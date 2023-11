Les virus vampiriques « mordent » d’autres virus pour survivre

Les virus sont encore plus étranges que nous le pensions. Dans une étude récente publiée le mois dernier, des scientifiques affirment avoir découvert deux nouveaux virus qui détournent la machinerie d’autres virus infectant des bactéries afin de se répliquer. L’un de ces virus vampiriques joue même le rôle, semblant « mordre » et s’accrocher à son virus auxiliaire afin qu’il puisse pénétrer dans la bactérie en même temps.

En termes simples, les virus sont de minuscules paquets de matériel génétique, soit de l’ADN, soit de l’ARN. La principale caractéristique des virus est qu’ils ne peuvent pas se développer davantage sans l’aide d’autres organismes, leurs hôtes allant des bactéries unicellulaires aux cellules de notre peau. Souvent, ce processus n’est pas bon pour la santé de l’hôte, c’est pourquoi les virus sont une source courante de maladies humaines. Cet attribut intrinsèquement parasitaire est la principale raison pour laquelle les scientifiques continuer à débattre si les virus doivent être considérés comme une forme de vie.

Il s’avère cependant qu’il existe même de plus gros pique-assiettes là-bas dans le monde microbien. Les virus satellites ont leur propre enveloppe protéique distincte (appelée capside) et pénètrent généralement dans les cellules un peu comme les autres virus, mais ont besoin d’un autre virus auxiliaire co-infectant cette même cellule pour démarrer réellement leur processus de réplication. Et les acides nucléiques satellites utilisent également des assistants pour fabriquer eux-mêmes la capside et/ou la queue nécessaires pour échapper à leur cellule infectée et se propager davantage.

Des scientifiques de l’Université du Maryland, du comté de Baltimore et d’ailleurs affirment avoir découvert deux nouveaux virus satellites qui semblent avoir leurs propres caractéristiques uniques. Leurs conclusions ont été publié à la fin du mois dernier dans The ISME Journal.

Selon le document, les virus ont été trouvés dans des échantillons de sol collectés dans le Missouri et le Maryland. Il s’agit apparemment de virus satellites de bactériophages – virus infectant les bactéries – qui ciblent des espèces de Streptomyces bactéries. Les combinaisons satellite et assistant ont été appelées respectivement systèmes de phages Mulch et Flayer.

Cette découverte à elle seule est intéressante, car il s’agirait des premiers virus satellites connus pour s’appuyer sur des bactériophages pour leur réplication (jusqu’à présent, seuls des acides nucléiques satellites leur étaient attachés). Mais cela devient encore plus bizarre, puisque le système Flayer semble proposer des grignotages virus sur virus.

Les satellites ont généralement leurs propres moyens d’entrer et de rester à l’intérieur d’une cellule inaperçus en attendant l’arrivée d’un virus auxiliaire ; cela implique souvent de s’intégrer dans le génome de la cellule hôte. Mais le satellite écorcheur (surnommé MiniFlayer) semble manquer de cette capacité. Au lieu de cela, il possède sa propre mini-queue qui peut s’attacher au « cou » du virus auxiliaire (surnommé MindFlayer). Dans la plupart des phages MindFlayer examinés au microscope, un MiniFlayer a été trouvé étroitement lié à eux, et même certains des phages libres présentaient des signes de fibres parasites autour de la base de leur queue, presque comme des « marques de morsure », disent les chercheurs.

Sur la base de preuves photographiques et de l’absence d’une autre explication plausible, les auteurs pensent que le MiniFlayer utilise cet attachement pour envahir littéralement l’hôte en même temps que son assistant, ce qui constituerait une autre découverte inédite pour cette classe de virus.

“Quand je l’ai vu, je me suis dit : ‘Je ne peux pas y croire'”, a déclaré l’auteur principal de l’étude et biologiste de l’UMBC, Tagide deCarvalho, dans un communiqué. déclaration délivré par l’université. « Personne n’a jamais vu un bactériophage – ou tout autre virus – s’attacher à un autre virus. »

Ces découvertes, à supposer qu’elles soient validées par d’autres scientifiques, seraient les dernières à élargir nos connaissances encore limitées sur les virus et leur parcours évolutif. Et ils ont failli passer inaperçus, puisque l’analyse initiale des échantillons de phages de l’équipe a signalé une séquence génétique inconnue comme étant probablement une contamination. Heureusement, ils ont pu demander de l’aide à deCarvalho, ce qui leur a permis d’examiner de près les échantillons à l’aide d’un microscope électronique à transmission. Les auteurs espèrent maintenant qu’eux-mêmes et d’autres pourront découvrir et mieux comprendre ces étranges passagers viraux.

