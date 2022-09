Les visages de la famille royale lors des funérailles majestueuses de la reine reflétaient le chagrin ressenti dans la nation en deuil

LA famille royale a uni une nation en deuil hier lors d’un service funèbre majestueux digne du règne inégalé de 70 ans de la reine.

Leurs visages reflétaient la douleur ressentie à travers le pays et le monde lors du décès du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Sombre Catherine, la princesse de Galles, aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II Crédit : James Whatling

Le roi Charles avait l’air ému lors des funérailles de sa défunte mère à l’abbaye de Westminster Crédit : Reuters

La stoïcienne Camilla dirige les jeunes membres de la famille royale à l’abbaye – en photo Meghan, le prince George, la princesse Charlotte, Catherine et la comtesse Sophie de Wessex Crédit : ©Karwai Tang

Meghan a été vue en train d’essuyer une larme lors des funérailles d’État de Sa Majesté la Reine 1 crédit

Le roi Charles, la reine consort Camilla, la princesse de Galles et la duchesse de Sussex ont tous eu du mal à maîtriser leurs émotions à l’abbaye de Westminster – où Sa Majesté avait déjà été mariée et couronnée.

Les personnes en deuil, dont beaucoup étaient ornées de médailles, ont été rejointes par des dizaines de dirigeants mondiaux tenant tous leurs ordres de service.

Le chœur de l’abbaye s’est tu et un silence s’est abattu sur la congrégation de 2 000 personnes alors que le cercueil de la reine commençait sa courte procession depuis Westminster Hall sur le State Gun Carriage, transporté par des marins de la Royal Navy.

Le son des 200 joueurs de cornemuse et tambours accompagnant le cortège s’est rapproché et le dernier des 96 sons de la cloche ténor de l’abbaye – chacun marquant une année de sa vie – a retenti lorsque le cercueil en chêne anglais a atteint l’entrée ouest.

Alors qu’il était transporté à l’intérieur du bâtiment historique, la reine consort a fait la révérence et le cercueil a ensuite été suivi par la famille.

Assise sur le cercueil, la couronne impériale de l’État reflétait les chandelles de l’abbaye et scintillait de violet, de rouge et de vert vif.

Les porteurs ont porté le cercueil jusqu’à son catafalque bleu orné de glands d’or – utilisé pour la dernière fois pour la reine mère.

Le roi Charles III a pris place dans un fauteuil rouge – si souvent occupé dans le passé par la reine – avec la reine consort à sa gauche.

La princesse royale et son mari, Sir Tim Laurence, partageaient le premier rang avec le duc d’York – non autorisé à porter son uniforme militaire après avoir été dépouillé de ses titres par sa mère – et le comte et la comtesse de Wessex.

Le prince Harry, qui n’était pas non plus en uniforme militaire, et sa femme Meghan – vêtue d’une robe cape noire et portant un chapeau à larges bords – ont été placés directement derrière le nouveau roi et la reine consort.

C’était loin du statut que le duc et la duchesse de Sussex ont reçu lorsqu’ils ont été relégués à la royauté à l’arrière lors du service d’action de grâce de la reine à la cathédrale Saint-Paul il y a trois mois.

Le prince William et la princesse de Galles, Harry et Meghan, restent unis alors que le cercueil de la reine achève son voyage du palais de Buckingham à Westminster Hall Crédit : Getty

Sophie comtesse de Wessex essuie une larme alors qu’elle est chassée des funérailles de la reine Crédit : Photo par Steve Bainbridge

Un message du roi Charles est laissé sur le cercueil de la reine Elizabeth Crédit : Reuters

Les funérailles d’État de la reine à l’abbaye de Westminster à Londres Crédit : AFP

Meghan Markle et le prince Harry étaient assis derrière le roi Charles et Camilla, la reine consort Crédit : AP

Le prince William, le prince George, Kate Middleton et la princesse Charlotte étaient assis au premier rang pour les funérailles de Sa Majesté Crédit : PA

De l’autre côté de l’allée, le nouveau prince et la princesse de Galles ont partagé le premier rang avec leurs enfants George, neuf ans, Charlotte, sept ans, le petit-fils aîné de la reine Peter Phillips, 44 ans, sa sœur Zara et son mari, héros du rugby, Mike Tindall.

Sarah Ferguson, la duchesse d’York, qui a raté les funérailles du prince Philip il y a 17 mois, était assise au deuxième rang.

Des sources proches du roi affirment que le plan des sièges a été convenu par ordre d’âge et que des tentatives ont été faites pour ne pas diviser les groupes familiaux.

Des dirigeants de tout le Commonwealth bien-aimé de Sa Majesté, ainsi que le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern et Anthony Albanese d’Australie ont assisté aux funérailles d’État.

Des membres de la famille royale étrangers, des politiciens, des héros du NHS et des détenteurs de la Croix de George et de Victoria les ont rejoints dans l’église du XIIIe siècle.

Les anciens premiers ministres qui ont servi la reine se sont assis dans le Quire pour rendre hommage.

