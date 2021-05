Les visites des travailleurs sont à 26,1% du niveau prépandémique

Un nombre croissant d’États lèvent les contraintes commerciales alors que de plus en plus d’Américains sont vaccinés contre le COVID-19, ce qui conduit les gens à faire des emplettes, à dîner et à voyager.

Mais la reprise d’une activité a été extrêmement lente: travailler depuis le bureau.

Le nombre de visites au bureau des employés dans 10 grandes villes a atteint 26,1% du niveau pré-pandémique la semaine se terminant le 21 avril, selon Kastle Systems, le plus grand fournisseur de technologie qui suit ces données par glissement de cartes-clés et d’autres appareils. Alors que Dallas et d’autres régions métropolitaines du Texas ont largement dépassé cette moyenne, des villes comme San Francisco et New York ont ​​pris du retard.

La moyenne des 10 villes est en hausse par rapport à 22,9% à la mi-janvier, mais a rebondi entre le bas et le milieu des années 20 depuis juin dernier, augmentant alors qu’une grande partie de l’économie a rouvert l’été dernier et chutant lors d’événements tels que la tempête hivernale qui a frappé une grande partie du pays, en particulier le Texas, à la mi-février.

«Bien que le retour au pouvoir s’accélère lentement, nous n’avons pas encore vu de mouvement significatif», déclare le président de Kastle, Mark Ein. «C’est un nombre très faible.»

Un taux d’occupation plus élevé des bureaux est essentiel à la survie des restaurants, des magasins et des autres entreprises du centre-ville qui dépendent fortement des achats des employés de bureau. De nombreux points de vente ont définitivement fermé pendant la crise sanitaire alors que les quartiers centraux des affaires se sont transformés en villes fantômes. Les propriétaires d’immeubles de bureaux espèrent également un retour pour minimiser les faillites dans ce secteur.

Les perspectives devraient s’améliorer dans les semaines à venir, dit Ein, alors qu’une partie croissante de la population en âge de travailler reçoit ses injections de COVID-19. Le président Joe Biden a dit aux États de rendre chaque adulte éligible pour un vaccin d’ici le 19 avril. D’ici juillet, la plupart des travailleurs devraient être vaccinés et beaucoup pourraient être de retour à leurs bureaux, au moins une partie du temps, dit Ein.

Jusqu’à présent, 68,4% des personnes de 65 ans et plus – qui sont généralement à la retraite et ne travaillent pas dans les bureaux – ont été entièrement vaccinées, contre 30% de la population totale, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

«Nous pensons que vous allez voir beaucoup plus de personnes venir au bureau cet été», dit Ein.

Un autre obstacle au retour des États-Unis au bureau est que de nombreuses entreprises et leurs travailleurs se sont déclarés satisfaits du travail à distance, estimant que cela avait amélioré la productivité.

Paul Leonard, consultant en gestion chez CoStar, une société de recherche en immobilier commercial, pense que les visites de bureaux peuvent rester déprimées au cours de l’été mais devraient atteindre au moins 50% après la fête du Travail et 80% d’ici la fin de l’année. Une enquête menée par Gartner auprès des responsables des ressources humaines de 130 entreprises en décembre a révélé que 90% prévoyaient de laisser les employés travailler à distance au moins une partie du temps, même après qu’une grande partie de la population soit vaccinée.

Leonard estime que 10% de la main-d’œuvre travaillera à domicile tout le temps, un tiers du reste retournera au bureau cinq jours par semaine et les deux tiers laisseront les travailleurs partager le temps entre la maison et le bureau. Sur la base de ces hypothèses, 34% de la main-d’œuvre serait éloignée un jour donné.

Étant donné que les systèmes de Kastle suivent les visites au bureau plutôt que les travailleurs individuels, une entreprise qui permet aux employés de travailler à domicile deux jours par semaine enregistrerait des visites qui représentent 60% de leur niveau pré-pandémique.

