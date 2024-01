Les virus respiratoires sont en baisse dans l’État de Washington, mais circulent toujours à des niveaux élevés

La période des fêtes est passée. Les rassemblements ont ralenti. Mais ne baissez pas votre garde pour l’instant : les experts disent que nous sommes toujours en pleine saison des virus respiratoires.

Le COVID-19, la grippe et le VRS – connus par de nombreuses personnes travaillant dans le domaine des maladies infectieuses sous le nom de « trois grands virus » – continuent de se propager dans l’État de Washington et aux États-Unis, maintenant des niveaux de transmission communautaire élevés et mettant à rude épreuve certains établissements de soins de santé alors qu’une nouvelle variante du COVID prend son essor. prise.

Il y a de bonnes nouvelles : la hausse automnale des hospitalisations liées au COVID a ralenti et les hospitalisations liées à la grippe ont diminué ces dernières semaines, selon le rapports les plus récents des Centers for Disease Control and Prevention. Les hospitalisations pour le VRS dans l’État ont considérablement diminué depuis fin décembre.

“C’est, espérons-le, un bon signe”, a déclaré Pavitra Roychoudhury, professeur adjoint de recherche en médecine de laboratoire et en pathologie à l’Université de Washington. «Mais d’autres ont averti que parfois on constate une petite baisse avant Thanksgiving, Noël et le Nouvel An, puis une autre bosse, puis une légère baisse à nouveau. Ensuite, les enfants retournent à l’école et parfois les choses reprennent. »

À Washington, les hospitalisations liées au COVID ont commencé à augmenter en septembre et début octobre, avant de baisser en novembre. le CDC a rapporté. Les hospitalisations ont repris vers la mi-décembre, représentant environ 3,4 % du total des hospitalisations, selon le ministère de la Santé de l’État. tableau de bord des données sur les virus respiratoires. Au 13 janvier, ce chiffre était tombé à environ 2,6 % du total des hospitalisations.

Les visites aux urgences liées aux virus respiratoires, les admissions à l’hôpital et les lits de soins intensifs occupés sont tous en baisse par rapport à la semaine précédente, rapporte le tableau de bord.

Les chiffres sont loin de ce qu’ils étaient lors de la montée de la variante omicron il y a deux ans – lorsque les patients COVID représentaient plus de 15 % des visites aux urgences et près de 20 % de toutes les hospitalisations. Ils sont également inférieurs à ceux de l’année dernière à pareille époque, qui avait enregistré un début rapide et précoce de la saison du VRS et de la grippe.

Mais la quantité de virus respiratoires circulant dans tout l’État de Washington reste à des niveaux « élevés », a déclaré le Dr Scott Lindquist, responsable de la santé de l’État. Plus de 400 personnes sont mortes du COVID jusqu’à présent cette saison.

“Quand nous étions au plus fort du COVID, tout le monde faisait très attention au lavage des mains, au port de masques, et n’allait pas à l’école ou au travail en cas de maladie”, a déclaré Lindquist. «Nous avons alors essentiellement constaté une absence de VRS et de grippe. Ce sont donc des leçons à tirer. Nous devons continuer à les appliquer.

L’automne dernier, plus d’une douzaine de services de santé locaux et de systèmes hospitaliers de la région ont élaboré un plan pour déterminer quand rétablir les exigences en matière de masquage à l’intérieur des établissements de santé, où il y a généralement plus de personnes à risque d’infection grave ou de décès si elles attraper un virus respiratoire.

Conformément à l’accord, les systèmes participants réactiveraient les politiques de masquage si les niveaux de VRS, de grippe ou de COVID atteignaient le « seuil d’alerte de transmission » (différent pour chaque virus) pour les visites aux urgences, qui capturent des données plus opportunes lorsque les personnes développent des symptômes – par rapport aux chiffres d’hospitalisation, qui ont plus de un délai. Les établissements rétabliront également le masquage à l’intérieur si les admissions à l’hôpital COVID du CDC atteignent des niveaux « moyens », ce qui signifie qu’un hôpital admet plus de 10 nouveaux patients COVID pour 100 000 personnes au cours d’une semaine donnée.

Pour la grippe, le seuil d’alerte pour les visites aux urgences est de 1 % du total des visites ; pour le VRS, le seuil est de 0,3 % du total des visites aux urgences ; et pour le COVID, le seuil est de 3 % du total des visites aux urgences.

L’approche vise à équilibrer les taux de transmission des maladies dans la communauté et les « besoins opérationnels » des établissements pour soutenir la sécurité du personnel et des patients, selon le Northwest Healthcare Response Network, une coalition des systèmes de santé de Washington. Ces politiques ne constituent pas une obligation légale et tous les hôpitaux de l’État n’y ont pas adhéré.

“Ils indiquent qu’une fois que vous arrivez à un certain nombre de visites aux urgences pour une maladie virale respiratoire spécifique, vous verrez presque toujours un pic”, a déclaré le Dr James Lewis, responsable de la santé du comté de Snohomish. “Si vous restez en dessous, vous allez probablement soit rester bas, soit descendre.”

Une fois que les visites aux urgences pour les trois virus sont inférieures à leurs seuils d’alerte de transmission respectifs et que les niveaux d’hospitalisation du CDC COVID sont inférieurs à « moyen » pendant deux semaines, les établissements de santé peuvent alors assouplir les politiques de masquage universel, conformément à l’accord.

À Washington, bien que les hospitalisations pour la grippe et le VRS soient en baisse, les deux virus restent au-dessus de leurs seuils d’alerte de transmission, représentant désormais respectivement 2 % et 1 % des visites aux urgences. Les patients COVID représentent environ 2 % des visites aux urgences – juste en dessous de son seuil d’alerte.

