Les virus présents dans Zoo Poo pourraient aider à lutter contre les superbactéries bactériennes

Les crottes d’un animal peuvent être le trésor d’une autre personne. Des scientifiques britanniques affirment avoir découvert des virus qui pourraient être transformés en arme contre les superbactéries dans un endroit peut-être inattendu : les excréments de plusieurs espèces menacées dans un zoo voisin. L’équipe pense que ces virus pourraient être particulièrement efficaces contre les bactéries qui provoquent généralement des ulcères du pied chez les personnes diabétiques.

La résistance aux antimicrobiens est l’un des problèmes de santé publique les plus urgents de notre époque. Aujourd’hui, plus d’un million de morts dans le monde, chaque année serait directement causée par ces germes résistants aux médicaments (principalement des bactéries, mais aussi certains virus et champignons) ; d’ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès par an.

De nombreux groupes de scientifiques travaillent dur pour trouver et développer de nouveaux traitements capables de combattre ces superbactéries, notamment des chercheurs de l’Université de Sheffield. Dans le cadre de cet objectif, les chercheurs se sont associés au Yorkshire Wildlife Park en Angleterre. Ils ont passé au crible des échantillons de matières fécales provenant d’une variété d’animaux en voie de disparition vivant dans le parc. Et dans certains de ces échantillons, ils ont isolé des bactériophages potentiellement importants, des virus qui s’attaquent naturellement aux bactéries.

Les phages ont été utilisés occasionnellement pour traiter des infections bactériennes en milieu médical, mais ce n’est que récemment que s’intéresser à eux a vraiment commencé à reprendre. Il a été démontré que la phagothérapie, qui consiste à trouver et à cultiver les phages appropriés pour des bactéries spécifiques, traite les infections. très résistant aux antibiotiques conventionnels. Et comme les virus ont tendance à être pointilleux sur leurs hôtes, les phages sont considérés comme inoffensifs pour les humains.

Les chercheurs de Sheffield pensent avoir trouvé des phages capables de cibler des bactéries connues pour causer ou aggraver les plaies persistantes du pied, ou ulcères, chez les personnes atteintes de diabète. Ces ulcères sont un complication courante dans le diabète, touchant environ 15 à 25 % des patients. Ils sont difficiles à éliminer avec des antibiotiques et peuvent parfois entraîner une hospitalisation, voire une amputation pure et simple du membre affecté.

« Malgré l’odeur, il s’avère que les matières fécales d’espèces menacées pourraient détenir la clé pour tuer des bactéries infectieuses qui seraient autrement résistantes aux antibiotiques », a déclaré le chercheur et microbiologiste moléculaire Graham Stafford dans une étude. déclaration de l’université. « Jusqu’à présent, nous avons réussi à trouver des virus antibactériens provenant du babouin de Guinée, de la girafe, du lémurien, des porcs Visayan et de nos préférés, les binturongs câlins, et nous travaillons dur pour les développer en traitements viables pour les patients dont la prochaine option est la perte d’un orteil. , pied ou jambe.

Des tests supplémentaires devront être effectués pour savoir si ces phages de caca peuvent réellement être utilisés comme tueurs de superbactéries. Mais si le travail de l’équipe porte ses fruits, elle envisage d’utiliser ces virus dans des pansements généralement appliqués sur les blessures. Leurs recherches montrent également pourquoi il est important de protéger et de maintenir diverses populations d’animaux sauvages, selon Stafford.

« C’est un plaisir que les espèces menacées contribuent à un objectif aussi positif et puissant », a-t-il déclaré. «Cela offre un accès permanent une raison plus forte de conserver les animaux en voie de disparition. La biodiversité qu’ils abritent comprend potentiellement de nouveaux remèdes contre toute une série de maladies infectieuses et nous pensons qu’il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg dans ce domaine.