherché un soulagement face aux températures élevées sous les brumisateurs lundi, tandis que certaines écoles du Midwest ont fermé les cours plus tôt ou ont annulé les entraînements sportifs.

Des températures proches du siècle, combinées à une humidité oppressante, ont fait ressentir des températures comprises entre 40 et 46 degrés Celsius dans le centre du pays, a indiqué le National Weather Service. Il a émis des avertissements ou des avis de chaleur pour de larges pans de l’Oklahoma, du Kansas, du Missouri, de l’Iowa, du Nebraska, du Dakota du Sud, de l’Illinois, du Minnesota et du Wisconsin.

« Il y aura des records en jeu aujourd’hui », a prévenu Ashton Robinson Cook, météorologue au Centre de prévision météorologique du National Weather Service à College Park, dans le Maryland.

Plusieurs villes ont ouvert des centres de rafraîchissement, notamment à Des Moines, dans l’Iowa, où des bus municipaux ont été mis à disposition des personnes pour les conduire gratuitement jusqu’aux sites. Les experts ont exhorté ceux qui s’aventuraient à l’extérieur à boire beaucoup d’eau.

« Il fait vraiment chaud », a déclaré le Dr Haley Taormina, médecin urgentiste au Regions Hospital EMS, alors qu’elle traitait des visiteurs d’une foire dans le Minnesota pour des maladies liées à la chaleur.

À 11 heures du matin, elle avait déjà vu les pompiers couper les bagues des doigts de deux personnes, qui avaient gonflé à cause de la chaleur et de la nourriture salée de la foire. Des personnels de santé supplémentaires ont été affectés aux postes médicaux de la foire et des bus climatisés ont été stationnés à proximité pour permettre aux visiteurs étouffants de se mettre à l’abri de la chaleur.

Sur le terrain de la foire, Blake Perkins, de Princeton, dans le Minnesota, regardait ses filles de 8 et 7 ans jouer sous l’un des brumisateurs d’eau, en planifiant les prochaines attractions qu’elles prévoyaient de faire. « Épais et humide », c’est ainsi qu’il décrivait les conditions humides.

Mikosa Taylor, de St. Paul, a siroté une boisson pour rester hydraté.

« Nous essayons vraiment de nous assurer que nous restons au frais et que nous ramenons les enfants à l’intérieur lorsqu’ils en ont besoin et que nous restons à proximité de ces brumisateurs lorsque cela est nécessaire », a-t-elle déclaré.

Brandie Jackson portait un ventilateur à piles autour du cou tout en s’éventant avec un morceau de papier. Mais elle est originaire de Shreveport, en Louisiane, donc la chaleur et l’humidité n’étaient pas inhabituelles pour elle. « C’est la norme », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les écoles publiques de Détroit ont mis en place une sortie anticipée de trois heures pour les élèves lundi et mardi en raison des températures caniculaires. Le district a déclaré dans un message sur sa page Web qu’il déciderait lundi soir si la sortie anticipée sera prolongée jusqu’à mercredi. Selon une porte-parole, seulement 30 % des écoles du district disposent de la climatisation.

Le district s’est lancé dans un plan directeur de 20 ans et s’attend à ce que d’ici cinq ans, presque toutes ses écoles soient équipées de nouveaux systèmes de CVC et de climatisation.

DTE Energy, qui fournit de l’électricité à une grande partie du sud-est du Michigan et à la région de Thumb, a déclaré que le service public surveille les charges énergétiques sur ses circuits et effectue des ajustements si nécessaire pour maintenir l’électricité pour les clients pendant les périodes de forte demande.

« Nos équipes du Centre d’exploitation du système ainsi que les équipes sur le terrain travaillent 24 heures sur 24 pour se préparer à la forte chaleur et aux éventuelles tempêtes soudaines prévues cette semaine », a déclaré DTE Energy dans un courriel.

À Chicago, le maire Brandon Johnson a déclaré que « l’été est terminé ! » alors que les élèves du quatrième plus grand district scolaire du pays retournaient en classe lundi. Johnson, ancien enseignant et organisateur syndical, s’est rendu dans une école primaire du nord-ouest pour célébrer l’événement.

Mais avec des températures qui devraient grimper jusqu’à 32°C, les autorités de Chicago ont déclaré que les récréations et les cours d’éducation physique se dérouleraient à l’intérieur lundi et mardi. Les autorités du district ont également annulé les compétitions sportives en plein air prévues pour le début de la semaine.

Toutes les salles de classe des plus de 600 écoles du district sont équipées de la climatisation, mais les espaces communs des bâtiments plus anciens, comme les couloirs, n’en sont souvent pas équipés. Les responsables du district ont déclaré que si les unités de climatisation tombaient en panne, ils fourniraient d’autres dispositifs de refroidissement comme des refroidisseurs.

Par ailleurs, la ville de Chicago a ouvert plus de 250 « centres de refroidissement » au public jusqu’à mercredi pour que les habitants puissent obtenir un soulagement.

Dans l’Indiana, tous les programmes et événements sportifs des collèges des écoles communautaires de Gary ont été annulés lundi et mardi, tandis que toutes les équipes sportives des lycées ont reçu pour instruction de s’entraîner – sans exception – à l’intérieur, a déclaré lundi le district du nord-ouest de l’Indiana dans un e-mail.

D’ici le milieu de la semaine, la chaleur se déplacera vers le sud et l’est, a déclaré Cook, météorologue au National Weather Service.

« Le refroidissement arrive », a-t-il déclaré. « Cela va prendre un peu de temps. »

Corey Williams à Détroit et Sophia Tareen à Chicago ont contribué à ce reportage. Hollingsworth a fait son reportage depuis Mission, au Kansas.