“Cela indique qu’il reste beaucoup de transmission communautaire de ces infections”, a déclaré le Dr Eric Chow, chef du département des maladies transmissibles, de l’épidémiologie et de la vaccination pour la santé publique de Seattle et du comté de King.

Plusieurs hôpitaux de la région de Puget Sound ont déjà rétabli le masquage intérieur pour le personnel, les patients et les visiteurs.

“C’est le moment où nous devrions penser : ‘OK, si je monte dans un avion, je devrais probablement porter un masque'”, a déclaré Lindquist. « Si je vais à un événement bondé, comme un match de football, je devrais envisager de porter un masque. »

Il a reconnu la résistance que de nombreux Washingtoniens pourraient ressentir à l’idée de revenir à des mandats de masquage généralisés, raison pour laquelle ce n’est pas quelque chose que les responsables de l’État envisagent actuellement.

“(Cette mesure) fournit certainement les données, honore certainement les hôpitaux et les établissements de soins de santé, pense certainement à protéger ceux qui sont les plus vulnérables, mais encore une fois, laisse une certaine capacité de contrôle local”, a déclaré Lindquist.

Passé le sommet ?

Même si les deuxièmes vagues de grippe et de VRS ne sont généralement pas courantes au cours d’une saison de virus respiratoires, une autre vague n’est pas impossible, a déclaré Lindquist.

La baisse constante des récentes hospitalisations et des visites aux urgences lui donne un « optimisme prudent » quant au fait que l’État a atteint son pic de grippe et de VRS, mais les cliniques voient toujours de nombreux patients atteints de virus respiratoires, a déclaré Lindquist.

“Juste après la période des fêtes, il est très courant que nous constations des fluctuations dans les tendances de ces infections, en partie à cause d’un changement dans le comportement en matière de recours aux soins de santé”, a déclaré Chow. « Les cliniques ne sont pas toujours ouvertes et les gens ne se font pas nécessairement tester à ce moment-là. »

Les futures vagues potentielles de COVID sont encore difficiles à prévoir, en particulier avec l’émergence de la nouvelle variante JN.1, devenue en décembre la variante COVID la plus largement circulante aux États-Unis et représente actuellement environ 86 % des infections à l’échelle nationale. À Washington, les données de l’État montrent que JN.1 représente moins de 3 % des infections, bien que Chow ait noté que, comme peu de personnes se testent elles-mêmes pour le COVID et contribuent donc à un échantillon plus petit, il se peut qu’il n’y ait pas « la même chose ». degré de précision » pour prédire combien d’infections dans le comté de King, par exemple, sont attribuables à une variante.

Les experts en santé publique ont également souligné les niveaux de concentration des eaux usées de l’État, qui mesurent la quantité d’agents pathogènes circulant au sein d’une communauté donnée, comme un indicateur utile de ce qui pourrait arriver.

À l’échelle nationale, le CDC a signalé que l’activité du COVID dans les eaux usées reste « très élevée » – le niveaux les plus élevés depuis la vague omicron – bien que les experts locaux de la santé aient souligné quelques mises en garde.

Les données sur les eaux usées ne se traduisent pas directement en nombre de cas. Il ne capture que des échantillons provenant de systèmes d’égouts spécifiques et peut être influencé par les niveaux de précipitations qui pourraient modifier la concentration de particules virales, a déclaré Chow. Les individus excrètent différentes concentrations de virus, qui peuvent également varier selon la variante du COVID.

À Washington, Lindquist a signalé que même s’il existe quelques sites de traitement des eaux usées à points chauds, beaucoup sont « en dessous de leur activité ».

La station de traitement de West Point, qui couvre une partie des comtés de King et de Snohomish, est l’un de ces points chauds, enregistrant une augmentation significative des concentrations de SRAS-CoV-2 depuis fin août.

“Étant donné que les pics de grippe antérieurs ont eu lieu jusqu’en février, il est bon de continuer à surveiller pendant quelques semaines supplémentaires”, a déclaré Roychoudhury.

Conseils aux Washingtoniens

Roychoudhury sait qu’elle ressemble à un disque rayé lorsqu’il s’agit de se protéger contre les infections graves de la grippe, du VRS et du COVID.

Mais le conseil reste le même : faites-vous vacciner contre le COVID et la grippe (et le RSV, si vous êtes éligible). Portez un masque dans les environnements intérieurs bondés, surtout si vous courez un risque d’infection grave ou de décès, ou si vous êtes souvent en présence de quelqu’un qui l’est. N’allez pas au travail ou à l’école si vous êtes malade. Demandez à votre médecin de prendre des antiviraux si vous contractez la grippe ou le COVID.

Malgré les niveaux élevés de vaccination de l’État au plus fort de la pandémie, le taux de vaccination a considérablement diminué avec le récent déploiement de nouvelles injections. Environ 69,3 % des Washingtoniens ont terminé leur série primaire, mais seulement 16,8 % sont considérés comme à jour, ce qui signifie que la plupart des gens n’ont pas reçu une nouvelle injection de 2023, devenue disponible l’automne dernier.

Vous cherchez des vaccins ? Pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19, visitez www.vaccines.gov. Le comté de King propose des vaccins COVID gratuits dans sa clinique de vaccination de Kent, ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h. L’hôpital de Snoqualmie Valley propose également des vaccinations au volant sur rendez-vous les mercredis et vendredis. Plus d’informations sont disponibles sur kingcounty.gov/vaccine. Les vaccinations COVID à domicile sont disponibles dans le comté de King pour ceux qui sont confinés à la maison. Appelez le 206-848-0243 de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi pour plus d’informations. Les vaccins RSV, disponibles pour les personnes de 60 ans ou plus, les femmes enceintes et certains nourrissons à haut risque, sont disponibles chez CVS et Walgreens.

