Les visages strictement préférés quittent le choc cette semaine après avoir reçu un coup terrible de la part des producteurs, disent les fans

Les fans de STRICTLY Come Dancing craignent qu’un favori des fans ne soit en difficulté après avoir décroché l’une des routines de danse les plus difficiles de la série.

Alors que les 10 couples restants se dirigent vers la septième semaine de la compétition, et après l’élimination choc de James Bye et Amy Dowden d’EastEnders la semaine dernière, il est clair que personne n’est en sécurité.

Pennsylvanie

Comment Ellie et Johannes feront-ils face à la rumba ?[/caption]

Pennsylvanie

Ellie Taylor est surtout connue pour sa comédie stand-up et Ted Lasso[/caption]

Ellie Taylor et Johannes Radebe ont dominé le classement lors de la spéciale Halloween, faisant une routine Couples ‘Choice inspirée de Hocus Pocus pour I Put A Spell On You.

Cependant, les fans craignent que cela ne soit un high avant une chute, car ils ont maintenant atterri avec la rumba difficile.

La danse cubaine, qui se caractérise par des mouvements de hanche lents et déterminés, une narration passionnée et nécessite une posture immaculée.

Strictly rumbas s’est avéré faire ou défaire des partenaires au cours de leur passage dans la série – et cela n’est pas passé inaperçu auprès des fans.

“Absolument ravis pour Ellie et Jojo, même si je sens tristement la trappe scintillante la semaine prochaine avec cette rumba”, a écrit l’un d’eux, avant d’ajouter, “plus qu’heureux d’avoir tort.”

« Ellie et Johannes rumba, qui d’autre a peur ? » dit un autre.

Alors qu’un autre a pris une citation de Whoopi Goldberg et a dit: “ellie t, tu es en danger fille”

Strictly revient aux sources cette semaine après deux épisodes thématiques consécutifs. Alors qu’Halloween a été largement saluée, la série a été filmée pour l’émission spéciale BBC 100, la qualifiant de l’une des pires de l’histoire de l’émission.

Cette semaine, ils privilégient davantage les danses de salon que le latin pour voir qui se classe parmi les neuf premiers.





Les danses de cette semaine sont :

Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin : Charleston à Too Darn Hot par Kiss Me Kate

Ellie Taylor et Johannes Radebe: Rumba à Alone by Heart

Fleur East & Vito Coppola : Valse sur I Guess That’s Why They Call It The Blues d’Elton John

Helen Skelton et Gorka Marquez : Jive to Tightrope de Janelle Monáe

Kym Marsh & Graziano Di Prima : Tango argentin à Assassin’s Tango de John Powell

Molly Rainsford et Carlos Gu : Foxtrot à You Make Me Happy de My Sun and Stars

Hamza Yassin et Jowita Przystał : Cha Cha Cha à I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) par Four Tops

Tony Adams et Katya Jones : Salsa à I Know You Want Me (Calle Ocho) par Pitbull

Tyler West et Dianne Buswell : Valse viennoise sur I’ve Been Love You Too Long de Seal

Will Mellor et Nancy Xu : Quickstep to Soda Pop de Robbie Williams avec Michael Bublé

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Bbc

Ellie et Johannes sont devenus contagieux à regarder[/caption]

Pennsylvanie

Qui remportera Strictly Come Dancing 2022 ?[/caption]