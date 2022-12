Les visites et les visites aux urgences liées à la santé mentale sont en augmentation chez les enfants, selon une étude – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Les visites aux urgences et les visites dans les hôpitaux pour enfants qui sont liées à la santé mentale « augmentent rapidement », suggère une nouvelle étude.

Entre 2015 et 2020, les visites de santé mentale dans les services d’urgence pédiatriques ont augmenté de 8% par an, avec environ 13% de ces patients revisitant dans les six mois, selon l’étude publiée mardi dans la revue JAMA Pédiatrie. Tandis que toutes les autres visites aux urgences ont augmenté de 1,5 % par an.

Les visites de santé mentale ont augmenté de 6,3 % par an, mais en général, le pourcentage de visites de santé mentale qui ont fait l’objet d’une visite ultérieure est resté stable, “ce qui peut refléter le fait que les facteurs associés à la visite n’ont pas changé de manière substantielle au cours de la période d’étude, même si le médecin pédiatrique la crise de santé mentale s’est aggravée », ont écrit les chercheurs du Children’s Hospital de Los Angeles, de l’Université de Californie du Sud et du Boston Children’s Hospital.

“Cependant, l’augmentation significative du nombre brut de revisites est toujours préoccupante”, ont ajouté les chercheurs dans leur étude.

Les résultats de l’étude suggèrent que les visites et les visites aux urgences pédiatriques en santé mentale augmentent toutes les deux, “et l’identification des patients à haut risque de visite offre la possibilité d’interventions personnalisées pour améliorer la prestation des soins de santé mentale”.

La nouvelle étude comprenait des données sur plus de 200 000 patients vus dans 38 hôpitaux pour enfants à travers les États-Unis entre le 1er octobre 2015 et le 29 février 2020. Les données provenaient du Pediatric Health Information System, une base de données administrative des hôpitaux pour enfants.

Les chercheurs ont examiné combien de visites comprenaient des diagnostics de troubles de santé mentale ou d’automutilation intentionnelle. Ils ont également analysé les visites de santé mentale, ce qui signifie qu’un patient s’est de nouveau rendu au service des urgences dans les six mois suivant sa visite initiale.

L’augmentation continue des visites aux urgences pédiatriques en santé mentale peut être associée à “une combinaison de facteurs, notamment une aggravation de la crise de la maladie mentale pédiatrique et une pénurie de cliniciens en santé mentale”, ont écrit les chercheurs.

Les diagnostics les plus courants parmi les visites aux urgences en santé mentale étaient les idées suicidaires ou l’automutilation, représentant 28,7 % des patients; troubles de l’humeur à 23,5 % ; troubles anxieux à 10,4 % ; et les troubles perturbateurs ou du contrôle des impulsions à 9,7 %.

Les données ont montré que 13,2 % des visites aux urgences en santé mentale avaient été revisitées dans les six mois. Les patients avec des diagnostics associés à des troubles du comportement, y compris des troubles perturbateurs ou du contrôle des impulsions, des troubles neurodéveloppementaux et des troubles psychotiques, étaient les plus à risque de revisiter. Les patients souffrant de troubles liés à l’utilisation de substances étaient moins susceptibles de retourner au service des urgences.

“Étant donné que le nombre de décès par surdose de fentanyl chez les adolescents a plus que doublé de 2019 à 2021 vient d’être publié par le CDCcela m’inquiète que nous n’ayons peut-être qu’une seule occasion d’intervenir et d’aider cette population très vulnérable que nous devons garder de toute urgence », a déclaré le pédiatre Dr Scott Hadlandchef de la médecine des adolescents et des jeunes adultes à Mass General for Children et à la Harvard Medical School, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, a écrit dans un e-mail à CNN.

La tendance à l’augmentation des visites et des visites aux urgences pédiatriques en santé mentale correspond à ce que les prestataires de soins de santé voient en première ligne – même avant la pandémie de Covid-19, a déclaré Hadland.

«Nous assistons absolument à cette augmentation. Je dirige notre clinique de soins primaires pour adolescents à Boston, et au cours d’une journée typique à la clinique, plus de quatre adolescents sur cinq que je vois sont aux prises avec des problèmes de santé mentale », a-t-il déclaré. «Nous savons que Covid a isolé socialement de nombreux jeunes et les a empêchés d’aller à l’école et d’autres activités importantes pour leur développement sain. En conséquence, les taux des mêmes problèmes de santé mentale sont probablement encore plus élevés maintenant.

Hadland a ajouté qu’il existe un besoin croissant d’améliorer l’accès aux services de santé mentale pour les jeunes et d’améliorer le financement pour maintenir ces services.

“Parce que nos systèmes de santé mentale sont si tendus, avec des psychiatres et des thérapeutes qui travaillent avec des jeunes en pénurie, les pédiatres comme moi doivent de plus en plus assumer ces rôles”, a déclaré Hadland, ajoutant que sans plus de soutien et de ressources, le pays pourrait continuer pour revoir les patients des services d’urgence en santé mentale.

