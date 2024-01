Les visions de Biden et Netanyahu s’opposent pour mettre fin à la guerre Israël-Hamas

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden et israélien Premier ministre Benjamin Netanyahou a finalement pris la parole vendredi après une interruption flagrante de près de quatre semaines de communication directe au cours de laquelle des divergences fondamentales sont apparues sur la voie possible vers un État palestinien une fois les combats à Gaza terminés.

Biden et ses principaux collaborateurs ont pratiquement étouffé Netanyahu avec un soutien solide, même face à la condamnation mondiale du nombre croissant de morts civiles et de souffrances humanitaires à Gaza alors que les Israéliens menaient des opérations militaires à la suite de l’attaque du 7 octobre sur Gaza. Israël.

Mais la relation entre les dirigeants montre de plus en plus signes de tension comme Netanyahou l’a fait repoussé à plusieurs reprises Les appels de Biden à la souveraineté palestinienne résument ce que le président américain considère comme la clé pour débloquer une paix durable au Moyen-Orient – ​​la solution à deux États, souvent citée et insaisissable.

Aucune des deux parties ne montre de signes de changement.

L’appel téléphonique de vendredi est intervenu un jour après que Netanyahu a déclaré qu’il avait déclaré clairement aux responsables américains qu’il ne soutiendrait pas un État palestinien dans le cadre d’un plan d’après-guerre. Biden, pour sa part, a réaffirmé lors de l’appel de vendredi son engagement à œuvrer pour aider les Palestiniens à progresser vers un État.

“Alors que nous parlons de Gaza post-conflit… vous ne pouvez pas faire cela sans parler également des aspirations du peuple palestinien et de ce à quoi cela doit ressembler pour lui”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Les dirigeants parlèrent fréquemment au cours des premières semaines de la guerre. Mais la cadence régulière des appels entre Biden et Netanyahu, qui ont eu un relation chaud-froid depuis plus de trois décennies, a considérablement ralenti. Leur appel de 30 à 40 minutes vendredi était leur première conversation depuis le 23 décembre.

Les deux camps sont coincés par des considérations de politique intérieure.

Le gouffre entre Biden, un démocrate de centre-gauche, et Netanyahu, qui dirige le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël, s’est creusé à mesure que la pression monte sur les États-Unis pour qu’ils utilisent leur influence considérable pour faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à une guerre qui a déjà tué près de 25 000 Palestiniens.

Il y a également une impatience croissante à l’égard de Netanyahu en Israël face à l’absence de progrès dans la libération. des dizaines d’otages toujours détenus par des militants islamistes à Gaza.

« Il y a certainement de bonnes raisons de s’inquiéter », estime Eytan Gilboa, expert des relations américano-israéliennes à l’université Bar-Ilan d’Israël. « Plus nous voyons de plus en plus de considérations politiques dominer la relation entre Biden et Netanyahu, ce qui risque de continuer en raison de l’élection présidentielle à venir et de la faiblesse des deux dirigeants, plus nous les verrons se séparer.»

Lors de leurs appels les plus récents, la frustration de Biden à l’égard de Netanyahu est devenue plus évidente, même si le dirigeant américain a pris soin de réaffirmer son soutien à Israël à chaque étape, selon des responsables américains qui ont requis l’anonymat pour discuter des interactions privées des dirigeants.

Pourtant, Biden, du moins publiquement, n’a pas abandonné l’idée de convaincre Netanyahu. Lorsqu’un journaliste lui a demandé vendredi si une solution à deux États était impossible tant que Netanyahu était au pouvoir, Biden a répondu : « Non, ce n’est pas le cas ».

Ses collaborateurs insistent sur le fait que Biden comprend la situation politique dans laquelle se trouve Netanyahu avec sa coalition d’extrême droite et alors qu’il fait face à des accusations de corruption en cours qui ont poussé le Premier ministre à se battre pour sa liberté, et pas seulement pour son avenir politique.

Pendant ce temps, Biden affrontera les électeurs américains en novembre, dans le cadre d’une probable revanche avec l’ancien président Donald Trump. Netanyahu et Trump ont noué des relations étroites pendant le mandat du républicain. Biden fait face aux critiques de certains à sa gauche qui estiment qu’il n’a pas suffisamment poussé les Israéliens à faire preuve de retenue lors de leurs opérations militaires.

Des législateurs démocrates clés, dont la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le sénateur du Connecticut Chris Murphy, ont averti cette semaine que la position de Netanyahu sur la création d’un État pourrait compliquer les négociations au Sénat sur un programme de dépenses comprenant une aide militaire à Israël.