Lone Star State mène

Les régions métropolitaines du Texas ont largement dépassé la moyenne de 10 villes de 26,1%, avec Dallas, Houston et Austin à 41,2%, 39,3% et 38,8%, respectivement. Les villes dépendent principalement des voitures, plutôt que des transports en commun, où le COVID-19 se propage facilement, pour amener les gens au travail, disent Ein et Leonard.

En outre, disent-ils, l’État a levé les restrictions sur les magasins et les restaurants plus tôt et de manière plus agressive que les autres États, une approche qui, combinée à la culture plus libertaire du Texas, peut avoir affecté les points de vue des entreprises de services professionnels. De nombreux quartiers de bureaux au Texas sont également situés dans des zones suburbaines moins denses, jugées moins sujettes à la contagion que les noyaux urbains.

«Au Texas, il y a un peu plus de risque et moins d’inquiétude concernant le virus», déclare Stephen LaMure, PDG de Dominus Commercial, une société immobilière commerciale de Dallas, ajoutant que la plupart des locataires des immeubles qu’il gère sont retournés au bureau.

Lisa Hall, PDG de Bene-Marc, une société d’assurance pour les événements sportifs basée à Fort Worth, dit qu’elle a demandé à ses huit employés de revenir au bureau le 18 avril après lui avoir dit qu’ils étaient à l’aise pour le faire.

Un facteur important, dit-elle, était «la disponibilité des vaccins et la capacité de quiconque souhaitant en obtenir un» de se faire vacciner. En outre, note Hall, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a levé le mandat de masque de l’État et toutes les limites de capacité au début du mois dernier et les cas de COVID-19 ont diminué.

Elle dit qu’elle voulait que les employés reviennent au bureau afin qu’elle puisse évaluer leur charge de travail et leur productivité pour déterminer si elle a besoin d’embaucher plus de travailleurs maintenant que les revenus augmentent progressivement après avoir plongé de 80% au début de la pandémie.

À Houston, lorsque Masroor Fatany a ouvert une franchise The Halal Guys dans un quartier de bureaux du centre-ville fin janvier, une ou deux tables étaient généralement occupées pour le déjeuner dans le restaurant de 40 places. Mais il a constaté une augmentation progressive du nombre d’employés de bureau de la région. La plupart des tables sont maintenant remplies et il y a parfois des files d’attente pour commander les gyros, falafels et autres plats du restaurant, dit-il.

Bien que le rebond ait encore un long chemin à parcourir, «nous avons tourné le coin», dit Fatany.

San Francisco, New York City lag

À l’autre extrémité du spectre, San Francisco et San Jose représentent 14,2% et 17,4% des visites de bureaux avant la crise, en partie parce qu’ils sont des pôles de haute technologie où les entreprises et leurs travailleurs étaient habitués au télétravail avant même la santé. crise, dit Ein.

D’autres industries sont plus enclines à retourner rapidement au bureau. Le taux d’occupation des bureaux parmi les cabinets d’avocats des 10 villes qu’il suit est de 39,3%, selon les données de Kastle. Les entreprises ont tendance à être moins expertes en technologie, elles dépendent davantage des documents papier et ont des politiques plus rigides, dit Ein.

Les cabinets d’avocats traitent également des informations sensibles qui, selon eux, sont moins sécurisées sur les ordinateurs personnels, explique Leonard. Cela fait de la région de Washington, DC, où les visites de bureaux sont à 22,4% de leur niveau pré-pandémique, quelque chose d’un hybride, dit-il. Il y a beaucoup d’employés de bureau férus de technologie qui peuvent faire du télétravail, mais les nombreux cabinets d’avocats et entrepreneurs de la défense de la région sont préoccupés par les risques pour la sécurité.

La ville de New York est également à la traîne, à 15,8% des visites de bureaux pré-pandémique, en partie parce qu’elle a été durement touchée par le COVID-19 au début de la pandémie et a été prudente quant à sa réouverture, dit Ein. La ville est également particulièrement dense en personnes et en bureaux.