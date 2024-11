Les virus peuvent-ils provoquer le cancer ? | Science en direct

Fumer, être exposé à des produits chimiques toxiques ou à des radiations et être porteur de mutations dans certains gènes comptent parmi les facteurs de risque les plus connus. cancer . Mais une autre cause de cancer n’est pas aussi souvent évoquée : virus .

Alors, quels virus peuvent causer le cancer, et comment le font-ils ?

Il y a au moins sept virus connus pour contribuer au développement du cancer chez l’homme, directement ou indirectement. Ceux-ci incluent virus du papillome humain (VPH), hépatite Virus B (VHB), virus de l’hépatite C (VHC), virus d’Epstein-Barr (EBV), virus de l’herpès associé au sarcome de Kaposi, virus lymphotrope à cellules T humaines et polyomavirus à cellules de Merkel. En outre, virus de l’immunodéficience humaine (Le VIH) augmente le risque de cancer en partie en ouvrant la porte à l’invasion de l’organisme par des virus cancérigènes.

Il est important de noter, cependant, que seul un petit pourcentage de personnes infectées par ces virus développent un cancer. En d’autres termes, attraper l’un de ces virus ne garantit pas que vous développerez un cancer. Par exemple, plus 90 % des adultes dans le monde ont été infectés par l’EBV à un moment donné de leur vie, mais seulement 1% des cancers sont associés à l’EBV le virus derrière « mono ».

En rapport: Quel est le plus ancien cas connu de cancer chez l’homme ?

Les cas provoqués par tous ces virus s’additionnent cependant. Une estimation basée sur les chiffres d’infection de 2012 suggère que les infections virales pourraient contribuer à plus de 1,4 million de cas de cancer dans le monde cette année-là, représentant environ 10 % de tous les cas de cancer.

« Pendant longtemps, de nombreuses personnes dans le domaine étaient très sceptiques quant au fait qu’un virus puisse provoquer le cancer chez l’homme », Dr Jay Berzofsky chercheur principal au National Cancer Institute, a déclaré à Live Science. « Et puis, une fois qu’on en a découvert, de plus en plus de gens ont pris le train en marche et en ont trouvé davantage. »

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

Berzofsky a expliqué que les virus peuvent avoir des effets cancérigènes ou cancérigènes par des mécanismes directs et indirects, et que chaque virus peut provoquer le cancer par une voie unique.

Mécanismes directs

L’un des virus les plus connus pouvant causer le cancer est le VPH, une famille de virus responsables de plus de 37 000 nouveaux cas de cancer aux États-Unis chaque année. Le virus est connu pour son association avec le cancer du col de l’utérus, mais il peut également provoquer des cancers de l’anus, de l’oropharynx (fond de la gorge), du pénis, du vagin et de la vulve.

Certains virus HPV favorisent le cancer en transformer des cellules normales et saines en cellules tumorales anormales . Cela se produit parce que le VPH fabrique certaines protéines, appelées Oncoprotéines E6 et E7 qui inactivent les systèmes naturels suppresseurs de tumeurs des cellules saines.

« Cela permet aux cellules anormales de se développer de manière incontrôlée. » Dr Harrys Torres professeur de maladies infectieuses au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, a déclaré à Live Science.

Il existe plus de 200 types de VPH, mais seulement 12 ont été fortement associés à des cancers . Le vaccin contre le VPH, qui est recommandé à tous les enfants de 11 à 12 ans protège contre ces formes à haut risque du virus qui pourraient conduire au cancer. Les gens peuvent se faire vacciner jusqu’à 26 ans s’ils n’ont pas reçu auparavant toutes les doses recommandées .

D’autres virus pouvant directement causer le cancer, comme EBV et virus lymphotrope à cellules T humaines exercent leurs effets à travers différents mécanismes cellulaires et génétiques. Cependant, le résultat est finalement similaire : les cellules cancéreuses commencent à se répliquer de manière agressive et à échapper aux systèmes de défense naturels de l’organisme.

De nombreux facteurs influencent le fait que l’infection par ces virus conduise au cancer. Dans le cas du VPH et EBV certaines souches ont un potentiel cancérigène plus élevé que d’autres. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent également un plus grand risque de développer des cancers liés au virus. Et des facteurs externes, tels que des mutations existantes ou l’exposition à des cancérogènes environnementaux, peuvent multiplier le risque de croissance tumorale.

En rapport: Le nouveau test HPV par auto-écouvillonnage est une alternative aux tests Pap. Voici comment cela fonctionne.

Une image au microscope de cellules hépatiques anormales chez une personne atteinte d’hépatite. Le VHB et le VHC provoquent une inflammation et des cicatrices dans le foie, ce qui augmente le risque de cancer. (Crédit image : CDC / Dr Kimbrough)

Mécanismes indirects

Les virus peuvent également provoquer le cancer par des mécanismes plus indirects. Le VHB et le VHC illustrent cela. Le VHB et le VHC infectent le foie qui, dans le cas d’infections chroniques, entraîne une inflammation à long terme et une cirrhose, ou une cicatrisation du foie.

« Tout ce qui provoque une inflammation chronique peut potentiellement augmenter le risque de cancer », a déclaré Berzofsky.

Alors que l’organisme tente de réparer les dommages considérables causés par le VHB ou le VHC en fabriquant de nouvelles cellules hépatiques, il est possible que certaines de ces cellules muter et devenir cancéreux . Le VHC est également associé au lymphome non hodgkinien, un cancer du système lymphatique peut-être parce que le stimulation constante du système immunitaire causée par le virus stimule le développement de cellules cancéreuses.

VIH peut aussi augmenter le risque de développer un cancer par des mécanismes indirects. En effet, les infections non contrôlées par le VIH provoquent une inflammation chronique et affaiblissent le système immunitaire, ce qui rend l’organisme plus vulnérable aux autres virus directement associés au cancer.

La prévention est la clé

Bien que les façons dont ces virus peuvent provoquer le cancer puissent être complexes et superposées, Torres a déclaré qu’il existe des méthodes pour prévenir et traiter certaines de ces infections.

Il existe des vaccins contre le VPH et VHB qui sont tous deux très efficaces. Par exemple, des données récentes ont révélé absolument aucun nouveau cas de cancer du col de l’utérus dans une large cohorte de jeunes femmes écossaises ayant reçu le vaccin contre le VPH entre l’âge de 12 et 13 ans.

Le VIH et le VHB se propagent tous deux par plusieurs fluides corporels, tels que le sang et le sperme, tandis que le VHC se propage principalement par le sang. Utiliser des préservatifs et ne jamais partager de seringues peut contribuer à réduire le risque de contracter des infections. médicaments préventifs appelés PrEP sont également disponibles pour le VIH. Notez que ces virus peuvent également se propager aux fœtus et aux nouveau-nés pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Il est donc conseillé aux personnes enceintes de se faire tester pour détecter ces infections.

Les traitements antiviraux peuvent également maintenir des conditions telles que VIH et chronique VHB à distance, ce qui les rend moins susceptibles de provoquer le cancer. Et les infections par le VHC peuvent être guéries grâce aux antiviraux.

Torres espère que la vaccination, la prévention et le traitement de ces virus pourront contribuer à réduire le fardeau mondial du cancer.

« C’est un travail en cours », a-t-il déclaré. « Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons. »