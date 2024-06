Les visites aux urgences pour automutilation montent en flèche

Aux États-Unis, le nombre de visites aux urgences dans les hôpitaux pour tentatives de suicide a considérablement augmenté entre 2011 et 2020, rapporte un chercheur de l’Université du Connecticut dans le Numéro du 4 juin du Journal américain de psychiatrie. Cette augmentation souligne l’énorme besoin non satisfait du pays en matière de services de santé mentale.

Le nombre de vies perdues par suicide aux États-Unis a augmenté de manière alarmante au cours de la dernière décennie, avec près d’un demi-million entre 2011 et 2022, selon les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les taux de suicide ont augmenté de 35 % depuis 2000. Le taux d’automutilation a également augmenté, même dans des tranches d’âge qui n’étaient pas considérées auparavant comme à risque, comme les enfants.

Sur toutes les visites aux urgences en 2011, seulement 0,6 % impliquaient une automutilation. Ce nombre était passé à 2,1 % de toutes les visites aux urgences en 2020, selon les données de l’Enquête nationale sur les soins médicaux ambulatoires des hôpitaux, un échantillon annuel d’hôpitaux à travers le pays réalisé par le CDC. Les données ont été analysées par l’épidémiologiste psychiatrique de l’UConn School of Medicine, Greg Rhee, et ses collègues de la clinique Mayo, de l’université de Columbia, de l’école de médecine de l’université de Yale et du système de santé du Connecticut de la Veterans Administration. Les chiffres pour 100 000 habitants sont passés de 261 pour 100 000 en 2011 à 871 en 2020.

« Lorsque nous traduisons les données en pourcentage de variation, cela représente une augmentation de 18,8 %, ce qui est énorme », explique Rhee. L’augmentation la plus frappante a été celle des visites pour automutilation chez les adultes de plus de 65 ans, qui ont augmenté de 30 % par an. Mais chaque tranche d’âge a connu une augmentation annuelle à deux chiffres, y compris les enfants âgés de 5 à 11 ans.

L’augmentation des suicides et des tentatives de suicide a déjà été remarquée par le gouvernement américain, qui a introduit il y a deux ans un nouveau numéro de téléphone de crise, le 988, sur lequel les gens peuvent accéder à des conseils en cas de crise et être orientés vers d’autres ressources. Mais d’autres analyses récentes de Rhee et de ses collègues ont montré qu’il existe encore d’importants obstacles aux soins de santé mentale.

« L’automutilation intentionnelle est évitable. Nous pouvons potentiellement réduire le suicide ou les événements liés au suicide. Il existe plusieurs façons. De nombreuses personnes souffrant de détresse mentale pourraient être prises en charge afin qu’elles ne se fassent pas de mal », explique Rhee.