Attendez-vous à ce que Netanyahu « utilise toutes les astuces dont il dispose pour maintenir sa coalition unie, éviter les élections et jouer avec le temps », a déclaré Michael Koplow, directeur politique du Forum politique israélien. “Et je suis sûr que cela tient en partie à la conviction que s’il attend jusqu’en novembre, il pourrait se retrouver avec Donald Trump de retour dans le bureau ovale.”

Ces dernières semaines, certaines des conversations les plus difficiles ont été confiées à Ron Dermer, l’un des principaux collaborateurs de Netanyahu et ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, et au conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan. Les deux principaux collaborateurs parlent presque quotidiennement – ​​parfois plusieurs fois au cours de la journée, selon un responsable américain et un responsable israélien, qui n’étaient pas autorisés à commenter publiquement et ont parlé sous couvert d’anonymat.

D’autres hauts responsables de l’administration Biden, dont le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ainsi que les conseillers principaux Brett McGurk et Amos Hochstein, ont été à l’avant-garde des efforts déployés par l’administration pour engager les Israéliens et d’autres alliés du Moyen-Orient dans le cadre de la campagne Biden. Le dialogue avec Netanyahu est devenu moins constructif.

Netanyahu, qui s’est opposé aux appels à une solution à deux États tout au long de sa carrière politique, a déclaré aux journalistes cette semaine qu’il avait catégoriquement déclaré aux responsables américains qu’il reste opposé à tout plan d’après-guerre prévoyant la création d’un État palestinien.

Le dernier rejet par le Premier ministre des efforts de Biden dans cette direction est intervenu après que Blinken ait déclaré cette semaine lors du Forum économique mondial de Davos qu’Israël et ses voisins du Moyen-Orient avaient « une profonde opportunité » de résoudre le conflit générationnel israélo-palestinien. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Netanyahu était prêt à tirer le meilleur parti du moment, Blinken a hésité.

« Écoutez, ce sont des décisions qu’il appartient aux Israéliens de prendre », a déclaré Blinken. « Il s’agit d’une décision profonde que doit prendre le pays dans son ensemble : quelle direction veut-il prendre ? Voit-il – peut-il saisir – l’opportunité que nous pensons exister ?

La relation Biden-Netanyahu n’a pas manqué de hauts et de bas au fil des ans. En tant que vice-président, Biden a critiqué en privé Netanyahu après que le dirigeant israélien ait embarrassé le président Barack Obama en approuvant la construction de 1 600 nouveaux appartements dans la ville contestée de Jérusalem-Est, au milieu de la visite de Biden en Israël en 2010.

Netanyahu a publiquement résisté, avant de finalement céder, aux appels de Biden aux Israéliens de mettre fin à une opération militaire de mai 2021 à Gaza. Et fin 2019, lors d’une séance de questions et réponses avec les électeurs en campagne électorale, Biden a qualifié Netanyahu de leader « d’extrême droite ».

La voie vers une solution à deux États – dans laquelle Israël coexisterait avec un État palestinien indépendant – a échappé aux présidents américains et aux diplomates du Moyen-Orient pendant des décennies.

Mais alors que la guerre continue, Biden et son équipe insistent sur l’idée qu’il existe une nouvelle dynamique au Moyen-Orient dans laquelle les voisins arabes et musulmans d’Israël sont prêts à intégrer Israël dans la région une fois la guerre terminée, mais seulement si Israël s’engage. vers une voie vers un État palestinien.

Biden a proposé qu’une Autorité palestinienne « revitalisée », basée en Cisjordanie, puisse diriger Gaza une fois les combats terminés. Netanyahu a catégoriquement rejeté l’idée de confier la responsabilité du territoire à l’Autorité palestinienne, en proie à la corruption.

Netanyahu affirme qu’un État palestinien deviendrait une rampe de lancement pour des attaques contre Israël. Israël « doit donc exercer un contrôle sécuritaire sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvons-nous faire?”

Les responsables de la Maison Blanche ont cherché à minimiser le rejet public par Netanyahu de l’appel de Biden à une solution à deux États, notant que la rhétorique du Premier ministre n’est pas nouvelle.

Ils espèrent qu’Israël pourrait éventuellement accepter un État palestinien assorti de solides garanties de sécurité pour Israël.

« Je ne pense pas que Biden se fasse d’illusions sur Netanyahu », a déclaré Daniel Kurtzer, qui a été ambassadeur des États-Unis en Égypte sous l’administration de Bill Clinton et en Israël sous George W. Bush. « Mais je ne pense pas qu’il soit prêt à lui claquer la porte au nez. Et c’est parce qu’il comprend l’intersection entre la politique et la politique.»

—-

Les rédacteurs de l’AP Julia Frankel à Jérusalem et Ellen Knickmeyer, Seung Min Kim et Colleen Long à Washington ont contribué au reportage.