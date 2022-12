Les virus respiratoires pourraient augmenter après les vacances, avertissent les experts en santé publique – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Les experts en maladies infectieuses et en santé publique craignent de plus en plus que les États-Unis ne soient confrontés à encore plus d’infections respiratoires en janvier.

Il est «très probable» que les virus respiratoires se propagent encore plus après les fêtes et les célébrations du Nouvel An, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur à la Division des maladies infectieuses du Vanderbilt University Medical Center et directeur médical de la National Foundation for Infectious Diseases. , a déclaré lundi à CNN.

«Ce sont des virus hautement contagieux – et les gens ont généralement mis Covid-19 et la vaccination Covid derrière eux. Ils n’ont pas été très attentifs à la grippe. Ils ne portent pas de masques », a déclaré Schaffner. “Et si vous êtes proche d’autres personnes, c’est une opportunité pour ces trois virus – grippe, Covid et même RSV – de se propager d’une personne à une autre. Nous nous attendons donc à une augmentation de ces virus après les vacances. »

Dans le même temps, à travers le pays, il y a eu une vague d’annulations de vols et de familles bloquées à l’aéroport pendant leurs voyages de vacances.

Lorsque cela se produit, “les gens sont ensemble pendant de très longues périodes, et ils ne portent pas de masques, et ils sont fatigués et stressés, et ce sont des occasions où les gens sont plus susceptibles de propager le virus”, a déclaré Schaffner. , ajoutant que sa propre petite-fille avait quatre vols annulés pendant les vacances. Il recommande de se masquer à l’aéroport et dans un avion.

“Je pense que nous tous dans les maladies infectieuses et la santé publique recommanderions que les masques ne soient pas parfaits, mais ils constituent une couche de protection supplémentaire”, a déclaré Schaffner.

Certains responsables locaux de la santé se préparent à une éventuelle augmentation des maladies respiratoires après les vacances d’hiver depuis que cela a été vu récemment après Thanksgiving, a déclaré Lori Tremmel Freeman, directrice générale de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes, dans un e-mail à CNN sur Lundi.

«Après la période des vacances de Thanksgiving, nous avons constaté une augmentation des cas de COVID d’environ 58% jusqu’au début des vacances de Noël le 21 décembre», a écrit Freeman. “Les décès dus au COVID ont également augmenté d’environ 65% au cours de cette même période.”

La grippe a également augmenté après Thanksgiving, avec plus d’un tiers de toutes les hospitalisations et décès dus à la grippe au moment de cette saison signalés au cours de la première semaine complète de données après Thanksgiving, et les cas ont également bondi presque autant.

Actuellement, activité grippale saisonnière reste élevé aux États-Unis, mais continue de baisser dans la plupart des régions du pays, selon les données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Malgré les améliorations, la grippe n’a peut-être pas encore culminé.

Le CDC estime que, jusqu’à présent cette saison, il y a eu au moins 18 millions de maladies, 190 000 hospitalisations et 12 000 décès dus à la grippe.

En ce qui concerne la état actuel du Covid-19, les augmentations semblent relativement modérées. Les hospitalisations augmentent dans la plupart des États, bien que le taux global ne soit encore qu’une fraction de ce qu’il était lors d’autres poussées. Les nouvelles admissions à l’hôpital ont bondi de près de 50 % au cours du mois dernier. Les hospitalisations chez les personnes âgées approchent du pic de la poussée du Delta – et augmentent rapidement.

Freeman a déclaré qu’il est prévu que les rapports après les vacances d’hiver continueront de montrer des augmentations des cas et des décès de Covid-19, probablement attribuables à l’augmentation des voyages à travers le pays, aux grands rassemblements familiaux, à moins de personnes à jour sur leurs vaccinations Covid-19 et vaccins contre la grippe et moins de personnes suivant des mesures d’atténuation, telles que le masquage et la distanciation sociale.

«Les voyages en avion sont également revenus aux niveaux pré-pandémiques et il n’y a plus de restrictions sur le port de masque dans les avions ou dans les aéroports où les virus peuvent facilement circuler. Idem pour les bus », a déclaré Freeman. “Heureusement, nous voyons moins de VRS chez les enfants par rapport à nos points culminants du début de décembre, de sorte que les maladies respiratoires se stabilisent et deviennent moins une partie de la triple menace du COVID, de la grippe et du VRS.”

Alors que les responsables de la santé se préparent à une éventuelle augmentation des virus respiratoires dans les semaines à venir, ce ne sont peut-être pas seulement la grippe, le Covid-19 et le VRS qui rendent les gens malades, a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association.

“Nous nous concentrons sur ces trois, mais il y en a d’autres là-bas – le rhume et d’autres”, a déclaré Benjamin.

Dans l’ensemble, “nous devrions nous attendre à plus de maladies respiratoires”, a-t-il déclaré. “La meilleure façon de réduire votre risque est bien sûr de vous faire vacciner complètement pour ceux dont nous avons un vaccin, donc la grippe et le Covid, avec la nouvelle version bivalente, sont les deux plus importants en ce moment.”

Benjamin a ajouté qu’il reste également important de se laver les mains souvent, de porter un masque pendant les voyages de vacances et de rester à la maison en cas de maladie.

