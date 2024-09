Les visites guidées de Walt Disney World ne sont pas annulées malgré les conditions météorologiques liées à l’ouragan Helene

Bien que certaines visites de Walt Disney World aient été initialement répertoriées comme annulées en raison de l’ouragan Helene, elles ont été retirées de la liste des annulations.

Les visites guidées de Walt Disney World ne sont pas annulées

Le Page de mises à jour météo de Walt Disney World ne répertorie plus aucune visite ni offre Enchanting Extras comme annulées le jeudi 26 septembre. Initialement, les visites Disney’s Animal Kingdom suivantes ont été annulées :

Savourez la savane

Au plus près des rhinocéros

Marcher avec les géants

Randonnée en Afrique sauvage

Le parc aquatique Disney’s Typhoon Lagoon, le golf miniature Fantasia Gardens and Fairways et le golf miniature Winter Summerland restent fermés pour la journée. La fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey a été annulée, mais les horaires de Magic Kingdom ont été prolongés jusqu’à 20 heures. Les parcs se préparent à la tempête de diverses manières. Les attractions et divertissements en plein air seront probablement affectés par la météo.

L’ouragan Helene est actuellement une tempête de catégorie 2. Il devrait toucher terre dans la partie nord de la Floride en tant que tempête de catégorie 4. Des vents violents et des pluies torrentielles frappent le centre de la Floride alors que la tempête passe. Walt Disney World est sous surveillance de tornade et d’avertissement de tempête tropicale.

