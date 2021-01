Hier, la police a arrêté et refoulé un certain nombre de visiteurs qui voulaient remonter Snowdon gelé.

Beaucoup venaient de la région du nord du Pays de Galles. Cependant, certains avaient parcouru plus de 200 miles de Londres et de Milton Keynes pour promener leurs chiens et profiter de la neige.

Les restrictions du gouvernement gallois autorisent uniquement les déplacements essentiels.

La police du nord du Pays de Galles a exhorté: « Veuillez écouter ce qu’on vous demande – nous sommes au milieu d’une pandémie de santé mondiale. »