Les visites en tramway du patrimoine de Crystal Lake pourraient revenir en 2023, en mettant l’accent sur les maisons en kit Sears – Shaw Local

La Commission de préservation historique de Crystal Lake espère ramener les visites en tramway dans la ville pour la première fois depuis 2019.

Lors d’une réunion jeudi soir, les membres de la commission ont discuté des prix et des itinéraires possibles, car ils espèrent ramener l’initiative populaire.

Les prochaines visites en tramway, qui auraient lieu au printemps 2023, se concentreront sur les maisons en kit Sears construites dans Crystal Lake, a déclaré Diana Kenney, membre de la commission.

Kenney est également président et cofondateur de la Crystal Lake Historical Society.

“Nous recevons toujours des questions sur le retour des visites en tramway”, a déclaré Kenney. “C’est exitant. Nous sommes prêts à reprendre le chariot.

La maison de Roberta Reed au 215 Illinois St., Crystal Lake, dont elle est propriétaire depuis 1967, a plus de 90 ans et est révélatrice des maisons modèles Sears Barrington assemblées sur place de cette période. La maison a été recommandée pour le statut de point de repère par la Commission de préservation historique de la ville en septembre. (Aaron Dorman)

L’itinéraire préliminaire mettrait en évidence plus d’une douzaine de modèles différents, frappant des groupes de maisons dans les quartiers. L’itinéraire n’a pas été testé par les membres de la commission, bien que l’on s’attende à ce que la durée de la tournée soit longue, a déclaré Kenney.

Avant la pandémie, les visites en tramway étaient un événement annuel, à partir de 1998, destiné à souligner l’histoire de la ville, Le site Web de Crystal Lake indique.

Le coût de location des chariots a plus que doublé depuis avant la pandémie, a déclaré Kenney, pour atteindre un peu plus de 2 200 dollars par chariot. Dans le passé, les billets pour les visites étaient disponibles à Heisler’s Bootery. Lors de la réunion de jeudi, cependant, les membres de la commission ont déclaré qu’ils examineraient si des sites alternatifs ou des options en ligne pour l’achat de billets étaient réalisables.

“Je suis vraiment excitée à ce sujet, car cela a été dans nos esprits tout ce temps”, a déclaré la présidente de la commission historique, Lisa Solak. « Faire des recherches sur notre thème cette année était super. Il y a beaucoup d’histoire avec les maisons Sears.

La commission clarifiera les prix et les détails de l’itinéraire en janvier, a déclaré Kenney. Les discussions préliminaires ont indiqué que le prix des manèges pourrait être compris entre 20 et 25 dollars, dans le but de collecter des fonds pour le programme de subventions de la commission.