Le service funèbre a fait des mentions spéciales à l’amour et à la loyauté de la reine envers ses royaumes et le Commonwealth. La baronne Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, a obtenu une lecture avec la nouvelle PM Liz Truss.

Alors que les émotions montaient, le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, a reçu un mouchoir de sa femme Sophie pour essuyer une larme.

Le roi avait parfois l’air de lutter pour contenir son chagrin, mais il est resté ferme et concentré tout au long.

Les funérailles d’une heure ont adhéré aux croyances chrétiennes de la reine et, dans un doux clin d’œil à son cher défunt mari, le prince Philip, la congrégation a chanté The Lord Is My Shepherd, qui a été présenté lors de leur mariage en 1947.

Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a déclaré : « Sa défunte Majesté a déclaré dans une émission du 21e anniversaire que toute sa vie serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth. Rarement une telle promesse aura été aussi bien tenue. Peu de dirigeants reçoivent l’effusion d’amour que nous avons vue.

Il a ajouté: “Le chagrin de ce jour – ressenti non seulement par la famille de feu la reine, mais dans tout le pays, le Commonwealth et le monde – découle de sa vie abondante et de son service affectueux, qui nous a maintenant quittés. Elle était joyeuse, présente à tant de , touchant une multitude de vies.

L’archevêque a évoqué avec tendresse le discours de la reine sur le Covid-19 lorsqu’elle a déclaré à une nation confinée : “Nous nous reverrons”. Il a déclaré: «Nous pouvons tous partager l’espoir de la reine qui, dans la vie et la mort, a inspiré son leadership de serviteur.

« Service dans la vie, espoir dans la mort. Tous ceux qui suivent l’exemple de la reine et inspirent la confiance et la foi en Dieu peuvent dire avec elle : « Nous nous reverrons. ”

Dans sa demande, le très révérend Dr David Hoyle, doyen de Westminster, a déclaré à propos de la reine: «Avec gratitude, nous nous souvenons de son engagement inébranlable envers une haute vocation pendant tant d’années en tant que reine et chef du Commonwealth.

“Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir et de son dévouement envers son peuple.

« Avec action de grâces, nous louons Dieu pour son exemple constant de foi et de dévotion chrétiennes. Nous nous souvenons avec affection de son amour pour sa famille et de son engagement envers les causes qui lui sont chères.

Parmi les personnes en deuil figuraient des proches de la reine, notamment Lady Susan Hussey et Dame Mary Morrison, deux de ses dames d’honneur et sa plus proche confidente Angela Kelly.

Certains des filleuls de la reine étaient également présents, dont le frère de la princesse Diana, Earl Spencer.

La royauté mondiale qui s’est rendue au Royaume-Uni pour les funérailles d’État, notamment les Danois, les Néerlandais, les Espagnols et les Japonais.

Une centaine de chefs d’État se trouvaient dans l’abbaye, considérée comme l’un des plus grands rassemblements de dirigeants depuis des années.

Le président Biden et la première dame Jill étaient assis au 14e rang du transept nord. Emmanuel Macron s’est assis avec sa femme Brigitte.

Un silence de deux minutes a été honoré par une congrégation émerveillée à l’intérieur de l’abbaye comme c’était le cas dans tout le pays.

Tout le monde s’est levé pour chanter une interprétation entraînante des deux premiers couplets de God Save The King.

Un joueur de cornemuse solitaire joua une complainte avant que l’orgue ne reprenne une fois de plus pour accompagner le roi affligé alors qu’il conduisait sa famille en procession derrière le cercueil jusqu’à la sortie.

Alors que la procession faisait sa marche lente et sombre dans le Sanctuaire à l’extérieur, le soleil a brièvement émergé – contrairement au ciel gris lorsque le cercueil est entré une heure plus tôt.

En attendant que les voitures ramènent la famille au château de Windsor pour le service Committal, Meghan a été vue en train d’essuyer une larme et la princesse de Galles a consolé sa fille.

Les cloches de l’Abbaye sonnèrent complètement étouffées – comme c’est la tradition après des funérailles royales – alors que le cortège se dirigeait vers Wellington Arch lors de la prochaine étape du dernier voyage de Sa Majesté.

Des milliers de personnes ont bordé les rues alors que la procession se poursuivait devant le palais de Buckingham et le personnel fidèle de la maison royale.

Les porteurs qui ont porté le cercueil de la reine pendant 34 minutes au total tout au long de la journée ont été salués comme des héros méconnus pour leurs efforts composés.

Les huit soldats triés sur le volet dans la Compagnie d’élite de la Reine, 1er Bataillon Grenadier Guards, ont gagné les éloges de la nation en ne se trompant pas.

Leur plus long ascenseur a duré dix minutes pour l’amener à l’abbaye de Westminster et dix autres minutes pour le ramener au chariot de canon.

Joe et Jill Biden entrent dans l’abbaye de Westminster pour les funérailles nationales Crédit : Reuters

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron arrivent à l’abbaye de Westminster Crédit : AFP

Le cortège funèbre de Sa Majesté atteint sa destination finale au château de Windsor Crédit : Dan Charité