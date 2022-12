Les visiteurs affluent vers le volcan hawaïen pour voir des coulées de lave rougeoyantes

Les spectateurs affluent pour apercevoir la lave s’écoulant du Mauna Loa d’Hawaï, le plus grand volcan actif du monde qui a commencé cette semaine à entrer en éruption pour la première fois depuis 1984.

Comme l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï a déclaré qu’il n’y avait aucun signe que la lave menacerait les zones peuplées, des dizaines de personnes, y compris des familles avec des enfants en pyjama, arrivent près du sommet. Ils sortent des chaises de camping et des sacs de leurs véhicules et s’installent et observent la merveille naturelle pendant quelques heures. Des artistes locaux se présentent même pour peindre des interprétations de l’éruption.

Les coulées de lave du Mauna Loa commencent à ralentir et à s’étendre, ont indiqué les autorités, et elles restent à plus de 5 km d’une autoroute à proximité.

L’observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey a déclaré dans son dernier bulletin Mauna Loa que la coulée de lave principale se déplace à 0,025 miles par heure (40 mètres par heure). Le service a déclaré qu’il détecte toujours des secousses sismiques dans la région, ce qui signifie que le magma est toujours fourni aux fissures et “l’activité est susceptible de se poursuivre tant que nous verrons ce signal”.

Le Mauna Loa s’élève à 13 679 pieds (4 169 mètres) au-dessus de l’océan Pacifique, faisant partie d’une chaîne de volcans qui ont formé les îles d’Hawaï. Sa dernière éruption a eu lieu en mars et avril 1984, envoyant une coulée de lave à moins de 8 km de Hilo, la plus grande ville de l’île.

L’Agence de gestion des urgences d’Hawaï a déclaré qu’elle avait ouvert deux abris sur l’île par précaution, mais n’avait émis aucun ordre d’évacuation.

Environ la moitié de toutes les éruptions enregistrées du Mauna Loa ont été confinées au sommet, a indiqué l’agence.